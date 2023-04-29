Özgür kız 'Berrak': Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç'tan marka için çektirdiği iddialı pozlar!

Son dönemde ekrandan uzak kalan Berrak Tüzünataç, sürpriz bir projeye imza attı. Kendine özgü tarzıyla yıllardır dikkat çeken güzel oyuncu, ünlü bir jean markasıyla moda işbirliği yaptı. Yeni koleksiyona da adını veren Berrak Tüzünataç, kendi tarzını yansıtan tercihleri ve özgür ruhunu yansıtan buluşlarıyla yaratım sürecine de esin kaynağı oldu.
ÖZLEM BİTTİ!
Derya Bedavacı, önceki akşam Ataşehir'de sahne aldı. Bedavacı, "Uzun bir aradan sonra tekrar buluştuk. Hepinizi çok özledim" dedi. Kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren şarkıcı, hayranlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
TAZMİNATI BAĞIŞLADIM'
Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler, önceki gün bir AVM'deydi. Geçtiğimiz günlerde kendisini domuza benzeten bir karikatüriste açtığı davayı kazanan ve 30 bin TL tazminat alan Yenenler, "Tazminatı Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bağışladım" dedi.