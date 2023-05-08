Berkay Şahin eşi Özlem Ada Şahin için kesenin ağzını açtı! Alaçatı'dan 22 milyon TL'ye...





'DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR'

Bu arada sık sık eşine yaptığı pahalı jestlerle manşetlere taşınan ünlü popçu, "Aldığım hediyeleri abartmamak lazım. Kızlarıma ve bana misler gibi bakan, hayatımın aşkı her şeyi hak ediyor. Hatta daha iyilerine layık" demişti.