Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Özgür kız 'Berrak': Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç'tan marka için çektirdiği iddialı pozlar!

    Berrak Tüzünataç, projelerine bir yenisini daha ekledi. Bir jean markasıyla anlaşan oyuncu, kendi tarzını da sergiledi. İşte sizler için derlediğimiz 29 Nisan tarihli Saklamabaç haberleri...

    Özgür kız ’Berrak’

    Son dönemde ekrandan uzak kalan Berrak Tüzünataç, sürpriz bir projeye imza attı. Kendine özgü tarzıyla yıllardır dikkat çeken güzel oyuncu, ünlü bir jean markasıyla moda işbirliği yaptı. Yeni koleksiyona da adını veren Berrak Tüzünataç, kendi tarzını yansıtan tercihleri ve özgür ruhunu yansıtan buluşlarıyla yaratım sürecine de esin kaynağı oldu.



    ÖZLEM BİTTİ!
    Derya Bedavacı, önceki akşam Ataşehir'de sahne aldı. Bedavacı, "Uzun bir aradan sonra tekrar buluştuk. Hepinizi çok özledim" dedi. Kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren şarkıcı, hayranlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.



    TAZMİNATI BAĞIŞLADIM'
    Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler, önceki gün bir AVM'deydi. Geçtiğimiz günlerde kendisini domuza benzeten bir karikatüriste açtığı davayı kazanan ve 30 bin TL tazminat alan Yenenler, "Tazminatı Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bağışladım" dedi.



        SEÇİM SIKINTISI!
        Bahar Şahin, Bodrum'da bir mekanda kahvaltı yaptı. "Bodrum'da olmaktan çok mutluyum" diyen Şahin, "Burayı hiç bırakasım gelmiyor, İstanbul'a gitmek istemiyorum" dedi. Aşk hayatıyla alakalı iddialı açıklamalar da yapan Şahin, "Doğru insanı seçemiyorum ben. O konuda çok şansızım" dedi.



        GURURLU SAHNE
        Buray, önceki gün Beyoğlu'nda "Dünya Koro Müziği Festivali" kapsamında Boğaziçi Mezunlar Korosu'yla birlikte sahne aldı. "Yok Mu?" adlı şarkıyı koro ile seslendiren Buray, "Dünyanın en büyük koral müzik festivalinde yer alamk heyecan ve gurur verici" dedi.



        VETO G'ECE'Sİ!
        Son dönemin sürpriz ikilisi Ece Sükan ile Çağatay Ulusoy'un birlikte oynadığı 'Terzi' projesi, önceki akşam özel bir davetle tanıtıldı. Projenin diğer başrol oyuncularının hazır bulunduğu geceden sonra basına servis edilen fotoğraflar, akılları karıştırdı. Ece Sükan'ın tek bir karesi dahi basınla paylaşılmadı.

        'YAN YANA GELMEYİN'
        Bunun da Sükan ile Ulusoy'un son günlerde çıkan aşk haberlerinden kaynaklandığı iddia edildi. Dedikodulara göre projenin yetkilileri, tanıtım davetinde "İkilinin aşkı dizinin önüne geçmesin" düşüncesiyle Sükan'ın Ulusoy'la yan yana gelmesine karşı çıktı.



            RÜYA GİBİ TATİL
            Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızlarıyla Mauritius Adası'nda rüya gibi bir tatil yaptı. Bembeyaz kumsalı ve harika doğasıyla ünlü adadan birçok fotoğrafını sosyal medyasından paylaşan güzel oyuncu, merak edenlere de adaya İstanbul'dan direkt uçuşların olduğunu söyledi.



            BAKIM ZAMANI
            Eski manken Demet Şener, önceki günü bakımına ayırdı. 46 yaşında olmasına rağmen gerek fiziği gerekse cildiyle genç kızlara meydan okuyan Şener, cilt bakımı sırasında çekilen bu karesini de sosyal medyasından paylaştı. Demet Şener, bu karesiyle de özgüvenini konuşturdu.



            MUTFAKTA SERVET PİŞİYOR
            Pelin Karahan, mutfağa girip para kazanmayı sevdi. Bulaşık makinesi deterjanı, çorba markası ve bir mutfak temizliği ürününün reklamını yapıp cebini dolduran güzel oyuncu, bu kez de sosyal medyasından mutfak eşyaları satan bir mağazanın tanıtımını yaptı. Bu arada güzel oyuncunun, her bir paylaşımından 140 bin TL aldığı söyleniyor.



                ÇOK KISKANCIM
                Ozan Doğulu, sevgilisi Hera Aslan ile önceki akşam Ankara'da bir açılışta sahne aldı. Sevgilisiyle sahne öncesi kameralar karşısına geçen Doğulu, kıyafet seçimlerinde birbirlerine danıştıklarını söyledi ve ekledi: "Birbirimize danışırız ama genelde o bana 'bunu giyeceksin' der. Bende gördüğünüz gibi giyer, gelirim" Doğulu'yu çok kıskandığını söyleyen Aslan, "Ben çok fenayım. Kıyafetine falan karışmam ama kıskancımdır" dediği sırada Doğulu, "Biraz mı?" diyerek kahkahayı patlattı.

                ÇOCUK BİLMECESİ
                "Aşık olduğum insanla sahnede çalışmak mükemmel" diyen Aslan, "Ozan ile çalışmak benim hayalimdi" dedi. "4'cü kez baba olmak ister misiniz?" sorusuna Doğulu, "Yeterince çocuğumuz var" dediği sırada Aslan, "Ozan'a benzeyen bir erkek çocuğum olacaksa isterim. Ama şu an için düşünmüyorum" dedi. Doğulu, "Erkek çocuk hiç düşünmüyorum. 3 kızım olsun istedim. Allah'ta bana gönlümün istediğini verdi" dedi.



                KABAK TADI VERDİ
                Podyumun iki sıkı dostu Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu, Ege'ye demir attı. Önce Çeşme, ardından da Bodrum'a giden ikili, şimdi ise soluğu Fethiye'de aldı. Kabak Koyu'nda çadırda kalan iki güzele Şahin'in aşkı Murat Kazancıoğlu da eşlik ediyor. İki modelin deniz ve güneş paylaşımlarına ise takipçilerinden "Kabak tadı verdiniz, kıskanıyoruz" esprileri yağdı.



                30 METREDEN ATLADI
                ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' setinde aksiyon dolu sahneler yaşandı. Oktay Kaynarca, Hollywood filmlerini aratmayacak aksiyon sahnesine imza attı. 29. Bölüm (2 Mayıs Salı) çekimleri için kamera karşısına geçen Kaynarca, 30 metrelik viyadüğe çıkarak aşağıya atladı. Set kazalarına karşın önlemi sıkı tutan yapım ekibi, tedbir amaçlı ambulansı da hazır bekletti. 30 metrelik yüksekten bağlanan halatla atlayan Kaynarca sahneyi başarıyla tamamladı.



                    YENİ SAYFA AÇTI
                    Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar ile oynadığı reklam filmi ile tanınan Türk asıllı süper model Elif Aksu, kariyerinde yeni bir yolculuğa başladı. Türkiye'ye yerleşen ve oyuncu koçlarından oyunculuk eğitimi alan Aksu'ya proje teklifleri yağmaya da başladı. Türkiye'de oyunculuk yapmayı çok isteyen model, çalışmalarına hız vererek doğru projede yer almak istiyor. Güzel modelin hangi projede olacağı da merak konusu oldu.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    • Paylaş
                    • Tweet
                    • Paylaş
                    • Sitene Ekle
                    •  
                    Emlak Katılım
                    Haberler Saklambaç Özgür kız 'Berrak': Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç'tan marka için çektirdiği iddialı pozlar!
                        loading
                        SON DAKİKA