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    Şarkıcı Ece Seçkin'in dudak uçuklatan oyun odası!

    Bilgisayar oyunlarına olan merakıyla bilinen Ece Seçkin, yeni oyun odasına yaklaşık 500 bin TL harcadı. İşte sizler için derlediğimiz 22 Nisan tarihli Saklambaç haberleri..

    500 Bin TL’lik oyun odası

    Müzik ve sahne dünyasındaki iddialı duruşunu bilgisayar oyunlarında da sürdüren Ece Seçkin, kendisi için özel olarak hazırlanan oyun odasına sonunda kavuştu.



    Mimarı sınırların zorlandığı oyun odasında ünlü popçu; dinlediği müziğe, oynadığı oyuna veya tamamen bulunduğu ruh haline göre değişebilen sonsuz renk spektrumlu aydınlatmalarla odasını baştan sona dizayn edebilecek.



    BAYRAM COŞKUSU!
    Engıin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Düzyatan da her bayram olduğu gibi bu bayramda da mutlu aile tablosunu paylaştı. Kızlarıyla birlikte poz veren ünlü çift, paylaşımlarının altına "Bayramınız kutlu olsun" mesajı yazdı.



        TATİLE ÇIKTILAR
        Ümit Erdim de bayram coşkusunu ailesiyle birlikte yaşayan ünlüler arasındaydı. Eşi ve çocuklarıyla Antalya'da lüks bir otele giden Erdim, plajdan paylaştığı fotoğrafına "Mutlu bayramlar" notunu düştü.



        HUZUR DOLU PAYLAŞIM
        Sedef Avcı, kendisi gibi oyuncu eşi Kıvanç Kasabalı ve oğlu Can Kasabalı ile bayramda tatile giden ünlüler arasındaydı. Aile boyu pozlarını Instagram hesabından paylaşan Avcı, şu notu düştü: "Tüm sevdiklerinizle huzur içinde bir bayram olsun"



        BALİ GÜZELİ
        2007 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması finalistlerinden Ceren Hindistan bayramda soluğu Bali'de aldı. Şimdilerde bir projede yer almayan Hindistan, Bali tatilinden bol bol fotoğraf paylaştı.



            SÜRPRİZ BEKLİYOR
            Güzelliğiyle dikkat çeken Hilal Altınbilek de bayramda paylaşım yapmayı ihmale etmedi. Bahçeden bir fotoğrafını "Bayram hediyem" diye paylaşan güzel oyuncu mutluluğunu şöyle dile getirdi: "Sonunda dört yapraklı yoncamı buldum. Hiç beklenmeyen güzel sürprizlerle karşılaşacağınız bir bayram olsun"



            FIRSATA ÇEVİRDİLER
            Bayramı fırsat bilen Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak'la soluğu Danimarka'da aldı. Yakışıklı oyuncunun, Gürkaynak'la verdiği bu poz oldukça beğenildi.



            İSTANBUL'A DÖNDÜ
            EminaJahovic, oğulları Yaman ve Yavuz Sandal, önceki gün İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Maldivler tatilinden gelen aile, gazetecileri görünce şaşırdı. Çocukları ile birlikte tatile gittiğini söyleyen Jahovic, konuşmak istemedi. (Doğan SAVAŞ)



                UYUMLU ÇİFT
                Burak Yörük ve sevgilisi Tuana Yılmaz geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Çiftin birbirine uyumlu spor tarzları ve samimiyetleri gözlerden kaçmadı. Ele göz göze ev mağaza gezen çift, gazetecilere "İyi bayramlar" dileyerek yoluna devam etti.



                İŞARET DİLİ ÖĞRENİYOR
                Aytaç Şaşmaz, önceki gün Akatlar'daydı. Yemekten çıktığını söyleyen Şaşmaz, "Yeni bir proje hazırlığındayım. İşaret dili öğreniyorum şu an. Engelli (Sağır) bir karakteri canlandıracağım" dedi. (Doğan SAVAŞ)



                SORULAR CEVAPSIZ
                Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 20 Haziran'da evlenecek olan Eda Ece, Nişantaşı'nda görüntülendi. Spor giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncu, elinden telefonu düşürmedi. Telefonda konuştuğu için sorulara cevap veremeyen ünlü oyuncu, hızla oradan ayrıldı.



                    KARAVAN TATİLİ YAPACAK
                    Oyuncu Korcan Kol, önceki akşam sevgilisi Ahsen Aleyna Bülbül ile Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yaz ayının yaklaşmasıyla tatil programı yağtığını söyleyen oyuncu, ''Bu sene Bodrum ya da Çeşme'ye gitmeyeceğim. Bir karavan kiralayıp önce Kaz Dağları, daha sonra da Karadeniz turu yapacağım'' dedi. (Doğan SAVAŞ)



                    ZİRVENİN SAHİBİ!
                    "Aldatmak" reytinglerde %4,86 reyting ve %13,53 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde birinci olduğu bölümde şunlar yaşandı; Behram, Oylum'un zor anında Tolga'yla yaşadığı duygusal yakınlaşmaya şahit oldu. Kendini anne olmaya hazır hissetmeyen Oylum Behram'la ayrılık konuşması yaptı. Behram'ın sessiz kalıp bir şey dememesiyle her şeyin bittiğini sanan Oylum Behram'ı karşısında buldu. Behram'ın Tolga'nın aracına
                    yaptırdığı saldırıyı duyan Oylum, Behram'ın tehdidine boyun eğdi. Üstelik bebeğinin kalp atışlarını duymasıyla operasyonla ilgili fikrini değiştirdi. Güzide, evindeki bir tablonun izini sürünce Yeşim'in evdeki eşyaları sattığını ortaya çıkardı. Yeşim'i eve çağırarak suçunu yüzüne vurmak isterken Zeliş ve Ozan'la yaşanan beklenmedik karşılaşma herkese büyük bir şok yaşattı.



                    DETOKS KAMPI
                    Sonay Ölçücüer, Detoks ve Arınma Kampı'nı bu kez Bodrum'da gerçekleştirdi. Kampa, Gizem Karaca, Hazal Subaşı, Büşra Pekin gibi birçok ünlü katıldı. Bodrum'da gerçekleşen kamp, sağlıklı yaşam tutkunlarından büyük ilgi gördü. Ölçücüer, katılımcıları yoga, pilates, fitness ve yürüyüşü kapsayan dopdolu bir içerik ve sağlıklı yiyeceklerden oluşan bir menüyle ağırladı.



                        KADROYA TAKVİYE
                        ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a Sahra Şaş dahil oldu. Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'da Şaş, Azra Malek (Kayıkçı'nın kızı) karakteriyle 28. bölümde (25 Nisan Salı günü) seyircinin karşısına çıkacak. Şaş'ın canlandıracağı Azra Malek karakteri sanata, dövüş sanatlarına ve avlanmaya olan merakının yanı sıra tıp doktorudur. Sahra Şaş'ın karakteri, seyirciye büyük bir sürpriz yaşatacak.



                        DOSTLAR BULUŞTU
                        İş insanı Alptekin Polat iş için Berlin'e gitti. Torunu, kızı ve damadını da yanında götüren Polat, Berlin Teknik Üniversitesi'nde milli gururumuz olan yapay zeka hocası Prof. Dr. Şahin Albayrak'la bir araya geldi. Şahin Albayrak, Berlin'in popüler İtalyan restoranı Adnan'da Polat ailesini misafir etti.

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                        Haberler Saklambaç Şarkıcı Ece Seçkin'in dudak uçuklatan oyun odası!
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