Güzel sunucu Burcu Esmersoy'dan kapıda vize alarak girdiği ülkeye haberler...

SOSYAL MEDYADA HAVASINI ATTI

Ülkeden fotoğrafını paylaşıp "Şuraya Mısır'a vizesiz giren bir Türk turist koyalım" diye yazan Burcu Esmersoy, ardından şu espriyi yaptı: "Hatta sanırım ülkeye uzun zaman sonra vizesiz giren ilk Türk bile olabilirim. Pasaport kontroldeki polis bile haberi benden aldı."

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