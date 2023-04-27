Koca yürekli İvana Sert'ten net sözler: "Sırbistan annem ise Türkiye babam"

Henüz 21 yaşındayken geldiği ülkemizde Yurdal Sert'le evlenip bir çocuğu olan İvana Sert, tam bir Türkiye sevdalısı... 2021'de ikinci evliliğini Sezer Dermenci ile yapan ikoncan, 'Pembe Masa' adlı programda samimi açıklamalarla bulundu. 21 yaşında Türkiye'ye geldiğini belirten İvana Sert, şöyle konuştu: "Sırbistan annem ise Türkiye babamdır. Ben her şeyi burada öğrendim. Mücadele etmeyi bana Türkiye öğretti, hayatı öğretti, yaşamayı öğretti ve ne olursa olsun Türkiye'den asla gitmeyi düşünmüyorum.