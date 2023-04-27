7 Yıllık evlilikte Neslihan Atagül’e ihanet şoku: Kadir Doğulu meğerse 1 yıldır....

TARİKATTA 'DERVİŞ'

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün Bektaşi tarikatına üye olduğu biliniyor. Müzisyen Ali Osmay Güre'ye, "Baba" diye hitap ettikleri öne sürülen birçok ünlü isim arasında Murat Dalkılıç ile eski aşkı Sitare Akbaş da var. Hatta iddialara göre Dalkılıç, tarikatın isteğiyle Akbaş ile imam nikahı da kıydı. Öte yandan Doğulu, tarikatta 'derviş' olarak anılıyor. 'Baba' diye hitap ettikleri Güre'nin lafından çıkmadıkları öne sürülen ünlü isimlerden Atagül'ün 'Sefirin Kızı' dizisinden de Güre'nin isteğiyle ayrıldığı iddia edilmişti.