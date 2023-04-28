İkinci yarı başladı: Ünlü futbolcu Çağlar Söyüncü fenomen Serra Pakdemir'in kalbine ikinci kez gol attı!

Bu transferiyle kariyerinde önemli bir sıçrama yapan Çağlar Söyüncü'nün yüzü, aşktan yana da güldü. Ünlü futbolcu, geçtiğimiz yaz Çeşme'de tanışıp aşk yaşamaya başladığı Serra Pakdemir ile bir süre önce dostça ayrılmıştı.