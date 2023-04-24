Demet Özdemir ile boşanma kararı alan Oğuzhan Koç kendini yatırıma verdi! 100 bin TL'ye...

Son dönemde magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sanata yatırım' furyası başladı. Hadise, Sibel Can, Eda Ece, Cansu Dere ve Berkay derken Oğuzhan Koç da koleksiyon yapmaya başladı.
Boşanmak üzere olduğu eşi Demet Özdemir'le evlendikten sonra yenilediği Levent'teki villasına birçok sanat eseri alan ünlü popçu, koleksiyonuna çok özel bir parça daha ekledi.
Oğuzhan Koç, dünyaca ünlü usta ressam Yalçın Gökçebağ'ın özel koleksiyonunda bulunan bir tabloyu yaklaşık 100 bin TL'ye satın aldı.
EN ANLAMLI SAHNE!
Hülya Avşar, bayramda Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Yoğun ilginin olduğu gecede büyük beğeni alan Avşar, geceye derin yırtmaçlı elbisesi ile damga vurdu. Avşar kızı, birbirinden güzel şarkılarını salonu dolduran hayranları ile seslendirdi. Kendisini izlemeye İrem Dericiyi sahneye davet eden Avşar, beraber şarkılar söyledi. Derici, Avşar'a "Hayatımı değiştiren kadın" diyerek sarıldı. Avşar, "0 Ses Türkiye" yarışmasında Derici'ye dönen tek sanatçı olmuş ve kariyerinin buralara kadar gelmesinde büyük rol oynamıştı.