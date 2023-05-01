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    Yeni aşkını sır gibi saklayan Melis Sezen iş insanı Atilla Bingöl ile ilk kez görüntülendi! Her şey çok...

    Birkaç ay önce "Aşk çok özel ve bulunması zor bir şey" diyen Melis Sezen, aradığını buldu. 26 yaşındaki güzel oyuncu, önceki akşam bir süredir birlikte olduğu iş insanı Atilla Bingöl ile İstinye’de ilk kez görüntülendi.

    Doğan Savaş
    Takvim
    Aranan aşk bulundu

    Son dönemin en popüler isimlerinden Melis Sezen, özel hayatıyla merak konusuydu. Adı farklı farklı isimlerle anılan 26 yaşındaki oyuncu, Aralık 2022'de hayatında kimsenin olmadığını açıklamıştı.

    "Aşk gerçekten çok özel ve bulunması zor bir şey. Ama her şey insanın kendisini sevmesiyle başlıyor bence" diyen Melis Sezen'in yüzü, sonunda güldü. Bir süredir iş insanı Atilla Bingöl ile birlikte olan güzel oyuncu, önceki akşam İstinye'de sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

    Melis Sezen, Bingöl ile baş başa yemek yediği mekan çıkışında gazetecileri görünce ilk başta şaşkınlık yaşadı.



    'HER ŞEY ÇOK YENİ'
    Gazetecilerin, "İlişkiniz hayırlı olsun. İlişkiniz ne zaman başladı?" sorularına cevap ceren sevgililer, "Teşekkür ederiz. Her şey çok yeni" demekle yetindi.

        Ardından sevgilisinin Maslak'ta bulunan mekanına giden güzel oyuncu, söylenenlere göre geç saatlere dek aşkıyla romantik anlar yaşadığı ve mutluluğuyla adeta etrafına ışık saçtı.

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