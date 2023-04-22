Şarkıcı Ece Seçkin'in dudak uçuklatan oyun odası!





ZİRVENİN SAHİBİ!

"Aldatmak" reytinglerde %4,86 reyting ve %13,53 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde birinci olduğu bölümde şunlar yaşandı; Behram, Oylum'un zor anında Tolga'yla yaşadığı duygusal yakınlaşmaya şahit oldu. Kendini anne olmaya hazır hissetmeyen Oylum Behram'la ayrılık konuşması yaptı. Behram'ın sessiz kalıp bir şey dememesiyle her şeyin bittiğini sanan Oylum Behram'ı karşısında buldu. Behram'ın Tolga'nın aracına

yaptırdığı saldırıyı duyan Oylum, Behram'ın tehdidine boyun eğdi. Üstelik bebeğinin kalp atışlarını duymasıyla operasyonla ilgili fikrini değiştirdi. Güzide, evindeki bir tablonun izini sürünce Yeşim'in evdeki eşyaları sattığını ortaya çıkardı. Yeşim'i eve çağırarak suçunu yüzüne vurmak isterken Zeliş ve Ozan'la yaşanan beklenmedik karşılaşma herkese büyük bir şok yaşattı.