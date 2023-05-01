Fenomenlerin 2023 tarifleri ağızları açık bıraktı! Sadece 15 saniyelik hikaye için...

TWİTTER YORUMLARI

-Biz boşuna üniversitelerde yıllarımızı verip dirsek çürütmüşüz.

-Okusam da asla sahip olamayacağım hayatları yaşamaları çok moralimi bozuyor. Bir yılda alacağım parayı 3-4 iş birliği ile alacak olmaları, öyle evlerde yaşayamayacak olmak... Boşa okumayı da geçtim boşa yaşamış gibi hissediyorum.



-Doktor olmak için çocukluktan beri çalışıyorum ama kimse aldığımız paranın arka planı var demiyor. Ama fenomenlere göre kazançlarının 'arka planı' var!



-Vergisini veriyorsa çatır çatır alsın ama vergisizse yazıklar olsun...



-Bu insanlar neyi üretmiş, neyi keşfetmiş, neye bu kadar yetenekleri var da 15 saniyede 150 bin TL alıyor!