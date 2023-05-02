Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade formunun sırrını verdi!

Aşk hayatı ve rol aldığı diziler ile adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, en son kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan'la ayrılığıyla gündem olmuştu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor. Bir dergiye röportaj veren güzel oyuncu, formunu glüteni hayatından çıkartarak koruduğunu açıkladı. Yıllardır ekmek yemediğini söyleyen oyuncu, "Un tüketmiyorum. Ekmek hayatımda yok. Makarnayı en son ne zaman yediğimi hatırlamıyorum. Hatta yememeye o kadar alışmışım ki ufak da olsa unlu bir şey yediğim zaman hemen rahatsız oluyorum" dedi.
HERKESİ ŞAŞIRTTILAR
Yönetmen Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği "Şaşırt Beni" oyunu seyircisini kahkahaya boğdu. Pelin Karahan'ın ilk tiyatro deneyimi olan "Şaşırt Beni", seyircisinden büyük beğeni topladı. Kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran ve Adem Türker gibi sevilen oyuncuların yer aldığı 2 perdelik komedi oyunu, sürprizleriyle seyircisini oldukça şaşırttı.
"BÜYÜSÜ BOZULUR"
Ekin Mert Daymaz, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bir arkadaşı ile birlikte yürüyen Daymaz, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yakışıklı oyuncu, "Şu an okuma aşamasındayım. Güzel bir projemiz olacak. Şimdi anlatmak istemiyorum, büyüsü bozulur" diyerek tebessüm etti. Gazetecilere samimi davranan oyuncu, daha sonra arkadaşıyla bir mekana geçti. (Doğan SAVAŞ)