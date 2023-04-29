Özgür kız 'Berrak': Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç'tan marka için çektirdiği iddialı pozlar!





ÇOK KISKANCIM

Ozan Doğulu, sevgilisi Hera Aslan ile önceki akşam Ankara'da bir açılışta sahne aldı. Sevgilisiyle sahne öncesi kameralar karşısına geçen Doğulu, kıyafet seçimlerinde birbirlerine danıştıklarını söyledi ve ekledi: "Birbirimize danışırız ama genelde o bana 'bunu giyeceksin' der. Bende gördüğünüz gibi giyer, gelirim" Doğulu'yu çok kıskandığını söyleyen Aslan, "Ben çok fenayım. Kıyafetine falan karışmam ama kıskancımdır" dediği sırada Doğulu, "Biraz mı?" diyerek kahkahayı patlattı.



ÇOCUK BİLMECESİ

"Aşık olduğum insanla sahnede çalışmak mükemmel" diyen Aslan, "Ozan ile çalışmak benim hayalimdi" dedi. "4'cü kez baba olmak ister misiniz?" sorusuna Doğulu, "Yeterince çocuğumuz var" dediği sırada Aslan, "Ozan'a benzeyen bir erkek çocuğum olacaksa isterim. Ama şu an için düşünmüyorum" dedi. Doğulu, "Erkek çocuk hiç düşünmüyorum. 3 kızım olsun istedim. Allah'ta bana gönlümün istediğini verdi" dedi.