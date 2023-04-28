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    Kod adı: Rüküş: Merve Boluğur'un tarzı sınıfta kaldı!

    Annesiyle alışverişe çıkan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un tarzı, yine sınıfta kaldı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Kod adı: Rüküş!

    Oyuncu Merve Boluğur, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Kısa bir süre önce yeniden ekranlara döneceğini açıklayan ünlü oyuncu, gün boyu annesi Nehra Boluğur ile alışveriş keyfini çıkardı. 35 yaşındaki oyuncunun tarzı ise her zamanki gibi son derece rüküştü...



    GECENİN 'MAVİ'Sİ!
    Bayramı Bodrum'da geçiren Burcu Esmersoy, Mısır'a uçtu. İş için seyahat eden sunucu, gezmeyi de ihmal etmedi. Mısır gecelerinde mavi elbisesiyle boy gösteren Esmersoy, paylaştığı bu pozlarla Instagram'ı salladı.



    BU TARZ DANİLO
    İtalyan şef Danilo Zanna, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezindeydi. Modayı yakından takip eden ve tarzıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İtalyan şef, uzun süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünleri inceledi. Danilo Zanna, yanına gelen sevenlerini kırmayarak da onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.



        MİLYONLUK POZ
        Yeni neslin gözde oyuncularından Alina Boz, sessizliğini reklamla bozdu. Bir süredir ekranlardan uzak olan 24 yaşındaki oyuncu, bir spor markasının yüzü oldu. Geçtiğimiz günlerde objektif karşısına geçen Alina Boz'un bu iş birliği kapsamından da 1 milyon TL ücret aldığı iddia edildi.


        EFSANE DÖNÜŞ
        "Olmaz Böyle Şey" ve "Küçük Bey" gibi şarkılarıyla iz bırakan Yeşim, 1989 yılında yayımlanan "Yalnızlık Kolay Değil" albümünden 34 yıl sonra solo single'ı için stüdyoya girdi. Ünlü sanatçı, "Aramıza Yollar" isimli single'ı ile bugün müzikseverlerle buluşuyor.



        DOSTÇA KUTLAMA
        Onur Büyüktopçu önceki akşam Nişantaşı'nda dostları ile birlikte doğum gününü kutladı. Büyüktopçu'nun doğum günü partisine Nergis Kumbasar, Pelin Öztekin ve Cem Belevi katıldı. Büyüktopçu, ''Arkadaşlar ben 3 senedir Doğum günü kutlamıyordum. Bu akşam çok sevdiğim dostlarımla güzelce bir eğlenelim dedik" şeklinde konuştu.



            AMAN DUYMASIN!
            Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. Adı oyuncu Devrim Özkan ile anılan futbolcu, mağazaları gezdi. Devrim Özkan sorusu üzerine Torreira'nın arkadaşı araya girerek "Aman ismini duymasın. Lütfen sormayın" diyerek şaşırttı. Bu arada geçtiğimiz günlerde kısa bir flört dönemi yaşayan yıldız futbolcu ile güzel oyuncunun Torreira'nın "Evlenelim, oyunculuğu bırak" demesi üzerine ayrıldığı iddia edilmişti.



            YOLU AÇIK
            Güneş, yeni şarkısı "Yolum Açık"ı dinleyicilerle paylaşmaya hazırlanıyor. Bugün tüm dijital platformlarda yerini alacak şarkı, klibiyle de çok konuşulacak. Barok tarzındaki klibi için Berlin'de dans dersleri alan Güneş'in kostümleri Milano'da tasarlandı. Berlin'de 16. Yüzyıl'da inşaa edilen Charlottenburg Sarayı'nın Orangerie salonunda, 'saray daveti' temasıyla çekilen klipte yaklaşık 100 kişilik bir ekip çalıştı.



            ZİRVENİN ADI BELLİ
            ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', 123. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Efsane dizi, Tüm Kişiler kategorisinde %8,29 reyting, %21,86 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,28 reyting, %18,59 izlenme payı elde ederek, Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olurken, #HakİleBatılınSavaşı etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.



                AŞK İTİRAFI
                ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek 14. bölümüyle yine soluksuz izlenecek. Gülayşe, hayatında ilk kez Ateş Kuşları dışında birine güvenmişken, Barbaros'un polis çıkmasıyla baş etmekte zorlanır. Barbaros ilk defa açık açık Gülayşe'ye aşkını itiraf eder. Gülayşe duyduklarıyla çok sarsılır.


                'BU BAYRAM EVDEYDİK'
                Demet Şener, önceki gün İstinye'deydi. Alışveriş turunda görüntülenen Şener, gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Bayramı evde çocuklarla beraber geçirdik" diyen Şener, alışverişe kaldığı yerden devam etti.

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                Haberler Saklambaç Kod adı: Rüküş: Merve Boluğur'un tarzı sınıfta kaldı!
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