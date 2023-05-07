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    Hadise, Ebru Gündeş hakkında ilk defa konuştu! "Benim kimseyle..."

    Hadise geçtiğimiz gün Maslak’ta konser verdi. Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, “Ebru hanımla barışmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Benim kimseyle bir problemim yok” diyerek şaşırttı

    Doğan Savaş
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    Bitmeyen ’Hadise’!

    Popçu Hadise önceki gün depremzede çocuklar için sahneye çıktı. Fiziği, kıyafeti ve şarkılarıyla herkesi mest eden ünlü şarkıcı, büyük alkış topladı.

    Kırmızı mini bir elbise ve yine aynı renkte çizmeliyle göz kamaştıran Hadise, bütün dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, kendisini izlemeye gelen 7 bin hayranın karşısında bazen güldü, eğlendi, bazen de sohbet edip hüzünlendi.

    Konser çıkışı çok mutlu olduğu gözüken ve konserin tüm gelirlerinin Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacağını söyleyen Hadise "Çok güzel bir geceydi. Depremzede çocuklarımız için bir araya geldik. Bu gecenin bütün geliri onlara gitti. Çok anlamlı, muhteşem bir gece oldu." dedi.

        Bir dönem Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la adı aşk dedikodularına karışan ve Gündeş'le küs olduğu konuşulan Hadise,gazetecilerin, "Ebru Gündeş ile barışmayı düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında bir an duraksayıp, "Benim kimseyle bir problemim yok" dedi.

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