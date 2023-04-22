Şarkıcı Ece Seçkin'in dudak uçuklatan oyun odası!

Müzik ve sahne dünyasındaki iddialı duruşunu bilgisayar oyunlarında da sürdüren Ece Seçkin, kendisi için özel olarak hazırlanan oyun odasına sonunda kavuştu.
Mimarı sınırların zorlandığı oyun odasında ünlü popçu; dinlediği müziğe, oynadığı oyuna veya tamamen bulunduğu ruh haline göre değişebilen sonsuz renk spektrumlu aydınlatmalarla odasını baştan sona dizayn edebilecek.
BAYRAM COŞKUSU!
Engıin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Düzyatan da her bayram olduğu gibi bu bayramda da mutlu aile tablosunu paylaştı. Kızlarıyla birlikte poz veren ünlü çift, paylaşımlarının altına "Bayramınız kutlu olsun" mesajı yazdı.