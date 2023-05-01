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    46'lık Burcu Esmersoy kuralı bozmadı! Kıyafetlerini bu kez de depremzedeler için satışa çıkarttı

    46 yaşındaki Esmersoy, şık tarzı ve seçimleri sayesinde bugüne kadar sattığı kıyafetleriyle çeşitli yardım kuruluşlarına yüklü bir bağış yapmış oldu. İşte sizler için derlediğimiz 1 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    İyilik dolabı

    Yıllardır kıyafetlerini internet üzerinden satıp sayısız derneğe bağışlayan Burcu Esmersoy, kuralını bozmuyor. Şimdi de dolabındaki ürünleri bazı yardım kuruluşlarının yanı sıra depremden etkilenen genç ve çocuklar yararına satışa sunan güzel sunucu, yaklaşık 100 adet ayakkabı ve kıyafet bağışladı. Burcu Esmersoy'un satışa sunduğu dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin toplam fiyatı ise 229 bin TL'yi buldu. Bu satıştan elde edilecek tüm gelir de bağışlanacak...

    SÜRPRİZ BULUŞMA
    Son dönemin gözde isimlerinden Kurtuluş Kuş, önceki gün oyuncu ve şarkıcı Sera Tokdemir ile İstinye'deydi. Baş başa yemek yiyen ikili, yemek sonrası alışveriş merkezini dolaşmayı ihmal etmedi. Muhabirlerin birliktelik sorularını duymazlıktan gelen Kurtuluş Kuş ve Sera Tokdemir, yollarına devam etti. Bu arada güzel oyuncu ve şarkıcının kısa süredir Gökhan Göz ile birlikte olduğu biliniyor.



    ANNE OĞUL ALIŞVERİŞTE
    ATV'nin başarılı isimlerinden Esra Erol, önceki gün oğlu İdris Ali ile birlikte alışveriş turuna çıktı. Mağazaları dolaşan ve alışveriş yapan Esra Erol ve İdris Ali'nin neşeli ve bir o kadar da eğlenceli halleri de dikkatlerden kaçmadı. Başarılı sunucu, AVM'de etrafını saran hayranlarının hepsiyle de tek tek fotoğraf çektirdi.



    BEBEKLE GEZİNTİ
    Şimdilerde kızlarını almak için gün sayan Nazlı ile Hacı Sabancı, önceki akşam Armutlu'daki bir mekandaydı. Baş başa yemek yiyen çift, çıkışta araçlarını kapıya sıfır yaklaştırdı. Yaklaşık beş aylık hamile olan Nazlı Hanım'ın da karnının iyice belirginleşmiş olduğu gözden kaçmadı.
    Doğan SAVAŞ



        91'LİK DELİKANLI!
        Cemiyet hayatının tanınan simalarından Kemal Gülman, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Alışveriş öncesi açık alanda görülen Gülman, spor tarzıyla objektiflere böyle poz verdi. 1931 doğumlu olan 91 yaşındaki Kemal Bey, adeta yıllara da meydan okuyordu...



        SAYIN RÜZGARI
        Uzun yıllar sonra Ankara'da ilk kez sahne alan Emel Sayın, sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılandı. 2,5 saat sahnede kalan Sayın, hınça hıç dolu olan mekanda sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Her zamanki güzelliği ve zarafetiyle büyüleyen Emel Sayın, sevenlerine yeni şarkı müjdesi de verdi.



        SİYAH-BEYAZ
        Bülent Ersoy, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı. Gülşah Saraçoğlu imzalı beyaz elbisesiyle tarzını konuşturan sanatçı, bronz teniyle de olay oldu. Bülent Ersoy'un giydiği beyaz kıyafeti "Siyah-beyaz şıklık" yorumu yaptırdı.



            KOMŞU HATIRASI
            Pelin Karahan da son dönemdeki modaya uydu. Eşi Bedri Güntay ve bir grup arkadaşıyla Yunanistan'a giden güzel oyuncu, Atina tatilinden bol bol da paylaşım yaptı. Pelin Karahan, yaptığı Instagram paylaşımlarında hem güzelliği hem de neşeli halleriyle dikkat çekti.



            A'FİL'Lİ POZ
            Sevgilisi Alican Ulusoy ile mutlu bir beraberliği olan Hande Subaşı, hafta sonu birlikte yaşadıkları Göktürk'teki bir etkinliğe katıldı. Şık tarzıyla bir fil heykelinin yanında poz veren güzel oyuncu ve şarkıcı, ardından golf müsabakalarını da keyifle seyretti.



            DETOKS BAĞIMLISI!
            Verdiği kilolar ve yeni görüntüsüyle sık sık gündem olan Büşra Pekin, adeta detoks bağımlısı oldu. Nisan'ın ortasında gittiği detoks merkezinin kapısını yine çalan ünlü oyuncu, yaz gelmeden birkaç kilo daha vermeye ve sıkı bir görüntü elde etmeye kararlı...



                YAZLANDIK
                Rabia Soytürk, yazı getirdi. Arkadaşlarıyla Antalya'nın yolunu tutan güzel oyuncu, havanın git gide ısındığı kentte deniz ve güneşin keyfini sürdü. Tatil paylaşımlarıyla da takipçilerini kıskandıran Rabia Soytürk, renkli fotoğraflarına "Yazlandık" diye not düştü.



                OLAY KONSER
                Edis, daha önce Jennifer Lopez, Rihanna ve Shakira gibi isimlerin konser verdiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Crystal Hall'de konser vermeye hazırlanıyor. 'Biletleri Azerbaycan tarihinin en hızlı satılan sanatçısı' unvanının sahibi olan popçu, Crystall Hall'de biletli konser veren ilk Türk sanatçı olacak.



                RİH'ANNA'
                Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna, 13 Mayıs'ta ilk çocuğunu dünyaya getirmişti. Minik oğlunun ardından şimdi de ikinci bebeği için gün sayan dünyaca ünlü yıldız, attığı her adımıyla olay oluyor. Özellikle hamileliğinde de ödün vermediği tarzıyla sık sık yabancı basın manşetlerini süsleyen Barbadoslu yıldızın son bir ayda giydiği kıyafetleri de hayli dikkat çekici...



                    SARI FIRTINA
                    "Benden Bir Tane daha yok" şarkısıyla müzik listelerinde zirveye oturan Hande Yener, önceki akşam İzmir'de sahneye çıktı. Yorumcu kimliğinin yanında sahne şovuyla da büyük beğeni toplayan ünlü popçu, sarı kıyafeti, aksesuarları ve makyajıyla da tarzını konuşturdu.



                    'HER ŞEY YOLUNDA'
                    Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki "Haluk" rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden usta oyuncu, "Alışveriş için gelmedim birkaç işim var. Her şey yolunda" dedi. Karadağlı'nın tarzı ve gözlüklü stili de dikkatlerden kaçmadı.



                    MÜTHİŞ İKİLİ
                    ATV'nin iddialı dizisi 'Kardeşlerim' sayesinde hatırı sayılır bir şöhret elde eden Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran'ın kariyerlerindeki yükselişlerini sürdürüyor. Hayat verdikleri Doruk ve Asiye rollerindeki başarılı performanslarıyla sadece ülkemizde değil yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi edinen iki başarılı genç oyuncu, birçok ödüle de layık görüldü.

                    YAZ YÜZÜ OLDULAR
                    Başarıları ve uyumlarıyla markaların da dikkatini çeken Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran, ünlü bir dondurma firmasıyla reklam anlaşması imzaladı. İkili, markanın bu yaz aylarındaki yüzleri olacak.

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                    MİT, DEAŞ elebaşını etkisiz hale getirdi
                    Haberler Saklambaç 46'lık Burcu Esmersoy kuralı bozmadı! Kıyafetlerini bu kez de depremzedeler için satışa çıkarttı
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