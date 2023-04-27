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    Koca yürekli İvana Sert'ten net sözler: "Sırbistan annem ise Türkiye babam"

    43 yaşındaki İvana Sert, Türkiye’de büyüdüğünü ve burada çok mutlu olduğunu dile getirdi. İşte sizler için derlediğimiz 27 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Sırbistan annem ise Türkiye babam

    Henüz 21 yaşındayken geldiği ülkemizde Yurdal Sert'le evlenip bir çocuğu olan İvana Sert, tam bir Türkiye sevdalısı... 2021'de ikinci evliliğini Sezer Dermenci ile yapan ikoncan, 'Pembe Masa' adlı programda samimi açıklamalarla bulundu. 21 yaşında Türkiye'ye geldiğini belirten İvana Sert, şöyle konuştu: "Sırbistan annem ise Türkiye babamdır. Ben her şeyi burada öğrendim. Mücadele etmeyi bana Türkiye öğretti, hayatı öğretti, yaşamayı öğretti ve ne olursa olsun Türkiye'den asla gitmeyi düşünmüyorum.



    ELERİYLE BESLEDİ!
    Melisa Döngel, geçtiğimiz akşam Bebek'te bir mekanda görüntülendi. Kız arkadaşı ile yemek yiyen Döngel'in masasına bir sokak köpeği yanaştı. Bu durumu gören Döngel, tabağından yemek alıp elleri ile köpeğe yedirdi. (Doğan SAVAŞ)



    90'LAR ESİNTİSİ
    Esra Balamir, yeni single çalışması "Elden Yar Olmaz" ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Söz ve müziğin Kerime Abidin'e ait şarkının aranjesini Can Atayılmaz yaparken, klibin yönetmenlik koltuğuna ise Alişan Günay oturdu. 90'lı yıllara damga vuran ve Hazal'ın seslendirdiği "Elden Yar Olmaz" şarkısına cover yapan Balamir, dinleyicilerini adeta 90'lara götürdü.



        ORTALIK ALEV ALEV!
        ABD'li ünlü şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın'ın 5 yıllık ilişkisi bitti. ABD basınına yansıyan haberlere göre; 28 yaşındaki pop yıldızı, 2021'de dünyaya gelen oğulları Ender Ridley Aydın'ın tam velayeti için yasal belgeler sundu. Ancak Türk senarist, velayetin ortak olmasını istiyor. Halsey, çocukları için yasal bir velayet programı oluşturmaya başlarken Alev Aydın'dan 'makul bir ziyaret' yapmasını istedi.



        AŞK KAÇIŞI!
        Çağatay Ulusoy'la 6 yıllık ilişkisini bitiren Duygu Sarışın, geçtiğimiz gün bir galaya katıldı. Neler yaptığından bahseden oyuncu "Görüştüğümüz birkaç proje var" dedi. Geçtiğimiz günlerde Çağatay Ulusoy'un Ece Sükan ile görüntülenmesi sorusu yöneltilen Sarışın, bu sorulara cevap vermeyip röportajı bitirdi ve hızlı adımlar ile oradan uzaklaştı.



        TOPLANTI GÜNÜ
        Engin Altan Düzyatan, önceki gün bir AVM'deydi. Güzel havanın tadını çıkaran yakışıklı oyuncu, arkadaşlarıyla buluşarak toplantı gerçekleştirdi. Valeden aracını aldığı esnada görüntülenen oyuncu, "Çalışmaya devam ediyoruz her şey yolunda gidiyor" dedi.



            BEKARLIK SULTANLIKTIR
            Burak Deniz'le ilişkisini bir süre önce bitiren Didem Soydan, bekarlığın keyfini sürüyor... Önceki akşam bir markayla yaptığı iş birliğinin toplantısına katılan model, özel hayatıyla ilgili şunları söyledi: "Şu an bekarlığın tadını çıkarıyorum. Zaman zaman ilişkilerim oluyor ama yürümüyor. İş hayatımda her şey yolunda gidiyor. Demek ki hem iş hem aşk bir arada olmuyor." (Doğan SAVAŞ)



            EŞOFMAN 'DEMET'İ
            Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Eşofmana zaafı olduğunu dile getiren Akalın, açıklamayı doğrular nitelikte yeşil eşofman takımı ile görüntülendi. Muhabirlerin soruları üzerine "Çok işim var, daha sonra konuşalım' diyen Demet Akalın, hızlıca alışverişe yöneldi.



            SİYAHLAR İÇİNDE
            ATV'nin iddialı dizisi 'Aldatmak'ın oyuncularından Defne Samyeli, önceki gün bir AVM'deydi. Arkadaşlarıyla buluşan Samyeli, alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi. 50 yaşındaki Samyeli'nin siyahlar içindeki şıklığı ve yıllara meydana okuyan formu yine dikkat çekti.



                SICAK BAKMIYOR
                Emine Ün, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bayramı Bodrum'da geçirdiklerini söyleyen oyuncu, "Hem erkek arkadaşım hem de kızım Duru'yla tatil yaptık " dedi. Ün, "Kızınız da oyuncu olur mu?" sorusuna, "Kızım yurt dışında üniversiteye gidecek. Oyunculuğa sıcak bakmıyor" dedi.



                SEMT OTURUŞU
                Bayramda Marmaris'te sahne alan Derya Uluğ, konserde giydiği kıyafetini Instagram'dan paylaştı. Ünlü Şarkıcı, verdiği pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu, Uluğ'un semt oturuşu yaparak paylaştığı fotoğrafa, "Çok güzelsin" yorumları yapıldı.



                YÜZDE YÜZ GÜZEL
                Hem güzelliği hem de oyunculuğu ile adından söz ettiren Sıla Türkoğlu, bir dergiye verdiği özel pozlarla herkesi mest etti. Sosyal medyadan o anlara dair fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu altına ise, "Bir öyle, bir böyle" notunu düştü. Türkoğlu, 100 binden fazla beğeni aldı.


                    İDDİALI KONUŞTU
                    Ahsen Eroğlu, sevgilisi Kemal Ertuğ ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Çift, "Küçük bir işimiz vardı. Hem de köpeğimiz Atlas'ı da gezdirmiş olduk" dedi. Dijital platformda yer alacak dizisinin setinin devam ettiğini söyleyen Eroğlu, "Konu itibarıyla ağır bir hikayesi var. Yayınlanınca çok konuşulacağını düşünüyorum" dedi.

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                    Haberler Saklambaç Koca yürekli İvana Sert'ten net sözler: "Sırbistan annem ise Türkiye babam"
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