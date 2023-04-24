Cansu Tosun ile eşi Erkan Kolçak Köstendil oğulları Marsel için şehri terk etti

Güzel oyuncu Cansu Tosun ile eşi Erkan Kolçak Köstendil, 2018'de muhteşem bir düğün ile evlenmişler ve Temmuz 2020'de oğulları Marsel'i kucaklarına almışlardı. Mutlu bir evlilikleri olan çift, daha önceleri Cihangir'de oturuyorlardı.

Duyduğuma göre Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstengil, birçok ünlü ismin oturduğu Zekeriyaköy'e taşınmışlar. 50 bin TL kiraya bahçeli bir ev tutan çift, çocukları için bu kararı almışlar. Hatta yakın arkadaşları Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'e de buradan ev araştırıyorlarmış. Onlar da istedikleri gibi bir ev bulurlarsa bu bölgeye taşınacaklarmış...