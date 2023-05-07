Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Boşanma 'onand'ı: Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor | Onan resmen açıkladı: "Boşanmak isteyen Mehmet"

    Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ yolları resmen ayırıyor. Onan, “Boşanmayı Mehmet istedi, 29 Mayıs’ta boşanıyoruz” dedi

    Boşanma ’onand’ı!

    Sanat dünyasının hayranlık uyandıran çiftlerinden biri olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın evliliklerinde kriz olduğu ve boşanacakları söylentileri bir süredir gündemdeydi.

    27 yıllık evliliklerini bitirme noktasına getirdikleri konuşulan Aslantuğ ve Onan çiftinin, evlerini ayırdıkları ve boşanacakları iddia edilmişti.

    'BOŞANMAYI MEHMET İSTEDİ'
    İkilinin psikolojik şiddet gerekçesiyle yollarını ayırma kararı aldığı iddiası gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Arzum Onan, boşanma iddialarını şu sözlerle doğruladı:

    "30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet', her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez" dedim.

        Boşanma sürecini de; başta oğlumuz, sevdiklerimiz ve sevenlerimiz için ilave duygusal yüklere dönüştürmemek adına böyle tarif ettim.

        Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik. 29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır"

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        KK hayatının en büyük ’çökme projesi’ni açıkladı
        Haberler Saklambaç Boşanma 'onand'ı: Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor | Onan resmen açıkladı: "Boşanmak isteyen Mehmet"
            loading
            SON DAKİKA