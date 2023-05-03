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    Kıy'met'li Rihanna: Met Gala'nın yıldızı Rihanna göz kamaştırdı!

    Moda dünyasının en önemli gecelerinden Met Gala, önceki akşam yıldız yağmuru eşliğinde gerçekleşti. Rihanna,25 milyon dolarlık takılarıyla geceye damga vurdu. İşte sizler için derlediğimiz 3 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Kıy’met’li Rihanna

    Moda dünyasının en önemli gecelerinden biri Met Gala, önceki akşam yıldız yağmuru eşliğinde gerçekleşti. 2019'da hayatını kaybeden Karl Lagerfeld'e saygı duruşu temasıyla dikkat çeken geceye katılan yıldızlar, efsane tasarımcının tarzından esinlendikleri kostümlerle öne çıktılar. Gecenin en dikkat çeken ismi ise şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Rihanna ve 25 milyon dolarlık takılarıydı. Geceye damga vuran Rihanna bütün meraklı bakışları da üzerine çekmeyi başardı.



    KARDEŞİNİN 'MELEK'İ
    Önceki gün Ceyda Düvenci'nin TV programına katılan Melek Moss, küçüklükte yaşadığı dramlarla yürek burktu. "7 yaşında büyüdüm" diyen şarkıcı, nedenini şöyle anlattı: "Annem ve babam çalıştığı için bize bakan bakıcı bir gün, kardeşimin gözüne yanan bir çubuk soktu. O günden sonra kardeşime ben ben baktım. 7 yaşında kardeşine bakan kız, sonra yemek yapmaya başladı. 10 yaşında kadındım ben, çocuk değildim!

    SABRI TAŞTI
    Ayça ayşin Turan, MAG dergisine verdiği röportajda ilginç bir itirafta bulundu. "Dışardan, soğuk ve mesafeli bir insan imajı veriyorum" ifadelerini de kullanan oyuncu, sözlerine şunları ekledi: "Sanırım bunu değiştirmek isterdim. Bir de bu kadar sabırlı ve alttan alan bir insan olmak istemezdim. Karşımdakini kırmamak için içime atıyorum ve bu daha sonra bende keskin kopuşlara sebep oluyor."

        YÜKSEK HEDEF
        Ekranların başarılı oyuncusu Hilal Altınbilek, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni projesinin belli olmadığını söyleyen güzel oyuncu, "Bu aralar yurt dışına gidip geliyorum. Oralarda da dizi görüşmelerim var. Projelerim belli olunca açıklarım" dedi. Hilal Altınbilek, mağazaları gezdikten sonra Nişantaşı'ndan ayrılarak evinin yolunu tuttu.



        'KÖFTEPİYAZ' KEYFİ
        Selin Şekerci, önceki gün Arnavutköy'deydi. Arkadaşıyla bir mekanda köfte-piyaz keyfi yapan oyuncu, çıkışta soruları yanıtladı. "Ağzımda köfte ile karşınızdayım" diyerek gazetecilere takılan Şekerci, oldukça sempatikti. Oyuncuların dijitale yönelmesi hakkında konuşan Selin Şekerci, "Açıkçası benim de tercihim dijital... Çalışma şartları daha insani" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        TAKI ALIŞVERİŞİ
        Oktay Çubuk, sevgilisi Melisa Gizem'le önceki gün Etiler'deydi. Baş başa alışveriş yapan çift, mağazaları gezdi. Bir mağazadan takı alışverişi yapan Çubuk, bir süre Gizem'i bekletti. Kolye alan oyuncu, sevgilisini yanına çağırıp alışveriş merkezindeki turlarına devam etti. (Doğan SAVAŞ)



            GERİ DÖNDÜ!
            İlk teklisi "Fragile" ile dünya listelerine giren Bade, yeni şarkısı "Evde Yok" ile geri döndü. Kendine özgü tarzı ile dikkat çeken sanatçı, yeni şarkısıyla oldukça beğenildi. Sözü ve müziği kendisine ait olan parçanın yapımcılığını ise Kenan Doğulu üstleniyor.



            BUZLAR ERİDİ!
            Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, önceki akşam İstinye'de görüntülendi. Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan çiftin, buzları erittiği gözlerden kaçmadı. Soruları yanıtsız bırakan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, bir restorana girerek baş başa güzel bir akşam yemeği yedi. (Doğan SAVAŞ)

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            Haberler Saklambaç Kıy'met'li Rihanna: Met Gala'nın yıldızı Rihanna göz kamaştırdı!
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