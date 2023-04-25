ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, oğlu Karan ile birlikte boks yaptı. Özçivit, eğlenceli dakikaları sosyal medya hesabından "23 Nisan boks zamanı" notuyla paylaştı.
ZAFER KARAN'IN..
Başarılı oyuncu, Karan'la girdiği boks müsabakasında nakavt oldu. Yumrukların havada uçuştuğu maçın sonunda Karan, zaferin tadını çıkardı. Ortaya çıkan bu görüntülere binlerce beğeni yağdı. Boks eldivenlerini giyen Burak Özçivit ve Karan, boksörlere taş çıkardı.
MÜZİK ŞÖLENİ
Ünlü sanatçı Linet, bayramda iki konser ile sevenleriyle buluştu. Linet, bayramın ilk konserini Kıbrıs'ta, ikinci konserini ise İzmir'de verdi. İki konserinde de müzik severlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Linet, her iki konserinde de konuklarına unutulmaz anlar yaşattı. Linet, "Sizlerin yoğun ilgisi ve sevgisine her zaman layık olmaya çalışıyorum" dedi.