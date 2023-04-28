Kod adı: Rüküş: Merve Boluğur'un tarzı sınıfta kaldı!

Oyuncu Merve Boluğur, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Kısa bir süre önce yeniden ekranlara döneceğini açıklayan ünlü oyuncu, gün boyu annesi Nehra Boluğur ile alışveriş keyfini çıkardı. 35 yaşındaki oyuncunun tarzı ise her zamanki gibi son derece rüküştü...
GECENİN 'MAVİ'Sİ!
Bayramı Bodrum'da geçiren Burcu Esmersoy, Mısır'a uçtu. İş için seyahat eden sunucu, gezmeyi de ihmal etmedi. Mısır gecelerinde mavi elbisesiyle boy gösteren Esmersoy, paylaştığı bu pozlarla Instagram'ı salladı.
BU TARZ DANİLO
İtalyan şef Danilo Zanna, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezindeydi. Modayı yakından takip eden ve tarzıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İtalyan şef, uzun süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünleri inceledi. Danilo Zanna, yanına gelen sevenlerini kırmayarak da onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.