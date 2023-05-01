Yeni aşkını sır gibi saklayan Melis Sezen iş insanı Atilla Bingöl ile ilk kez görüntülendi! Her şey çok...

Son dönemin en popüler isimlerinden Melis Sezen, özel hayatıyla merak konusuydu. Adı farklı farklı isimlerle anılan 26 yaşındaki oyuncu, Aralık 2022'de hayatında kimsenin olmadığını açıklamıştı.
"Aşk gerçekten çok özel ve bulunması zor bir şey. Ama her şey insanın kendisini sevmesiyle başlıyor bence" diyen Melis Sezen'in yüzü, sonunda güldü. Bir süredir iş insanı Atilla Bingöl ile birlikte olan güzel oyuncu, önceki akşam İstinye'de sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.
Melis Sezen, Bingöl ile baş başa yemek yediği mekan çıkışında gazetecileri görünce ilk başta şaşkınlık yaşadı.
'HER ŞEY ÇOK YENİ'
Gazetecilerin, "İlişkiniz hayırlı olsun. İlişkiniz ne zaman başladı?" sorularına cevap ceren sevgililer, "Teşekkür ederiz. Her şey çok yeni" demekle yetindi.