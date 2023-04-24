Kavga büyüyor! Şeyma Subaşı'dan ablası Kübra Açıl'a olay yaratacak sözler: Kapasitesiz...

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ikinci evliliğini yapmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, yine gündeme gelmeyi başardı!
"Tüm dünya bu düğünü konuşacak" dediği Marakeş'te 5 Mayıs'ta yapılacak törene sadece 15 kişiyi çağıran fenomenin davetli listesinde ablası Kübra Açıl yoktu.
Bu olayın gündeme gelmesinin ardından "Ruhunun özel olmadığını düşünmediğim insanlar düğünde olmayacak, ablam dahil" diyen Şeyma Subaşı, dün ise daha sert bir açıklama yaptı. Bundan 2-3 ay önce Kübra Açıl'ı düğününe davet ettiğini söyleyen Şeyma, sözlerini sürdürdü:
ÇAĞLA İLE DE SIKI DOST
"Büyük mutluluk ve heyecanla tabii ki davet ettim. Ama o bahaneler bularak gelemeyeceğini söyledi. Tabii ki üzüldüm ama fazla değil! Çünkü her insanın bir kapasitesi var.