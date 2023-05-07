Ünlü şarkıcı Simge Sağın aradığı aşkı bulamıyor: "Bu kadar kalabalık dünyada..."

Hem sahne performansı hem de güzelliğiyle dikkat çeken Simge Sağın, önceki gün İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Güzel şarkıcı, dillere pelesenk olan "Aşkın Olayım" şarkısını söylemeden önce yalnız olduğunu şu sözlerle anlattı: "Bu kadar kalabalık bir dünyada birini bulamamak da büyük başarı... Ayrıca bu şarkıyı bu kadar söyleyip sevgilim olmaması da büyük başarı"
İNCE ELEYİP SIK DOKUYOR
Bir markanın yüzü olan Alp Navruz, önceki gün marka için gittiği Fas'dan döndü. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Navruz, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Navruz, "Biraz yoğun geçti ama çok güzel bir ilgi vardı. Orda bizim işlerimiz çok satılıyor. Yurt dışında böyle bir şey yaşamak çok gurur verici" diye konuştu. Yazın yavaş yavaş gelmesi ile birlikte çalışmaya da devam etmek istediğini dile getiren Navruz, "Şu an setim de devam ediyor. Yaz için de görüştüğümüz dijital platform projelerimiz var. 5 farklı senaryo okuyorum şu an. Çok ince eleyip sık dokuyorum diyebilirim" diyerek oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)
YÜKSELEN DEĞER!
Türk Pop Müziği'ne yön veren şarkılara imza atan ve bu sene sahnelerdeki 30'uncu yılını kutlayan Levent Yüksel, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını binlerce hayranı ile birlikte seslendirecek. Medcezir, Tuana, Zalim ve Bu Gece son gibi unutulmaz şarkıların efsane ismi Yüksel, 10 Mayıs'ta Bostancı'nda sahne alacak.