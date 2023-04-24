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    Demet Özdemir ile boşanma kararı alan Oğuzhan Koç kendini yatırıma verdi! 100 bin TL'ye...

    Birçok ünlü gibi Oğuzhan Koç da sanata yatırım yapıyor. Koç, son olarak Yalçın Gökçebağ’ın bir tablosunu yaklaşık 100 bin TL’ye aldı. İşte sizler için derlediğimiz 24 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Koç gibi yatırım!

    Son dönemde magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sanata yatırım' furyası başladı. Hadise, Sibel Can, Eda Ece, Cansu Dere ve Berkay derken Oğuzhan Koç da koleksiyon yapmaya başladı.

    Boşanmak üzere olduğu eşi Demet Özdemir'le evlendikten sonra yenilediği Levent'teki villasına birçok sanat eseri alan ünlü popçu, koleksiyonuna çok özel bir parça daha ekledi.

    Oğuzhan Koç, dünyaca ünlü usta ressam Yalçın Gökçebağ'ın özel koleksiyonunda bulunan bir tabloyu yaklaşık 100 bin TL'ye satın aldı.


    EN ANLAMLI SAHNE!
    Hülya Avşar, bayramda Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Yoğun ilginin olduğu gecede büyük beğeni alan Avşar, geceye derin yırtmaçlı elbisesi ile damga vurdu. Avşar kızı, birbirinden güzel şarkılarını salonu dolduran hayranları ile seslendirdi. Kendisini izlemeye İrem Dericiyi sahneye davet eden Avşar, beraber şarkılar söyledi. Derici, Avşar'a "Hayatımı değiştiren kadın" diyerek sarıldı. Avşar, "0 Ses Türkiye" yarışmasında Derici'ye dönen tek sanatçı olmuş ve kariyerinin buralara kadar gelmesinde büyük rol oynamıştı.



        ZİNCİRE VURDU
        Selen Görgüzel, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Ankara'da sevenleriyle buluştu. Sahneye zincirlerden oluşan bir elbise ile çıkan Görgüzel, "Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Ben bu bayram kendimi zincirlere vurdum" diyerek esprili bir şekilde hayranlarını güldürdü. Geçtiğimiz günler de çıkardığı "İyisin" şarkısını ilk kez seslendiren Görgüzel, gelen güzel tepkilerden dolayı da sevenlerine teşekkür etti.



        DENİZKIZI FUNDA
        Funda Arar, bayramın ikincigününde Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Turkuaz elbisesiyle denizkızını andıran Arar, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arar, "Bayram sabahı uyanıp bayramlaştık, aile ziyaretleri yaptık ve ailecek yemek yedik. Bu gece de bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacağız" dedi.



        JET HIZINDA
        Çıkardığı son şarkısı "Kamyon" ile ortalığı kasıp kavuran Alya, Ramazan Bayramı'nda tempo yaptı. Bayramın ilk günü Kıbrıs'ta sahne alan Alya, ikinci gün ise özel jet ile Batum'a giderek müzikseverlerle buluştu. Sahne yoğunluğu sebebiyle özel jet ile seyahat yaptığını söyleyen Alya şunları söyledi: "Konserlere ancak jet hızıyla ulaşabiliyorum. Menajerim organizasyonları yapıyor. Bende bu sayede dünyanın her yerine ulaşabiliyorum"
        Milli ralli pilotu Merve Mermer, Dubai'de yolların tozunu attırdı. Bayram tatilini fırsat bilerek ailesiyle birlikte Dubai'ye giden Mermer, lüks marka üstü açık sarı otomobilin direksiyon koltuğuna geçerek pistlerdeki hünerlerini bir kez daha sergiledi.



            İZİNLİ PAYLAŞIM
            Atv'nin fenomen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızlarından Pelin Akil, önceki gün yaptığı paylaşımla gülümsetti. 37 yaşındaki güzel oyuncu, dört yaşındaki kızlarının hızla büyümesi karşısında yaşadığı şaşkına uğradı. Alin ve Lina'nın doğduğu günden beri her anlarını sosyal medyasında paylaşan Pelin Akil, dün de kızıyla yaptığı bu paylaşıma şöyle yazdı: "Artık bazı fotoğraflara izin veriliyor, bazıları için 'anne bunu siler misin lütfen' deniyor. Büyüyorsunuz inanılmaz. Bu izin verdiğinden..."



            PORTEKİZ KEYFİ
            Şimdilerde dört yıllık aşkı Mithat Can Özer'le Portekiz'de olan Alina Boz'un keyfine diyecek yok. Lizbon'daki bir plajda deniz ve güneşin keyfini süren 24 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabından da bu renkli paylaşımı yaptı.



            TATİLDE DE ÇALIŞTI
            Kazancının büyük kısmını sosyal medyadan elde eden Burcu Esmersoy, tatilde de boş durmadı. Bayramı Bodrum'daki evinde geçiren sunucu, Instagram'dan yaptığı bu paylaşıma da gözlük markasını etiketleyip cebini doldurdu.



                BAYRAM ŞEKERİ
                ABD'de yaşayan Ceyda Ateş, kilometrelerce uzaklıkta da bayram coşkusu yaşadı. İki yaşındaki kızını Florida'daki lunaparka götüren oyuncu, Talia ile paylaşımına "Bayram şekerim" notu düştü.



                BODRUM 'ÖZLEMİ' BİTTİ
                Adı Bodrum'la özdeşleşen Özlem Yıldız, Ege'nin incisine kavuştu. Bayramı Bodrum'da geçiren 45 yaşındaki sunucu, deniz sezonunu da açtı. Özlem Yıldız, Bodrum'dan yaptığı paylaşımlarıyla da fit vücudunu gözler önüne sererken Instagram'ı da renklendirdi.

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