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    Küçük Karan'dan babası Burak Özçivit'e nakavt!

    Burak Özçivit, oğlu Karan'la boks müsabakasına çıktı. Baba-oğul hünerlerini sergiledi. İşte sizler için derlediğimiz 25 Nisan tarihli Sakalambaç haberleri...

    Nakavt oldu!

    ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, oğlu Karan ile birlikte boks yaptı. Özçivit, eğlenceli dakikaları sosyal medya hesabından "23 Nisan boks zamanı" notuyla paylaştı.

    ZAFER KARAN'IN..
    Başarılı oyuncu, Karan'la girdiği boks müsabakasında nakavt oldu. Yumrukların havada uçuştuğu maçın sonunda Karan, zaferin tadını çıkardı. Ortaya çıkan bu görüntülere binlerce beğeni yağdı. Boks eldivenlerini giyen Burak Özçivit ve Karan, boksörlere taş çıkardı.

    MÜZİK ŞÖLENİ
    Ünlü sanatçı Linet, bayramda iki konser ile sevenleriyle buluştu. Linet, bayramın ilk konserini Kıbrıs'ta, ikinci konserini ise İzmir'de verdi. İki konserinde de müzik severlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Linet, her iki konserinde de konuklarına unutulmaz anlar yaşattı. Linet, "Sizlerin yoğun ilgisi ve sevgisine her zaman layık olmaya çalışıyorum" dedi.



        'YETERİNCE GÜZELİM'
        Sahnelerin güçlü sesi Yıldız Tilbe, Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne aldı. Yeni imajı hakkında konuşan Tilbe, "Saçlarımı kısacık kestim ve peruk taktım" dedi. Kadınların güzellik merkezinde saatlerce vakit geçirmesiyle ilgili de de "Ben yeterince güzelim, o yüzden fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemiyorum" diye espri yaptı.



        GÖZÜMÜZ SENDE!
        Ünlü oyuncu Hatice Şendil son fotoğraflarıyla yine gözlerin pasını sildi. Şendil'in sosyal medyadan paylaştığı pozlar büyük beğeni topladı. Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Şendil'in "Gözlerim yollarda kaldı" notuyla paylaştığı karelere, "Bizim gözümüz de sende kaldı" yorumları yapıldı.



        YİNE ÇOK ŞIK!
        Arabesk müziğin sevilen ismi Serkan Kaya, bayramı yavru vatan Kıbrıs'ta karşıladı. Bir otelde sahne alan Kaya, şık giyim tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü şarkıcı, "Tüm İslam aleminin bayramını kutlarım. Hepimize hayırlı bayramlar olsun" dedi.



            ÇİÇEK GİBİ POZ
            Ziynet Sali, paylaşımlarıyla Instagram'ı renklendirdi. Minik akrabasıyla yaptığı paylaşımına "Minik Atatürk'ün kızları olarak 23 Nisan'ı da, Ramazan Bayramı'mızı da bu güzellikle kutladık... En saf ve en masum yerden" diye yazan ünlü popçu, beğeni yağmuruna tutuldu.



            BAL 'BADE'M
            Uzun süredir yeni bir projede yer almayan Bade İşçil, kendisini özleyen sevenleriyle sosyal medyasından buluşuyor. Dün Boğaz'da yürüyüş yaparken çekilen bu karesini sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncuya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.



            ROTA BREZİLYA
            Son dönemde ekranlardan uzak kalan Cansu Dere, bir süredir yaptığı gibi zamanını tatile ayırıyor... Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan güzel oyuncu, yeni rotasını da belirledi. Haziran ayında Brezilya'ya gitmeyi planlayan Cansu Dere, Rio de Janeiro'daki bir yoga kampına da katılmayı düşünüyor. Bu deneyim için yaklaşık 3 bin 500 doları gözden çıkaracak olan Cansu Dere, yaz aylarını da tatil yaparak geçirip yeni sezona bomba gibi bir projeyle dönecek.



                SAHNELERE DÖNDÜ!
                Ses tellerinden yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle konserlerine ara veren Aleyna Tilki dört ay sonra ilk defa geçtiğimiz gün İstanbul'da sahneye çıktı. Uzun süredir sahneye çıkmayan güzel şarkıcı, bir dakika bile yerinde durmadı. Şarkılarıyla göze kulaklara hitap eden şarkıcı, kıyafetiyle de gözlerin pasını sildi.



                FORMUNU KORUYOR
                Radikal bir karar olarak Bali'ye yerleşen Irmak Ünal, sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. 2021 yılında Türkiye'yi tamamen terk eden iki çocuk annesi Ünal, formunu da korumayı sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Instagram'dan bikinisiyle pozunu paylaşan güzel oyuncu, kaslarıyla da gösteriş yaptı. Ünal'ı görenler, "Nazar değmesin yorumları yaptı.



                'KAS'ILDI!
                Modacı İvana Sert yaz sezonunu açtı. Ünlü modacı, Alanya'da kendini serin sulara attı. "Cleopatra Beach"ten paylaşım bikinisiyle paylaşım yapan modacı, kaslarını da gözler önüne sermeyi ihmal etmedi. Fiziğini her zaman koruyan güzel modacı, paylaşımın altına, "Cleopatra neden bu kadar sevmiş burasını şimdi anladım..." notunu düştü.



                    'KOCA'MAN ÖVGÜ
                    Jennifer Lopez'e eşi Ben Affleck'ten övgüler... Önceki gün bir programa katılan Affleck, 50 yaşındaki Lopez'in formunu nasıl koruduğu sorulunca şöyle dedi: "Sizi üzecek bir şey söyleyeceğim. Jennifer ne isterse onu yiyor. Pizza, kurabiye, dondurma... Sihirli bir şekilde 20 yaşında görünüyor"



                    İTALYAN İŞİ AŞK
                    Kısa bir süre önce İtalyan aşkı Angela Caccamo ile evlenen Tuan Tunalı, Çizme'ye demir attı. Eşiyle aşk şehri Floransa'dan bu karesini paylaşan oyuncunun mutluluğu yüzüne yansıdı. Bu arada Tunalı, 2014'te evlendiği Hazal Filiz Küçükköse'den 2018'de olaylı bir şekilde ayrılmıştı.



                    LAZ KİZU
                    Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, bayramı kızıyla beraber memleketi Trabzon'da geçirdi. Karadeniz tatilinden bol bol paylaşım yapan güzel fenomen, fotoğraflarıyla beğeni topladı. Selin Yağcıoğlu, yemeniyle verdiği bu karesine de "Laz kizu" yazarak gülümsetti.

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                    Haberler Saklambaç Küçük Karan'dan babası Burak Özçivit'e nakavt!
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