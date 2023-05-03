Kıy'met'li Rihanna: Met Gala'nın yıldızı Rihanna göz kamaştırdı!

SABRI TAŞTI

Ayça ayşin Turan, MAG dergisine verdiği röportajda ilginç bir itirafta bulundu. "Dışardan, soğuk ve mesafeli bir insan imajı veriyorum" ifadelerini de kullanan oyuncu, sözlerine şunları ekledi: "Sanırım bunu değiştirmek isterdim. Bir de bu kadar sabırlı ve alttan alan bir insan olmak istemezdim. Karşımdakini kırmamak için içime atıyorum ve bu daha sonra bende keskin kopuşlara sebep oluyor."