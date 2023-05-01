46'lık Burcu Esmersoy kuralı bozmadı! Kıyafetlerini bu kez de depremzedeler için satışa çıkarttı

Yıllardır kıyafetlerini internet üzerinden satıp sayısız derneğe bağışlayan Burcu Esmersoy, kuralını bozmuyor. Şimdi de dolabındaki ürünleri bazı yardım kuruluşlarının yanı sıra depremden etkilenen genç ve çocuklar yararına satışa sunan güzel sunucu, yaklaşık 100 adet ayakkabı ve kıyafet bağışladı. Burcu Esmersoy'un satışa sunduğu dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin toplam fiyatı ise 229 bin TL'yi buldu. Bu satıştan elde edilecek tüm gelir de bağışlanacak...

SÜRPRİZ BULUŞMA

Son dönemin gözde isimlerinden Kurtuluş Kuş, önceki gün oyuncu ve şarkıcı Sera Tokdemir ile İstinye'deydi. Baş başa yemek yiyen ikili, yemek sonrası alışveriş merkezini dolaşmayı ihmal etmedi. Muhabirlerin birliktelik sorularını duymazlıktan gelen Kurtuluş Kuş ve Sera Tokdemir, yollarına devam etti. Bu arada güzel oyuncu ve şarkıcının kısa süredir Gökhan Göz ile birlikte olduğu biliniyor.