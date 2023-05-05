Burcu Esmersoy'un düğün telaşı! Sevgilisi Nazım Akmandil ile evlilik kararı almıştı...

Evlilik hazırlığından bahseden sunucu, "Evlilik için minik minik hazırlıklarımız var. İnşallah her şey güzel olacak" dedi. Esmersoy, daha sonra aracıyla Bebek'ten ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)
CADDE GÜZELİ
Instagram'dan yayınladığı her fotoğrafla olay olan Ayça Ayşin Turan, güzelliğini bir kez daha sergiledi. Turan, ışıklarda verdiği pozlarla herkesi mest etti. Trençkotu ve rapunzel gibi uzayıp giden saçlarıyla ortalığı kasıp kavuran oyuncu, 250 bin beğeni aldı.
BÖYLE İYİYİM
Oyuncu Büşra Develi, önceki gece Bebek'teydi. Bir arkadaşı ile birlikte yürüyen Develi, "Yeni bir projemiz vardı. Çekimleri bitti ve sonuna geldik. Bir projemiz daha olacak. Ben çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu. Burak Deniz ile ayrılığının ardından hayatına kimseyi almayan Develi, "Aşk hayatım şu an yok. Aman aman, ben böyle iyiyim zaten" diyerek güldü. (Doğan SAVAŞ)