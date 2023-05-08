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    Berkay Şahin eşi Özlem Ada Şahin için kesenin ağzını açtı! Alaçatı'dan 22 milyon TL'ye...

    Eşine yaptığı pahalı jestlerle bilinen Berkay, Anneler Günü için yine kesenin ağzını açtı. Popçu, iki kızının annesi Özlem Ada Şahin’e Alaçatı’dan 22 milyon TL’ye ev aldı. Evin dekorasyonu için de 5 milyon TL bütçe ayırdı.

    Doğan Savaş
    Takvim
    ’Ana’htarı verdi!

    Yaklaşan Anneler Günü öncesinde birçok ünlü erkek, kesenin ağzını açtı. Bunlardan biri de Berkay'dı. Son yıllarda eşi Özlem Ada Şahin'e aldığı milyonluk hediyelerle sık sık gündem olan ünlü popçu, kural bozmadı.

    Geçtiğimiz günlerde gittiği Alaçatı'da bir villa projesini gezen Berkay, çok beğendiği bir evi satın aldı.

    1.1 milyon dolar yani yaklaşık 22 milyon TL'lik villayı iki kızının annesi için satın alan ünlü popçu, iç dekorasyon için de tam 5 milyon TL bütçe ayırdı.

    Geçtiğimiz yıllarda da Alaçatı'dan kendilerine ultra lüks bir villa satın alan Berkay ile Özlem Ada Şahin, bu yaz sezonunu da kızlarıyla beraber Çeşme'de geçirecek.



        'DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR'
        Bu arada sık sık eşine yaptığı pahalı jestlerle manşetlere taşınan ünlü popçu, "Aldığım hediyeleri abartmamak lazım. Kızlarıma ve bana misler gibi bakan, hayatımın aşkı her şeyi hak ediyor. Hatta daha iyilerine layık" demişti.

        Öte yandan Berkay'ın arka arkaya bu kadar çok lüks harcama ve yatırımı yapması da 2019 yılında aylık gelirinin 1000 TL olduğunu beyan etmesini bir kez daha akıllara getirdi.

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        Teşekkürler İstanbul
        Haberler Saklambaç Berkay Şahin eşi Özlem Ada Şahin için kesenin ağzını açtı! Alaçatı'dan 22 milyon TL'ye...
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