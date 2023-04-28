Kod adı: Rüküş: Merve Boluğur'un tarzı sınıfta kaldı!



EFSANE DÖNÜŞ

"Olmaz Böyle Şey" ve "Küçük Bey" gibi şarkılarıyla iz bırakan Yeşim, 1989 yılında yayımlanan "Yalnızlık Kolay Değil" albümünden 34 yıl sonra solo single'ı için stüdyoya girdi. Ünlü sanatçı, "Aramıza Yollar" isimli single'ı ile bugün müzikseverlerle buluşuyor.