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    Fenomenlerin 2023 tarifleri ağızları açık bıraktı! Sadece 15 saniyelik hikaye için...

    Fenomenlerin 2023 tarifeleri ortaya çıktı. Paylaştıkları ürünlerle markaların satış grafiğini artıran ve yüksek takipçili fenomenler, Instagram’da sadece 15 saniyelik hikaye için 40 ile 250 bin TL arasında ücret alıyor. Bu da dirsek çürüten gençleri isyan ettiriyor!

    Sosyal isyan!

    Son yılların kuşkusuz en gözde mesleği fenomenlik oldu. Birçok genç şansını Instagram, Youtube ve TikTok gibi platformlarda denerken içlerinden bazıları popülerliği yakaladı.

    Lüks yaşamları ve yüksek kazançlarıyla dikkat çeken popüler fenomenler, sık sık da vergi ödemediklerine dair çıkan iddialarla tepki çekti.

    Instagram'da yüksek takipçili kadın fenomenlerin kazancı ise dün sosyal medyada yine gündemdi.

    Tartışma Selin Cigerci'nin Instagram'da sadece 15 saniyelik hikaye paylaşması karşılığında en az 40, en çok da 150 bin TL aldığını açıklamasıyla başladı.

    HEPSİ PARA BASIYOR
    Ciğerci'nin özellikle 40 bin TL için 'az' ifadesi kullanması, birçok genci isyan ettirdi. Ala Tokel, Duygu Özaslan, Sibil Çetinkaya, Gamze Erçel, Ezgi Fındık, Selin Yağcıoğlu, Yasemin Şefketli, Danla Biliç, Buse Terim Bahçekapılı ve Rachel Araz Kiresepi gibi popüler fenomenlerin de Instagram'da sadece 10-15 saniyelik hikaye paylaşarak markalardan 50 TL'den başlayıp 250 bin TL'ye varan ücretler aldığı söyleniyor.

        TWİTTER YORUMLARI
        -Biz boşuna üniversitelerde yıllarımızı verip dirsek çürütmüşüz.

        -Okusam da asla sahip olamayacağım hayatları yaşamaları çok moralimi bozuyor. Bir yılda alacağım parayı 3-4 iş birliği ile alacak olmaları, öyle evlerde yaşayamayacak olmak... Boşa okumayı da geçtim boşa yaşamış gibi hissediyorum.

        -Doktor olmak için çocukluktan beri çalışıyorum ama kimse aldığımız paranın arka planı var demiyor. Ama fenomenlere göre kazançlarının 'arka planı' var!

        -Vergisini veriyorsa çatır çatır alsın ama vergisizse yazıklar olsun...

        -Bu insanlar neyi üretmiş, neyi keşfetmiş, neye bu kadar yetenekleri var da 15 saniyede 150 bin TL alıyor!

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