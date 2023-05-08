Berkay Şahin eşi Özlem Ada Şahin için kesenin ağzını açtı! Alaçatı'dan 22 milyon TL'ye...

Yaklaşan Anneler Günü öncesinde birçok ünlü erkek, kesenin ağzını açtı. Bunlardan biri de Berkay'dı. Son yıllarda eşi Özlem Ada Şahin'e aldığı milyonluk hediyelerle sık sık gündem olan ünlü popçu, kural bozmadı.
Geçtiğimiz günlerde gittiği Alaçatı'da bir villa projesini gezen Berkay, çok beğendiği bir evi satın aldı.
1.1 milyon dolar yani yaklaşık 22 milyon TL'lik villayı iki kızının annesi için satın alan ünlü popçu, iç dekorasyon için de tam 5 milyon TL bütçe ayırdı.
Geçtiğimiz yıllarda da Alaçatı'dan kendilerine ultra lüks bir villa satın alan Berkay ile Özlem Ada Şahin, bu yaz sezonunu da kızlarıyla beraber Çeşme'de geçirecek.