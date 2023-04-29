Evlilikte çıtlak: Kadir Doğulu’nun ihanet gecesinin ardından Neslihan Atagül’ün annesi devreye girdi! | Ortalık karıştı

Kadir Doğulu'nun 2016'dan beri evli olduğu Neslihan Atagül'e Çeşme'deki ihanet gecesi, gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor.
Doğulu'nun aynı gece birçok farklı güzelle yakınlaşma görüntüleri sosyal medyaya damga vururken 41 yaşındaki oyuncu, eşini aldatmadığını söylemiş ve şu açıklamayı yapmıştı:
"O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim." Kadir Doğulu, açıklamasıyla inandırıcı bulunmazken ünlü oyuncu hakkındaki iddiaların da ardı arkası kesilmiyor.