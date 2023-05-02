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    Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade formunun sırrını verdi!

    Ekranların güzel oyuncularından Nesrin Cavadzade formunu nasıl koruduğunu şu sözlerle açıkladı: “Un tüketmıyorum" İşte sizler için derlediğimiz 2 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Sırrını açıkladı

    Aşk hayatı ve rol aldığı diziler ile adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, en son kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan'la ayrılığıyla gündem olmuştu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor. Bir dergiye röportaj veren güzel oyuncu, formunu glüteni hayatından çıkartarak koruduğunu açıkladı. Yıllardır ekmek yemediğini söyleyen oyuncu, "Un tüketmiyorum. Ekmek hayatımda yok. Makarnayı en son ne zaman yediğimi hatırlamıyorum. Hatta yememeye o kadar alışmışım ki ufak da olsa unlu bir şey yediğim zaman hemen rahatsız oluyorum" dedi.



    HERKESİ ŞAŞIRTTILAR
    Yönetmen Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği "Şaşırt Beni" oyunu seyircisini kahkahaya boğdu. Pelin Karahan'ın ilk tiyatro deneyimi olan "Şaşırt Beni", seyircisinden büyük beğeni topladı. Kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran ve Adem Türker gibi sevilen oyuncuların yer aldığı 2 perdelik komedi oyunu, sürprizleriyle seyircisini oldukça şaşırttı.



    "BÜYÜSÜ BOZULUR"
    Ekin Mert Daymaz, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bir arkadaşı ile birlikte yürüyen Daymaz, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yakışıklı oyuncu, "Şu an okuma aşamasındayım. Güzel bir projemiz olacak. Şimdi anlatmak istemiyorum, büyüsü bozulur" diyerek tebessüm etti. Gazetecilere samimi davranan oyuncu, daha sonra arkadaşıyla bir mekana geçti. (Doğan SAVAŞ)



        YOĞUN TEMPO!
        Evlilikleriyle herkese örnek olan modacı İvana Sert ve Sezer Dermenci geçtiğimiz gün ile İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Almanya'dan döndüklerini belirten ünlü çift, ''Hem iş hem tatil yaptık. Hava çok güzeldi. Bizim içinde çok güzel bir seyahat oldu'' dedi. Yaz sezonunda birçok projelerinin olduğunu da dile getiren Sert ve Dermenci daha sonra evlerinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)


        BODRUM GÜZELİ
        Güzelliğiyle kendine hayran bıraktıran Merve Oflaz'ın sosyal medya paylaşımları ses getirmeye devam ediyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, son dönemde fit vücudunu gözler önüne seren paylaşımlar yapıyor. Bikinili paylaşımı ile takipçilerinin karşısına çıkan 34 yaşındaki güzel, hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.



        YAZI GETİRDİ!
        Düzgün fiziğiyle adından söz ettiren 38 yaşındaki güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, iş temposuna ara vererek Bodrum'a gitti. Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunan Tüzünataç, renkli bikinisiyle çektiği mini videosunu paylaştı. Doğallığıyla her daim dikkatleri üzerine çeken oyuncu paylaşımına da "Yaz sezonu açıldı" notunu ekledi.



            DENİZ, KUM VE GÜNEŞ
            Sunucu Ece Vahapoğlu sezonu erken açtı. Göcek'e tatile giden Vahapoğlu, plajdan fotoğraflarını paylaştı. Sosyal medyasından kare kere fotoğraflarını yayınlanan ünlü sunucu, önce kumsaldan poz verdi sonra da kendini denize attı. Takipçileri, Vahapoğlu'nu beğeni yağmuruna tuttu.

            PERİ KIZI
            Özge Gürel güneşli havayı fırsat bildi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yağan güzle oyuncu, şapkasıyla poz verdi. Gürel, Instagram'dan yayınladığı bur kareye "Güzel ışığı görünce ben" notuyla paylaştı. Takipçileri ise "Peri kızı gibisin" yorumları yaptı.



            ANNELER GÜNÜNE ÖZEL
            Müzik hayatına çok güçlü bir geri dönüş yapan Atiye, şimdi de çok özel bir şarkı yayınlıyor. Sanatçı, yaz aylarında yayınlanacak sürpriz projelerinden önce "Anneler Günü'ne özel, sözleri Zeki Güner'e, bestesi Atiye'ye, düzenlemesi Erol Sebebci'ye ait duygusal şarkısı "Anne"yi 5 Mayıs Cuma günü müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

                MUHTEŞEM KORO
                Oğuzhan Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında önceki gün Isparta'da on binlerce Ispartalı 'ya muhteşem bir konser verdi. Ispartalı ve aralarında depremzede kardeşlerimizin de olduğu çocuk korosuyla hep bir ağızdan şarkılar söyleyen Koç "Geleceğimiz çocuklarımızın yüzünün hep güldüğü sağlıklı mutlu nice 23 Nisan'lara!" dedi.

                'KARDEŞLERİM'E SÜRPRİZ İSİM!
                Dilara Sümbül, atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"in kadrosuna dahil oldu. Genç yetenek, dizide 'Elif' karakterine hayat verecek. Sümbül,: "Kardeşlerim takip ettiğim bir diziydi. Bu güzel kadroya dahil olduğum için çok mutluyum" dedi.

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                HangiKredi
                Haberler Saklambaç Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade formunun sırrını verdi!
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