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    Çeşmeden 'ihanet' mi aktı: Kadir Doğulu’nun yanındaki gizemli güzel kim?

    Kadir Doğulu’nun Çeşme’deki bir mekanda gizemli bir güzelle çekilen samimi görüntüleri ortalığı karıştırdı! Gözler eşi Neslihan Atagül’e çevrildi! İşte sizler için derlediğimiz 26 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Çeşmeden ’ihanet’ mi aktı!

    2016 yılında evlendiği Neslihan Atagül'ü büyük bir aşkla bağlı olan Kadir Doğulu, dün herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncunun erkek arkadaşlarıyla gittiği Çeşme'deki bir mekanda çekilmiş videoları, sosyal medyada soğuk duş etkisi yarattı.

    Kalabalığa aldırış etmeden gizemli bir güzelle samimi görüntüler sergileyen Kadir Doğulu'nun bu videoları üzerine gözler Neslihan Atagül'e çevrildi. Kimileri ortada bir ihanetin olabileceğine dair yorum yaparken kimilerine göre ise ortada aldatma yoktu...

    ÖRNEK DAVRANIŞ ASLIHAN
    Karalar, önceki gün Etiler'de alışveriş turundaydı. Gazetecilerle sohbet eden Karalar, ''Mayıs'ta sinema filmimiz gösterime giriyor" dedi. Yarın yeni yaşını kutlayacağını söyleyen oyuncu, ''Doğum günü hediyesi olarak, otizmli çocuklar için bağış yapılmasını istedim'' dedi. (Doğan SAVAŞ)



        EĞLENCELİ TATİL
        İş insanı Murat Cevahiroğlu, bayram tatilini Fransız sevgilisi Nadia Anceer ile Mısır'ın Sharm El Sheikh şehrinde geçirdi. İki sevgili çölde safari yaptı. Bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü çift, buradan da Mısır piramitlerini ziyaret edecek tatillerini tamamlayacak.



        AŞKIN KARESİ
        Ünlü oyuncu Necip Memili önceki akşam eşi Didem Dayıcıoğlu ile akşam yemeği yedi. Mekan çıkışı eşi ile görüntülenen Memili, ''Arkadaşlar biz fotoğraf çektirdik. Bak sevgilim çok güzel çıktık ben çok beğendim'' diyerek fotoğrafı eşi Didem hanıma gösterdi.



        FOTO-ANLAŞMA
        Sekiz ay evli kalan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz ay boşanma kararı almıştı. Ünlü çift, çok yakında mahkemeye anlaşmalı boşanmak için başvuracak. Birbirlerinden hiçbir talepleri olmayan Koç ve Özdemir, aralarında bazı kararlar da aldı. Bunlardan en ilginci ise sosyal medyayla ilgili olandı. Dedikodulara göre; Instagram'dan birbirlerini takip edip halen de beraber fotoğraflarını silmeyen ikili, boşanma sonuçlanır sonuçlanmaz hamlede bulunacak. Özdemir ile Koç, resmen ayrıldıktan sonra birlikte olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan silecek; ancak takipleşmeye bir süre daha devam edecek.



            ANA YATIRIM
            Pop müziğin ünlü ismi Demet Akalın, dün sabah katıldığı "2. Sayfa" programında samimi açıklamalara imza attı. Kazancının büyük kısmını gayrimenkule yatırdığını söyleyen 51 yaşındaki popçu, kızı Hira'nın da geleceğini garanti altına almak için hamleler yapıyor. Şubat ayında 9 yaşına basan kızına Bodrum'dan bir ev aldığını söyleyen Demet Akalın, şöyle dedi: "Küçük bir ev olduğu için onu misafirhane gibi kullanacağız. Şimdilerde evin içini dayayıp döşemekle meşgulüm."



            YATAĞIMI ÖZLÜYORUM
            "Efkar Gecesi" şarkısı ile zirveye çıkan Sinan Akçıl'ın ayağı yere değmiyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'GSB Hep Yanında' projesi çerçevesinde sürekli deprem bölgesine giden Akçıl, dün de konser serisi için İzmir'e uçtu. Akçıl, uçaktan çekilmiş karesine "Yatağımı özlüyorum" yazdı.



            TAM GAZ AŞK
            Sürekli ayrılıp barıştıkları ilişkileriyle gündemden düşmeyen İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza, önceki akşam İtalyan restoranı bir davetteydi. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinin bulunduğu davete beraber katılan ikiliden Sponza, her zamanki gibi kendine has şıklığıyla dikkat çekti.



                SÜRPRİZ KONUK
                Candan Erçetin, önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum'da sahneye çıktı. Erçetin, "Yıldızların Altında" müzikalinde birlikte sahne aldığı sanatçı dostu Ragıp Savaş'ın sahneye gelmesiyle keyifli dakikalar yaşadı. Candan Erçetin, eski günleri anarak usta oyuncuyla "Yıldızların Altında" şarkısını birlikte söyledi.



                İNTİKAM YEMİNİ YEMİNİ
                ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 123. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da konaktaki baskının ardından Bala Hatun ağır yaralanırken, Turgut Bey ise Nayman tarafından esir alınır. Osman Bey, bu tehlikelere karşı nasıl bir plan kuracaktır?



                FESTİVAL ZAMANI
                Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in geleneksel hale getirdiği Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'nin 5.'si Alanya Belediye Binası arkasında gerçekleştirildi. Festivalde ülkemizin sevilen isimlerinden DJ Doğukan Manço da yer aldı. Sahile kurulan Survivor parkuruna gelen Doğukan Manço, Yücel ile birlikte çocuklarla bir araya gelerek parkurdaki yarışların startını verdiler.



                    TURKISH DELIGHT!
                    Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, Türk bir mayo markası için dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın objektifinin karşısına geçti. Aynı zamanda çok yakın dost olduğu ve bugüne kadar sayısız çekime imza attığı Alaş'a birbirinden iddialı pozlar veren top model, Milano'daki çekimlerde yine büyüledi. 37 yaşındaki modelin, bu yaz Mert Alaş'la beraber Bodrum'a geleceği de konuşulanlar arasında...

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                    Haberler Saklambaç Çeşmeden 'ihanet' mi aktı: Kadir Doğulu’nun yanındaki gizemli güzel kim?
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