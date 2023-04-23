Sibel Can'dan dinleyicilerine müzik ziyafeti: uzun süre alkışlandı!

Sibel Can, Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sevenleriyle kucaklaşarak, muhteşem bir konsere imza attı. Siyah elbisesi içinde muhteşem görünen Can, dinleyicilerine özel bir müzik şöleni hediye etti.
Salondaki tüm misafirlerin çocuklarını sahneye davet ederek, onlarla şarkılar söyleyen ünlü sanatçı, bu sürprizi ile uzun süre alkışlandı.
BAYRAM YEMEĞİ
Soyal medya paylaşımlarına hız veren Hadise, bayramı da boş geçmedi. Güzel popçu, hamburger yediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Hadise'nin sempatik paylaşımına, takipçileri de esprili bir dille, "Hamburger canavarı" yorumu yaptı. Şarkıcı, fotoğrafa "İyi bayramlar" notunu düştü.