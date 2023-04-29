Evlilikte çıtlak: Kadir Doğulu’nun ihanet gecesinin ardından Neslihan Atagül’ün annesi devreye girdi! | Ortalık karıştı

BAŞKA BAŞKA KADINLAR!

Bazıları Doğulu'nun Sezer Çakır'la o gece son derece samimi görüntüler sergilediğini ve ünlü oyuncu ile Çakır'ın bir senedir yasak aşk yaşadığını öne sürdü. Bu iddiayı Çakır yalanlarken; bu kez de ortaya "Kadir Doğulu, bir başka üniversiteli kızla da dost hayatı yaşıyor" iddiası atıldı. Doğulu, 'başka kadınlarla imam nikahı kıydı' haberlerini de yalanlasa da milyonlar gibi kayınvalidesi Perihan Çıtlak'ı da inandıramadı. Söylenenlere göre ihanet videolarının sosyal medyaya çıktığı gün duruma el koyan Perihan Hanım, kızını yanına aldı.