7 Yıllık evlilikte Neslihan Atagül’e ihanet şoku: Kadir Doğulu meğerse 1 yıldır....

2016 yılında evlenip büyük aşk yaşayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, magazinin gündeminde...
41 yaşındaki Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde Çeşme'deki bir gece kulübünde çekilmiş videoları, ortalığı karıştırdı. Mekanda iki ayrı güzelle son derece samimi görüntüler sergileyen Kadir Doğulu'yu iddialara göre yanındaki arkadaşları da "Evli bir adamsın, ne yapıyorsun!" diye uyardı.
Ancak hızını alamayan oyuncu, iki ayrı güzelle evli bir erkeğe göre son derece yakışıksız olan eğlencesine kimseyi umursamadan devam etti.