Demet Özdemir ile boşanma kararı alan Oğuzhan Koç kendini yatırıma verdi! 100 bin TL'ye...





JET HIZINDA

Çıkardığı son şarkısı "Kamyon" ile ortalığı kasıp kavuran Alya, Ramazan Bayramı'nda tempo yaptı. Bayramın ilk günü Kıbrıs'ta sahne alan Alya, ikinci gün ise özel jet ile Batum'a giderek müzikseverlerle buluştu. Sahne yoğunluğu sebebiyle özel jet ile seyahat yaptığını söyleyen Alya şunları söyledi: "Konserlere ancak jet hızıyla ulaşabiliyorum. Menajerim organizasyonları yapıyor. Bende bu sayede dünyanın her yerine ulaşabiliyorum"

Milli ralli pilotu Merve Mermer, Dubai'de yolların tozunu attırdı. Bayram tatilini fırsat bilerek ailesiyle birlikte Dubai'ye giden Mermer, lüks marka üstü açık sarı otomobilin direksiyon koltuğuna geçerek pistlerdeki hünerlerini bir kez daha sergiledi.