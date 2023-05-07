Hadise, Ebru Gündeş hakkında ilk defa konuştu! "Benim kimseyle..."

Konser çıkışı çok mutlu olduğu gözüken ve konserin tüm gelirlerinin Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacağını söyleyen Hadise "Çok güzel bir geceydi. Depremzede çocuklarımız için bir araya geldik. Bu gecenin bütün geliri onlara gitti. Çok anlamlı, muhteşem bir gece oldu." dedi.