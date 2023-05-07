Boşanma 'onand'ı: Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor | Onan resmen açıkladı: "Boşanmak isteyen Mehmet"

Sanat dünyasının hayranlık uyandıran çiftlerinden biri olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın evliliklerinde kriz olduğu ve boşanacakları söylentileri bir süredir gündemdeydi.
27 yıllık evliliklerini bitirme noktasına getirdikleri konuşulan Aslantuğ ve Onan çiftinin, evlerini ayırdıkları ve boşanacakları iddia edilmişti.
'BOŞANMAYI MEHMET İSTEDİ'
İkilinin psikolojik şiddet gerekçesiyle yollarını ayırma kararı aldığı iddiası gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Arzum Onan, boşanma iddialarını şu sözlerle doğruladı:
"30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet', her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez" dedim.