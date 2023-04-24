Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kavga büyüyor! Şeyma Subaşı'dan ablası Kübra Açıl'a olay yaratacak sözler: Kapasitesiz...

    Şeyma Subaşı, düğününe davet ettiği halde katılmayacağını söyleyen ablası Kübra Açıl’a sert çıktı. Şeyma, eşi ve kendisi Acun Ilıcalı’yla çalışan ablasına ‘kapasitesiz’ göndermesi yaptı.

    Abla ’Açıl’ımı

    Mısır sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ikinci evliliğini yapmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, yine gündeme gelmeyi başardı!

    "Tüm dünya bu düğünü konuşacak" dediği Marakeş'te 5 Mayıs'ta yapılacak törene sadece 15 kişiyi çağıran fenomenin davetli listesinde ablası Kübra Açıl yoktu.

    Bu olayın gündeme gelmesinin ardından "Ruhunun özel olmadığını düşünmediğim insanlar düğünde olmayacak, ablam dahil" diyen Şeyma Subaşı, dün ise daha sert bir açıklama yaptı. Bundan 2-3 ay önce Kübra Açıl'ı düğününe davet ettiğini söyleyen Şeyma, sözlerini sürdürdü:



    ÇAĞLA İLE DE SIKI DOST
    "Büyük mutluluk ve heyecanla tabii ki davet ettim. Ama o bahaneler bularak gelemeyeceğini söyledi. Tabii ki üzüldüm ama fazla değil! Çünkü her insanın bir kapasitesi var.

        Eğer karşındaki insandan sen kapasitesinin üzerinde bir şey beklersen hayal kırıklığına uğrarsın. O yüzden ben bu konuyla ilgili hayal kırıklığına uğramadım."

        Bu arada abla kardeş arasındaki krizin asıl nedeni Acun Ilıcalı... Kübra Açıl, eski eniştesinin TV kanalında çalışırken eşi Merthan Açıl da yine Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin teknik kadrosunda yer alıyor.

        Abla Açıl, aynı zamanda Acun Ilıcalı'nın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağla Altunkaya ile de yakın arkadaş.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        7’li koalisyonun ’aklanma’ planının deşifresi
        Haberler Saklambaç Kavga büyüyor! Şeyma Subaşı'dan ablası Kübra Açıl'a olay yaratacak sözler: Kapasitesiz...
            loading
            SON DAKİKA