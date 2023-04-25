Güzel sunucu Burcu Esmersoy'dan kapıda vize alarak girdiği ülkeye haberler...

Magazin dünyasının en gezgin isimlerinden Burcu Esmersoy, leyleği yine havada gördü.
Bayramın ertesinde yine yollara koyulan Burcu Esmersoy, dün iş seyahati için Mısır'a gitti. Ülkeye Kahire'den giriş yapan ünlü sunucu, ilginç anlar yaşadı.
Magazin dünyasının en gezgin isimlerinden Burcu Esmersoy, leyleği yine havada gördü.
Bayramın ertesinde yine yollara koyulan Burcu Esmersoy, dün iş seyahati için Mısır'a gitti. Ülkeye Kahire'den giriş yapan ünlü sunucu, ilginç anlar yaşadı.
Mısır'ın yıllar sonra Türk vatandaşlarına başlattığı 'kapıda vize' uygulamasından ilk yararlananlardan biri Burcu Esmersoy oldu.
Yaklaşık bir hafta önce başlayan uygulamadan faydalanan ünlü sunucu, sevincini de sosyal medyasından paylaştı.
SOSYAL MEDYADA HAVASINI ATTI
Ülkeden fotoğrafını paylaşıp "Şuraya Mısır'a vizesiz giren bir Türk turist koyalım" diye yazan Burcu Esmersoy, ardından şu espriyi yaptı: "Hatta sanırım ülkeye uzun zaman sonra vizesiz giren ilk Türk bile olabilirim. Pasaport kontroldeki polis bile haberi benden aldı."