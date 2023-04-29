Gergin gece: Survivor Batuhan Karacakaya bir kadınla görüntülenince gazetecilere...

"Batuhan bey çocuk aldırdığınıza dair haberler çıkmıştı? Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna sinirlenen oyuncu, "Benim hakkımda çıkan her haberi bana sorarsan olmaz ki'' diyerek gerildi. Araba içinde bekleyen kardeşini bırakıp yürüyerek uzaklaşması ise şaşırttı.

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