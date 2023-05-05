Burcu Esmersoy'un düğün telaşı! Sevgilisi Nazım Akmandil ile evlilik kararı almıştı...

BÖYLE İYİYİM

Oyuncu Büşra Develi, önceki gece Bebek'teydi. Bir arkadaşı ile birlikte yürüyen Develi, "Yeni bir projemiz vardı. Çekimleri bitti ve sonuna geldik. Bir projemiz daha olacak. Ben çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu. Burak Deniz ile ayrılığının ardından hayatına kimseyi almayan Develi, "Aşk hayatım şu an yok. Aman aman, ben böyle iyiyim zaten" diyerek güldü. (Doğan SAVAŞ)