Ünlü şarkıcı Simge Sağın aradığı aşkı bulamıyor: "Bu kadar kalabalık dünyada..."

YENİ İMAJ!

Hande Erçel bu defa da yeni imajıyla çok konuşuldu. Bir proje için kameralar karşısına geçen Erçel'in sarı ve kısa saçları takipçilerini ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Erçel'in yeni tarzını çok beğenirken, bazıları ise hiç yakıştırmadı.





MURADINA ERDİ

İstanbul'da nikah kıyan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi çifti, önceki gün de Fas'ta düğün gerçekleştirdi. Eğlencenin birkaç gün süreceğini belirten Subaşı, düğününde iki farklı gelinlik giyerek çılgınlar gibi dans etti. Subaşı, bölgeye uygun bir gelinlik giydi. İki parçadan oluşan bir gelinlik ve şapka tercih eden Subaşı, kutlama esnasında da tül ve dantel detaylı gelinlikten yana seçimini yaptı.