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    Gergin gece: Survivor Batuhan Karacakaya bir kadınla görüntülenince gazetecilere...

    Sabahın ilk ışıklarında bir kadınla görüntülenen ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, sorular karşısında önce sinirlendi sonra da arabasını bırakıp yürüyerek uzaklaştı.

    Gergin gece

    Batuhan Karacakaya geçtiğimiz gün sabaha karşı Etiler'de bir kadınla birlikte görüntülendi.

    Flaşlar patlayınca şaşıran Karacakaya, ''Kız kardeşim... Beni tanıyorsunuz ama kız kardeşimi tanımıyorsunuz" dedi.

    Eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili de konuşan oyuncu, "Zamanı gelince herkes her şeyi öğrenecek.

        Ailem de kadına şiddet olmadığının farkında, bu yüzden bununla alakalı bir şey söylemediler. Bu konu hakkında konuşmayalım" dedi.

        "Batuhan bey çocuk aldırdığınıza dair haberler çıkmıştı? Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna sinirlenen oyuncu, "Benim hakkımda çıkan her haberi bana sorarsan olmaz ki'' diyerek gerildi. Araba içinde bekleyen kardeşini bırakıp yürüyerek uzaklaşması ise şaşırttı.

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        Haberler Saklambaç Gergin gece: Survivor Batuhan Karacakaya bir kadınla görüntülenince gazetecilere...
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