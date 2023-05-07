Boşanma 'onand'ı: Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor | Onan resmen açıkladı: "Boşanmak isteyen Mehmet"

Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik. 29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır"

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