Koca yürekli İvana Sert'ten net sözler: "Sırbistan annem ise Türkiye babam"

Henüz 21 yaşındayken geldiği ülkemizde Yurdal Sert'le evlenip bir çocuğu olan İvana Sert, tam bir Türkiye sevdalısı... 2021'de ikinci evliliğini Sezer Dermenci ile yapan ikoncan, 'Pembe Masa' adlı programda samimi açıklamalarla bulundu. 21 yaşında Türkiye'ye geldiğini belirten İvana Sert, şöyle konuştu: "Sırbistan annem ise Türkiye babamdır. Ben her şeyi burada öğrendim. Mücadele etmeyi bana Türkiye öğretti, hayatı öğretti, yaşamayı öğretti ve ne olursa olsun Türkiye'den asla gitmeyi düşünmüyorum.
ELERİYLE BESLEDİ!
Melisa Döngel, geçtiğimiz akşam Bebek'te bir mekanda görüntülendi. Kız arkadaşı ile yemek yiyen Döngel'in masasına bir sokak köpeği yanaştı. Bu durumu gören Döngel, tabağından yemek alıp elleri ile köpeğe yedirdi. (Doğan SAVAŞ)
90'LAR ESİNTİSİ
Esra Balamir, yeni single çalışması "Elden Yar Olmaz" ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Söz ve müziğin Kerime Abidin'e ait şarkının aranjesini Can Atayılmaz yaparken, klibin yönetmenlik koltuğuna ise Alişan Günay oturdu. 90'lı yıllara damga vuran ve Hazal'ın seslendirdiği "Elden Yar Olmaz" şarkısına cover yapan Balamir, dinleyicilerini adeta 90'lara götürdü.