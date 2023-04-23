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    Sibel Can'dan dinleyicilerine müzik ziyafeti: uzun süre alkışlandı!

    Ünlü şarkıcı Sibel Can, bayramın ilk günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Siblel Can, kıyafeti ve sahne performansıyla dinleyicilerden tam not aldı. İşte sizler için derlediğimiz 23 Nisan tarihli Saklamabaç haberleri...

    Uzun süre alkışlandı!

    Sibel Can, Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sevenleriyle kucaklaşarak, muhteşem bir konsere imza attı. Siyah elbisesi içinde muhteşem görünen Can, dinleyicilerine özel bir müzik şöleni hediye etti.

    Salondaki tüm misafirlerin çocuklarını sahneye davet ederek, onlarla şarkılar söyleyen ünlü sanatçı, bu sürprizi ile uzun süre alkışlandı.



    BAYRAM YEMEĞİ
    Soyal medya paylaşımlarına hız veren Hadise, bayramı da boş geçmedi. Güzel popçu, hamburger yediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Hadise'nin sempatik paylaşımına, takipçileri de esprili bir dille, "Hamburger canavarı" yorumu yaptı. Şarkıcı, fotoğrafa "İyi bayramlar" notunu düştü.



        ROMANTİK POZ
        Berkin Gökbudak'la evlenen ve şu sıralar 5 aylık hamile olan Aslı Enver'den aşk dolu paylaşım geldi. Anne olmak için gün sayan güzel oyuncu, romantik eşiyle romantik karelerine bir yenisini daha ekledi. Instagram hesabından eşiyle paylaşım yapan Enver'e, "Aman nazar değmesin" yorumları yapıldı.



        İTALYA GÜZELİ!
        Sevgilisi Hakan Sabancı ile bayramda İtalya'ya giden ünlü oyuncu Hande Erçel, boy boy fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Bologna'da aşk tazeleyen ünlü çift, doludizgin giden ilişkilerine renk katmaya burada da devam etti. Güzel oyuncunun paylaşımı, 2 saatte aldığı 1 milyondan fazla beğeni alarak rekor kırdı.



        MUTLULUĞUN RESMİ!
        Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Melis Sezen, bu kez de hayvan sevgisini gözler önüne serdi. Minik dostlarını ziyaret eden güzel oyuncu, bu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sokak hayvanlarına sık sık mama ve barınma desteği sağlayan Sezen, yine gönülleri fethetti. Ünlü oyuncu paylaşımına, "Aile fotoğrafı... Musmutlu bayramlar" notunu düştü.



            İZDİHAM YAŞANDI!
            Ebru Yaşar, Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne aldı. Zarafeti ve eşsiz sesi ile devleşen Yaşar, tam not aldı. Güzel sanatçı, sahneden şu mesajı verdi: "Kalabalığa çok teşekkür ederim. Bir bayramı daha beraber karşılıyoruz. Daha güzel bayramlarda buluşmak üzere..."



            YOĞUN İLGİ!
            Ünlü şarkıcı Berkay, Ramazan Bayramı'nı sahnede geçiren ünlü sanatçılar arasındaydı. İstanbul'da sahne alan Berkay, sevilen tüm hit şarkılarından oluşan özel repertuvarı ile kendisini izlemeye gelenlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Tüm şarkılarını salonu dolduran hayranları ile hep bir ağızdan söyleyen Berkay, "Muhteşemsiniz. Hepinizin bayramı kutlu olsun" dedi.



            İMPARATOR'A YAKIŞIR GECE!
            Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da sahne alan İbrahim Tatlıses, sevenlerine unutulmaz bir bayram gecesi armağan etti. En sevilen klasiklerini hayranları için seslendiren imparator, yine bayram eğlencelerinin vazgeçilmezi oldu. Hareketli parçalarıyla konuklarını coşturdu, duygusal şarkılarına ise sevenleri eşlik etmeden duramadı.

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            Haberler Saklambaç Sibel Can'dan dinleyicilerine müzik ziyafeti: uzun süre alkışlandı!
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