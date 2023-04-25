



ROTA BREZİLYA

Son dönemde ekranlardan uzak kalan Cansu Dere, bir süredir yaptığı gibi zamanını tatile ayırıyor... Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan güzel oyuncu, yeni rotasını da belirledi. Haziran ayında Brezilya'ya gitmeyi planlayan Cansu Dere, Rio de Janeiro'daki bir yoga kampına da katılmayı düşünüyor. Bu deneyim için yaklaşık 3 bin 500 doları gözden çıkaracak olan Cansu Dere, yaz aylarını da tatil yaparak geçirip yeni sezona bomba gibi bir projeyle dönecek.