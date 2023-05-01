46'lık Burcu Esmersoy kuralı bozmadı! Kıyafetlerini bu kez de depremzedeler için satışa çıkarttı

Yıllardır kıyafetlerini internet üzerinden satıp sayısız derneğe bağışlayan Burcu Esmersoy, kuralını bozmuyor. Şimdi de dolabındaki ürünleri bazı yardım kuruluşlarının yanı sıra depremden etkilenen genç ve çocuklar yararına satışa sunan güzel sunucu, yaklaşık 100 adet ayakkabı ve kıyafet bağışladı. Burcu Esmersoy'un satışa sunduğu dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin toplam fiyatı ise 229 bin TL'yi buldu. Bu satıştan elde edilecek tüm gelir de bağışlanacak...
SÜRPRİZ BULUŞMA
Son dönemin gözde isimlerinden Kurtuluş Kuş, önceki gün oyuncu ve şarkıcı Sera Tokdemir ile İstinye'deydi. Baş başa yemek yiyen ikili, yemek sonrası alışveriş merkezini dolaşmayı ihmal etmedi. Muhabirlerin birliktelik sorularını duymazlıktan gelen Kurtuluş Kuş ve Sera Tokdemir, yollarına devam etti. Bu arada güzel oyuncu ve şarkıcının kısa süredir Gökhan Göz ile birlikte olduğu biliniyor.
ANNE OĞUL ALIŞVERİŞTE
ATV'nin başarılı isimlerinden Esra Erol, önceki gün oğlu İdris Ali ile birlikte alışveriş turuna çıktı. Mağazaları dolaşan ve alışveriş yapan Esra Erol ve İdris Ali'nin neşeli ve bir o kadar da eğlenceli halleri de dikkatlerden kaçmadı. Başarılı sunucu, AVM'de etrafını saran hayranlarının hepsiyle de tek tek fotoğraf çektirdi.
BEBEKLE GEZİNTİ
Şimdilerde kızlarını almak için gün sayan Nazlı ile Hacı Sabancı, önceki akşam Armutlu'daki bir mekandaydı. Baş başa yemek yiyen çift, çıkışta araçlarını kapıya sıfır yaklaştırdı. Yaklaşık beş aylık hamile olan Nazlı Hanım'ın da karnının iyice belirginleşmiş olduğu gözden kaçmadı.
Doğan SAVAŞ