Kara 'Sevda': Güzel oyuncu Sevda Erginci siyahlara büründü!





ÇALIŞMAYA DEVAM

Şarkıcı Berkay, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin, çocukları Arya ve Zeynep ile birlikte Etiler'de bir AVM'deydi. Bir mağazadan çocuklara ayakkabı alışverişi yapan şarkıcı, ailesi ile birlikte gazetecileri görünce objektiflere el salladı. Alışverişe geldiklerini söyleyen Berkay, "Arya, baleden çıktı ve ona kıyafet falan aldık. Bayram'da da çalışacağız" dedi. (Doğan SAVAŞ)