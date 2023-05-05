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    Burcu Esmersoy'un düğün telaşı! Sevgilisi Nazım Akmandil ile evlilik kararı almıştı...

    Burcu Esmersoy, önceki gece Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. İşte haberin devamı ve 5 Mayıs 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz magazin haberleri...

    Düğün telaşı!

    Evlilik hazırlığından bahseden sunucu, "Evlilik için minik minik hazırlıklarımız var. İnşallah her şey güzel olacak" dedi. Esmersoy, daha sonra aracıyla Bebek'ten ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)

    CADDE GÜZELİ
    Instagram'dan yayınladığı her fotoğrafla olay olan Ayça Ayşin Turan, güzelliğini bir kez daha sergiledi. Turan, ışıklarda verdiği pozlarla herkesi mest etti. Trençkotu ve rapunzel gibi uzayıp giden saçlarıyla ortalığı kasıp kavuran oyuncu, 250 bin beğeni aldı.

    BÖYLE İYİYİM
    Oyuncu Büşra Develi, önceki gece Bebek'teydi. Bir arkadaşı ile birlikte yürüyen Develi, "Yeni bir projemiz vardı. Çekimleri bitti ve sonuna geldik. Bir projemiz daha olacak. Ben çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu. Burak Deniz ile ayrılığının ardından hayatına kimseyi almayan Develi, "Aşk hayatım şu an yok. Aman aman, ben böyle iyiyim zaten" diyerek güldü. (Doğan SAVAŞ)

        O ZAMAN DANS!
        Son dönemin en gözde isimlerinden Melis Sezen, ünlü bir ayakkabı markasının reklamında boy gösterdi. Güzel oyuncunun 15 milyon TL karşılığında boy gösterdiği söylenen reklam filmindeki dansları, olay oldu. Bu arada kısa süre önce iş insanı Atilla Bingöl ile ilişkisini ilan eden güzel oyuncunun, yakın çevresine "Hayatımın en mutlu dönemlerinden birini yaşıyorum" dediği öğrenildi. 26 yaşındaki güzel oyuncu, "Aşık olunca çiçek açıyorum" dedi.

        'EVLENİN ARTIK'
        Geçtiğimiz gün yatak pozuyla çok konuşulan İrem Derici ve Atakan Işıktutan bu kez soluğu Ağva'da aldı. Kilimli Koyu'na giden ünlü çift, atv üzerindeki bu pozunu takipçilerine sundu. Keyifli bir gün geçiren çifte kumrulara, "Evlenin artık" yorumları yapıldı.

        SEVİMLİ İKİLİ!
        Ekranların başarılı oyuncusu Hande Doğandemir, geçtiğimiz gün sevimli köpeğiyle evinde poz verdi. Instagram hesabından köpeğiyle fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, tarzıyla da dikkat çekti. Siyah askılı bir crop giyen Doğandemir'e beğeni yağdı. Bazı kullanıcılar, "Ekrana ne zaman dönüyorsun?" yorumları yaptı. Doğandemir'in, Instagram'da 2.6 milyon takipçisi bulunuyor.

            SOKAKTAN STÜDYOYA
            Hatice Kaya, Ferdi Tayfur'un unutulmaz şarkısı 'Hatıran Yeter'le müzikseverlerle buluştu. 15 yıldır Beyoğlu bölgesinde sokak müzisyenliği yapan Kaya, Ersay Üner'in desteğiyle bu kez profesyonel müzik dünyasında yerini aldı. Kaya, son dönemde sokaklarda şarkı söylerken yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada fenomen haline geldi. Hatice Kaya bu projeyle, Ersay Üner'in müzik şirketi 717 Dijital'in ilk sanatçısı oldu.
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