Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Evlilikte çıtlak: Kadir Doğulu’nun ihanet gecesinin ardından Neslihan Atagül’ün annesi devreye girdi! | Ortalık karıştı

    Kadir Doğulu’nun Çeşme’deki ihaneti, Neslihan Atagül ile yedi yıllık evliliğini çatırdattı. Güzel oyuncuyu hemen yanına alan annesi Perihan Çıtlak, yakın çevresine “Bu evlilik artık bitti. Neslihan boşanma davası açıyor” açıklaması yaptı.

    Evlilikte ’çıtlak’!

    Kadir Doğulu'nun 2016'dan beri evli olduğu Neslihan Atagül'e Çeşme'deki ihanet gecesi, gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor.



    Doğulu'nun aynı gece birçok farklı güzelle yakınlaşma görüntüleri sosyal medyaya damga vururken 41 yaşındaki oyuncu, eşini aldatmadığını söylemiş ve şu açıklamayı yapmıştı:



    "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim." Kadir Doğulu, açıklamasıyla inandırıcı bulunmazken ünlü oyuncu hakkındaki iddiaların da ardı arkası kesilmiyor.

        BAŞKA BAŞKA KADINLAR!
        Bazıları Doğulu'nun Sezer Çakır'la o gece son derece samimi görüntüler sergilediğini ve ünlü oyuncu ile Çakır'ın bir senedir yasak aşk yaşadığını öne sürdü. Bu iddiayı Çakır yalanlarken; bu kez de ortaya "Kadir Doğulu, bir başka üniversiteli kızla da dost hayatı yaşıyor" iddiası atıldı. Doğulu, 'başka kadınlarla imam nikahı kıydı' haberlerini de yalanlasa da milyonlar gibi kayınvalidesi Perihan Çıtlak'ı da inandıramadı. Söylenenlere göre ihanet videolarının sosyal medyaya çıktığı gün duruma el koyan Perihan Hanım, kızını yanına aldı.

        EVDE KIYAMET KOPTU
        Kadir Doğulu da hemen buraya koşup ortalığı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak iddiaya göre Perihan Çıtlak, damadına karşı hayli öfkeliydi ve evde adeta kıyamet koptu. Neslihan Atagül'ü de boşanmaya ikna eden Perihan Hanım, tüm yakınlarına da "Bu evlilik bitti, Neslihan boşanma davası açacak" açıklaması yaptı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak Katılım
        Haberler Saklambaç Evlilikte çıtlak: Kadir Doğulu’nun ihanet gecesinin ardından Neslihan Atagül’ün annesi devreye girdi! | Ortalık karıştı
            loading
            SON DAKİKA