Fenomenlerin 2023 tarifleri ağızları açık bıraktı! Sadece 15 saniyelik hikaye için...

Son yılların kuşkusuz en gözde mesleği fenomenlik oldu. Birçok genç şansını Instagram, Youtube ve TikTok gibi platformlarda denerken içlerinden bazıları popülerliği yakaladı.
Lüks yaşamları ve yüksek kazançlarıyla dikkat çeken popüler fenomenler, sık sık da vergi ödemediklerine dair çıkan iddialarla tepki çekti.
Instagram'da yüksek takipçili kadın fenomenlerin kazancı ise dün sosyal medyada yine gündemdi.
Tartışma Selin Cigerci'nin Instagram'da sadece 15 saniyelik hikaye paylaşması karşılığında en az 40, en çok da 150 bin TL aldığını açıklamasıyla başladı.
HEPSİ PARA BASIYOR
Ciğerci'nin özellikle 40 bin TL için 'az' ifadesi kullanması, birçok genci isyan ettirdi. Ala Tokel, Duygu Özaslan, Sibil Çetinkaya, Gamze Erçel, Ezgi Fındık, Selin Yağcıoğlu, Yasemin Şefketli, Danla Biliç, Buse Terim Bahçekapılı ve Rachel Araz Kiresepi gibi popüler fenomenlerin de Instagram'da sadece 10-15 saniyelik hikaye paylaşarak markalardan 50 TL'den başlayıp 250 bin TL'ye varan ücretler aldığı söyleniyor.