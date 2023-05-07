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    Ünlü şarkıcı Simge Sağın aradığı aşkı bulamıyor: "Bu kadar kalabalık dünyada..."

    Geçtiğimiz gün İstanbul’da sahne alan Simge Sağın’dan aşk itirafı... Sağın, “Bu kadar kalabalık dünyada birini bulamamak büyük başarı” dedi. İşte sizler için derledliğimiz 7 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Aşkı bulamıyor

    Hem sahne performansı hem de güzelliğiyle dikkat çeken Simge Sağın, önceki gün İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Güzel şarkıcı, dillere pelesenk olan "Aşkın Olayım" şarkısını söylemeden önce yalnız olduğunu şu sözlerle anlattı: "Bu kadar kalabalık bir dünyada birini bulamamak da büyük başarı... Ayrıca bu şarkıyı bu kadar söyleyip sevgilim olmaması da büyük başarı"



    İNCE ELEYİP SIK DOKUYOR
    Bir markanın yüzü olan Alp Navruz, önceki gün marka için gittiği Fas'dan döndü. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Navruz, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Navruz, "Biraz yoğun geçti ama çok güzel bir ilgi vardı. Orda bizim işlerimiz çok satılıyor. Yurt dışında böyle bir şey yaşamak çok gurur verici" diye konuştu. Yazın yavaş yavaş gelmesi ile birlikte çalışmaya da devam etmek istediğini dile getiren Navruz, "Şu an setim de devam ediyor. Yaz için de görüştüğümüz dijital platform projelerimiz var. 5 farklı senaryo okuyorum şu an. Çok ince eleyip sık dokuyorum diyebilirim" diyerek oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)



    YÜKSELEN DEĞER!
    Türk Pop Müziği'ne yön veren şarkılara imza atan ve bu sene sahnelerdeki 30'uncu yılını kutlayan Levent Yüksel, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını binlerce hayranı ile birlikte seslendirecek. Medcezir, Tuana, Zalim ve Bu Gece son gibi unutulmaz şarkıların efsane ismi Yüksel, 10 Mayıs'ta Bostancı'nda sahne alacak.



        KENDİNİ ÖDÜLLENDİRDİ!
        Yeliz Yeşilmen önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Yeşilmen yöneltilen sorular üzerine, "Bodrum'dan yeni geldim, biliyorsunuz evimi oraya taşıdım. Her şey yolunda... Biraz işlerim var o yüzden İstanbul'a geldim" dedi. Anneler gününün yaklaştığını ve kendisine anneler günü hediyesi aldığını sözlerine ekleyen Yeşilmen, "Beni benden başka düşünen yok" diyerek espri yapıp alışverişine devam etti.



        AİLECEK ALIŞVERİŞ
        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, eşi Gözde Kahveci ve oğlu ile birlikte önceki gün İstinye'deydi. Muhabirlerin isteğini kırmayan Kahveci çifti, oğulları Can ile birlikte poz verdi. Can için alışverişe geldiklerini belirten ünlü futbolcu, alışveriş sonrası eşi ile kahve içmeye geçti.



        FORMUNA KAVUŞTU
        2017 yılında rol arkadaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturan Fahriye Evcen, 2019 yılında Karan'ı, 5 ay önce de Kerem'i kucağına aldı. Peş peşe doğum yapan Evcen, hamilelik sürecinde aldığı kiloları da hızla verdi. Bir arkadaşının düzenlediği baby shower partisine katılan Fahriye Evcen, çizme ve mini elbiseli kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. Evcen'in doğum kilolarını verdiği gören takipçileri, "Kim der 2 çocuk annesi diye" ve "Eski formuna dönmüşsün" yorumları yaptı.

            YENİ İMAJ!
            Hande Erçel bu defa da yeni imajıyla çok konuşuldu. Bir proje için kameralar karşısına geçen Erçel'in sarı ve kısa saçları takipçilerini ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Erçel'in yeni tarzını çok beğenirken, bazıları ise hiç yakıştırmadı.



            MURADINA ERDİ
            İstanbul'da nikah kıyan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi çifti, önceki gün de Fas'ta düğün gerçekleştirdi. Eğlencenin birkaç gün süreceğini belirten Subaşı, düğününde iki farklı gelinlik giyerek çılgınlar gibi dans etti. Subaşı, bölgeye uygun bir gelinlik giydi. İki parçadan oluşan bir gelinlik ve şapka tercih eden Subaşı, kutlama esnasında da tül ve dantel detaylı gelinlikten yana seçimini yaptı.

            NAZMİYE VE MENDERES KÖŞEYE SIKIŞTI: YÜZLEŞTİLER!
            Barbaros, Lara Eyüboğlu'nun Çatal'ın eline düşmüş olabileceğini ancak birkaç sokak çocuğunun onu kurtarıp kaçırdığını söyleyerek Menderes ve Nazmiye'yi iyice köşeye sıkıştırdı. Gülayşe, Sabit'i Barbaros ile bir araya getirerek hafızasını tazelemeye ve anılarını hatırlamasına yardımcı olmaya çalıştı. Barbaros'la vakit geçiren Sabit, kısa bir süre önce Barbaros tarafından tutuklanarak sorguya çekildiğini hatırladı.

            İTİRAF ETTİ!
            Nermin, ifade vermek için yola çıktığında Ali ve Zıpkın, Barbaros'un isteği üzerine Nermin'i takip edip zorla aracına bindiler. Yolda giderken Menderes'in planı doğrultusunda önüne çıkan sokak çocuğuna çarptığını düşünerek arabadan inen Nermin, bir başka sokak çocuğu tarafından bıçaklandı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Ali ise, sokak çocuğunu takip ederek yakaladı ve hesap sordu. Nermin'in ölümünü planlayan ve onu bıçaklaması için bir sokak çocuğuyla anlaşan Menderes, suçu Çatal'a yıktı. Barbaros ise Eyüboğlu Konağına gidip "Kızını buldum Nizam Amca!" diyerek büyük bir itirafta bulundu.



            ÖDÜL AVCISI
            Eylül Öztürk, sosyal medyadaki başarısıyla ödülleri toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam bir ödül törenine katılan Öztürk, taşlarla süslü elbisesiyle geceye damga vurdu. Düzenlenen ödül töreninde "Yılın en iyi İnfluencerı" ödülünü alan Öztürk, "Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

                İDDİALI GELİYOR
                Fundyy, yepyeni şarkısı "Taksit Taksit" ile sevenleriyle buluştu. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesi İlkan Günüç tarafından yapıldı. Şarkıda, hayatın zorluklarına karşı mücadele eden insanların hikayesi anlatılıyor. Fundyy, dinleyicilere duygu dolu bir yolculuk yaşatacak.



                EGO AYRILIK GETİRİR!
                Ünlüler dünyasının ilişki koçu Tülay Kaya, çarpıcı yorumlarda bulundu. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un yaşadığı boşanma süreci hakkında konuşan Kaya, "Bu ilişkininde bitiş nedenlerinin başında yüksek ego ve güç savaşları geliyor" dedi.



                AFETZEDE ÇOCUKLARLA SÖYLEDİLER
                BU yıl 5.si düzenlenen "Çocukların Festivali", Zorlu PSM ev sahipliğinde afetzede çocuklar için kapılarını açtı. Ziynet Sali, Aydilge ve Melis Sözen çocukları bu anlamlı etkinlikte yalnız bırakmadı. Ziynet Sali afetzede çocukları sahneye davet ederek bütün şarkılarını çocuklarla birlikte söyledi. Etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Melis Sözen de bir ara sahneye çıkarak şarkılara eşlik etti. Festival Direktörü Tomru Dereköylü, festivalden elde edilen gelirle deprem bölgesinde oyun parkları yapılacağını söyledi.

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                Abidik gubidiklerle başbakan olmak istemiyorum
                Haberler Saklambaç Ünlü şarkıcı Simge Sağın aradığı aşkı bulamıyor: "Bu kadar kalabalık dünyada..."
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