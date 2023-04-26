Çeşmeden 'ihanet' mi aktı: Kadir Doğulu’nun yanındaki gizemli güzel kim?

2016 yılında evlendiği Neslihan Atagül'ü büyük bir aşkla bağlı olan Kadir Doğulu, dün herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncunun erkek arkadaşlarıyla gittiği Çeşme'deki bir mekanda çekilmiş videoları, sosyal medyada soğuk duş etkisi yarattı.
Kalabalığa aldırış etmeden gizemli bir güzelle samimi görüntüler sergileyen Kadir Doğulu'nun bu videoları üzerine gözler Neslihan Atagül'e çevrildi. Kimileri ortada bir ihanetin olabileceğine dair yorum yaparken kimilerine göre ise ortada aldatma yoktu...
ÖRNEK DAVRANIŞ ASLIHAN
Karalar, önceki gün Etiler'de alışveriş turundaydı. Gazetecilerle sohbet eden Karalar, ''Mayıs'ta sinema filmimiz gösterime giriyor" dedi. Yarın yeni yaşını kutlayacağını söyleyen oyuncu, ''Doğum günü hediyesi olarak, otizmli çocuklar için bağış yapılmasını istedim'' dedi. (Doğan SAVAŞ)