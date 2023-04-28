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    İkinci yarı başladı: Ünlü futbolcu Çağlar Söyüncü fenomen Serra Pakdemir'in kalbine ikinci kez gol attı!

    Şimdilerde Atletico Madrid’e transferiyle gündemde olan Çağlar Söyüncü, aşktan yana da güldü. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz yaz kısa süreli aşk yaşadığı fenomen Serra Pakdemir ile yeniden barıştı...

    İkinci yarı başladı

    Yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü, şu sıralar hem futbol kariyerinde hem de özel hayatında çok mutlu...



    Teknik direktörüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle İngiltere takımlarından Leicester City'den sezon sonunda ayrılacak olan 26 yaşındaki futbolcu, kariyerine İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid'de devam edecek.

    Bu transferiyle kariyerinde önemli bir sıçrama yapan Çağlar Söyüncü'nün yüzü, aşktan yana da güldü. Ünlü futbolcu, geçtiğimiz yaz Çeşme'de tanışıp aşk yaşamaya başladığı Serra Pakdemir ile bir süre önce dostça ayrılmıştı.

        FENOMEN-TOPÇU AŞKINA!
        Ancak dedikodulara göre ikili, yeniden barıştı. Beraberliklerini 'uzun mesafe' nedeniyle kısa bir süreliğine noktalayan Çağlar Söyüncü ile sarışın fenomen, yaz yaklaşırken aşklarına ikinci bir şans verme kararı aldı.

        Bu arada son dönemde 'futbolcu ile fenomen aşkı'nın sayısı git gide artmaya başladı.

        Fenomen Pelinay İğit, Trabzonsporlu Doruktan Toköz ile aşk yaşarken; fenomen Bilge Yenigül de Fransa'da top koşturan Cengiz Ünder ile birlikte...

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        Haberler Saklambaç İkinci yarı başladı: Ünlü futbolcu Çağlar Söyüncü fenomen Serra Pakdemir'in kalbine ikinci kez gol attı!
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