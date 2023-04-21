Kara 'Sevda': Güzel oyuncu Sevda Erginci siyahlara büründü!

Sevda Erginci, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezindeydi. Güzel oyuncu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Baştan aşağıya siyahlara bürünen Erginci için "Kara Sevda" esprisi yapıldı.
BAYRAM ALIŞVERİŞİ
Enis Arıkan, önceki gün alışveriş turundaydı. "Bu süreçte tatlı bir tempom oluyor ama son derece memnunum bu yoğunluktan" diyen sempatik oyuncu, bayram alışverişi yapıp sevdiklerine hediye aldığını söyledi.
SPOR ŞIKLIK
Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Birce Akalay, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Yakın arkadaşı Hakan Yalçın Öztürk ile buluşan Akalay, her zaman olduğu gibi spor şıklığıyla göz kamaştırdı.