Sibel Can'dan dinleyicilerine müzik ziyafeti: uzun süre alkışlandı!

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Ünlü şarkıcı Berkay, Ramazan Bayramı'nı sahnede geçiren ünlü sanatçılar arasındaydı. İstanbul'da sahne alan Berkay, sevilen tüm hit şarkılarından oluşan özel repertuvarı ile kendisini izlemeye gelenlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Tüm şarkılarını salonu dolduran hayranları ile hep bir ağızdan söyleyen Berkay, "Muhteşemsiniz. Hepinizin bayramı kutlu olsun" dedi.