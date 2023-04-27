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    7 Yıllık evlilikte Neslihan Atagül’e ihanet şoku: Kadir Doğulu meğerse 1 yıldır....

    Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki ihanet gecesi, şok etkisi yarattı. Aynı gece iki farklı kadınla yakınlaşan ünlü oyuncunun yaklaşık bir yıldır da baş harfi 'S' olan sarışın bir kadınla yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Son günlerde 'Ah Belinda' filmiyle konuşulan Neslihan Atagül'ün ise eşinin bu ihanetinden haberdar olduğu öne sürüldü.

    Ah Neslihan

    2016 yılında evlenip büyük aşk yaşayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, magazinin gündeminde...

    41 yaşındaki Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde Çeşme'deki bir gece kulübünde çekilmiş videoları, ortalığı karıştırdı. Mekanda iki ayrı güzelle son derece samimi görüntüler sergileyen Kadir Doğulu'yu iddialara göre yanındaki arkadaşları da "Evli bir adamsın, ne yapıyorsun!" diye uyardı.

    Ancak hızını alamayan oyuncu, iki ayrı güzelle evli bir erkeğe göre son derece yakışıksız olan eğlencesine kimseyi umursamadan devam etti.

        ŞOK İDDİALAR
        Bu şok görüntülerin ardından gözlerin çevrildiği Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, sessiz kalırken dedikodu kazanı da kaynadı. Bunlardan en çarpıcı olanı ise Doğulu'nun baş harfi 'S' olan sarışın bir kadınla uzun süredir devam eden yasak aşkıydı.

        2. Sayfa'nın iddiasına göre; Kadir Doğulu, yasak aşkına bundan bir sene önce ev tuttu hatta yasak aşıklar, imam nikahı dahi yaptı. Bir diğer şok iddiaya göreyse bu yasak aşktan Neslihan Atagül'ün de haberi vardı. Hatta olayları bilen Atagül, tarikat yüzünden Doğulu'dan boşanmadı.

        TARİKATTA 'DERVİŞ'
        Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün Bektaşi tarikatına üye olduğu biliniyor. Müzisyen Ali Osmay Güre'ye, "Baba" diye hitap ettikleri öne sürülen birçok ünlü isim arasında Murat Dalkılıç ile eski aşkı Sitare Akbaş da var. Hatta iddialara göre Dalkılıç, tarikatın isteğiyle Akbaş ile imam nikahı da kıydı. Öte yandan Doğulu, tarikatta 'derviş' olarak anılıyor. 'Baba' diye hitap ettikleri Güre'nin lafından çıkmadıkları öne sürülen ünlü isimlerden Atagül'ün 'Sefirin Kızı' dizisinden de Güre'nin isteğiyle ayrıldığı iddia edilmişti.

            İTİRAF ETMİŞTİ!
            İki yıl önce bir programa katılan Doğulu, "Hiçbir kadını aldattınız mı?" sorusuna, şöyle cevap vermişti: "Maalesef hiç övündüğüm taraflarım değil. Evet... Eski kız arkadaşımı aldattım. Aslında o zaman kendimi aldatmışım. Onu aldatmam her şeyin farkına varmamı sağladı."



            İŞTE OLAY GECEDEN
            Çeşme'de bir mekanda iki farklı kadınla yakınlaşan Kadir Doğulu'nun baş harfi "S" olan bir kadınla beraber olduğu iddia edilmişti. O gece Sezer Çakır'la aynı mekanda bulunsa da, Çakır çıkan iddiaları yalanladı. Yakışıklı oyuncunun imam nikahı kıydığı kişinin eski rol arkadaşı Serra Arıtürk olduğu iddia ediliyor.

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            Haberler Saklambaç 7 Yıllık evlilikte Neslihan Atagül’e ihanet şoku: Kadir Doğulu meğerse 1 yıldır....
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