İkinci yarı başladı: Ünlü futbolcu Çağlar Söyüncü fenomen Serra Pakdemir'in kalbine ikinci kez gol attı!

Yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü, şu sıralar hem futbol kariyerinde hem de özel hayatında çok mutlu...
Teknik direktörüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle İngiltere takımlarından Leicester City'den sezon sonunda ayrılacak olan 26 yaşındaki futbolcu, kariyerine İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid'de devam edecek.
Bu transferiyle kariyerinde önemli bir sıçrama yapan Çağlar Söyüncü'nün yüzü, aşktan yana da güldü. Ünlü futbolcu, geçtiğimiz yaz Çeşme'de tanışıp aşk yaşamaya başladığı Serra Pakdemir ile bir süre önce dostça ayrılmıştı.