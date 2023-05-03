Kıy'met'li Rihanna: Met Gala'nın yıldızı Rihanna göz kamaştırdı!

Moda dünyasının en önemli gecelerinden biri Met Gala, önceki akşam yıldız yağmuru eşliğinde gerçekleşti. 2019'da hayatını kaybeden Karl Lagerfeld'e saygı duruşu temasıyla dikkat çeken geceye katılan yıldızlar, efsane tasarımcının tarzından esinlendikleri kostümlerle öne çıktılar. Gecenin en dikkat çeken ismi ise şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Rihanna ve 25 milyon dolarlık takılarıydı. Geceye damga vuran Rihanna bütün meraklı bakışları da üzerine çekmeyi başardı.
KARDEŞİNİN 'MELEK'İ
Önceki gün Ceyda Düvenci'nin TV programına katılan Melek Moss, küçüklükte yaşadığı dramlarla yürek burktu. "7 yaşında büyüdüm" diyen şarkıcı, nedenini şöyle anlattı: "Annem ve babam çalıştığı için bize bakan bakıcı bir gün, kardeşimin gözüne yanan bir çubuk soktu. O günden sonra kardeşime ben ben baktım. 7 yaşında kardeşine bakan kız, sonra yemek yapmaya başladı. 10 yaşında kadındım ben, çocuk değildim!
SABRI TAŞTI
Ayça ayşin Turan, MAG dergisine verdiği röportajda ilginç bir itirafta bulundu. "Dışardan, soğuk ve mesafeli bir insan imajı veriyorum" ifadelerini de kullanan oyuncu, sözlerine şunları ekledi: "Sanırım bunu değiştirmek isterdim. Bir de bu kadar sabırlı ve alttan alan bir insan olmak istemezdim. Karşımdakini kırmamak için içime atıyorum ve bu daha sonra bende keskin kopuşlara sebep oluyor."