Hadise, Ebru Gündeş hakkında ilk defa konuştu! "Benim kimseyle..."

Popçu Hadise önceki gün depremzede çocuklar için sahneye çıktı. Fiziği, kıyafeti ve şarkılarıyla herkesi mest eden ünlü şarkıcı, büyük alkış topladı.
Kırmızı mini bir elbise ve yine aynı renkte çizmeliyle göz kamaştıran Hadise, bütün dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, kendisini izlemeye gelen 7 bin hayranın karşısında bazen güldü, eğlendi, bazen de sohbet edip hüzünlendi.
Konser çıkışı çok mutlu olduğu gözüken ve konserin tüm gelirlerinin Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacağını söyleyen Hadise "Çok güzel bir geceydi. Depremzede çocuklarımız için bir araya geldik. Bu gecenin bütün geliri onlara gitti. Çok anlamlı, muhteşem bir gece oldu." dedi.