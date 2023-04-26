Çeşmeden 'ihanet' mi aktı: Kadir Doğulu’nun yanındaki gizemli güzel kim?

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Sekiz ay evli kalan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz ay boşanma kararı almıştı. Ünlü çift, çok yakında mahkemeye anlaşmalı boşanmak için başvuracak. Birbirlerinden hiçbir talepleri olmayan Koç ve Özdemir, aralarında bazı kararlar da aldı. Bunlardan en ilginci ise sosyal medyayla ilgili olandı. Dedikodulara göre; Instagram'dan birbirlerini takip edip halen de beraber fotoğraflarını silmeyen ikili, boşanma sonuçlanır sonuçlanmaz hamlede bulunacak. Özdemir ile Koç, resmen ayrıldıktan sonra birlikte olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan silecek; ancak takipleşmeye bir süre daha devam edecek.