Sefo ile adı aşk iddialarına karışan Melisa Döngel'den aşk çıkmazı!

Melisa Döngel geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de bir partiye katıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Döngel, "Yaz için bir dizi ile görüşüyorum ama netleşen bir durum yok" dedi. Son dönemde şarkıcı Sefo ile adı aşk iddialarına karışan Döngel, geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı almıştı. Çevresine, "Birbirimizi tanımaya çalışıyorduk" diyen oyuncu, geçtiğimiz günlerde tekrardan şarkıcının sahnesini izlemeye gitmişti. Gazetecilerin, "Aşk bitti mi?" sorusuna yanıt vermek istemeyen güzel oyuncu, "İş sorun bana ya. Şu an sadece iş odaklıyım" diyerek aşk sorularından kaçtı. (Doğan SAVAŞ)
KENDİNİ DIŞARI ATTI!
Başarılı projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu Gökçe Bahadır önceki gün İstinye'deydi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Bahadır, havanın güzel olmasıyla kendisini dışarıya attığını ve her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Güzel oyuncu, kısa süren sohbetin ardından alışverişe kaldığı yerden devam etti.
ANNE-OĞUL GEZMESİ!
İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak, önceki gün oğlu Aslan Oktay ile İstinye'de bir AVM'de objektiflere yansıdı. Güzel havanın tadını alışverişte çıkaran Büyükak, muhabirlerin fotoğraf isteğini çevirmeyerek oğlu Aslan ile poz verdi.