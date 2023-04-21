Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kara 'Sevda': Güzel oyuncu Sevda Erginci siyahlara büründü!

    Güzel oyuncu, Sevda Erginci geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Baştan aşağıya siyahlar içinde olan güzel oyuncuya "Kara Sevda" esprisi yapıldı. İşte sizler için derlediğimiz 21 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Kara ’Sevda’

    Sevda Erginci, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezindeydi. Güzel oyuncu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Baştan aşağıya siyahlara bürünen Erginci için "Kara Sevda" esprisi yapıldı.



    BAYRAM ALIŞVERİŞİ
    Enis Arıkan, önceki gün alışveriş turundaydı. "Bu süreçte tatlı bir tempom oluyor ama son derece memnunum bu yoğunluktan" diyen sempatik oyuncu, bayram alışverişi yapıp sevdiklerine hediye aldığını söyledi.



    SPOR ŞIKLIK
    Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Birce Akalay, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Yakın arkadaşı Hakan Yalçın Öztürk ile buluşan Akalay, her zaman olduğu gibi spor şıklığıyla göz kamaştırdı.



        ÇALIŞMAYA DEVAM
        Şarkıcı Berkay, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin, çocukları Arya ve Zeynep ile birlikte Etiler'de bir AVM'deydi. Bir mağazadan çocuklara ayakkabı alışverişi yapan şarkıcı, ailesi ile birlikte gazetecileri görünce objektiflere el salladı. Alışverişe geldiklerini söyleyen Berkay, "Arya, baleden çıktı ve ona kıyafet falan aldık. Bayram'da da çalışacağız" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        ŞEN ŞAKRAK HÜLYA
        Hülya Avşar, önceki gün alışveriş için gittiği İstinye'de görüntülendi. Uzun süredir objektiflere yansımayan Avşar, alışveriş maratonundan sonra ayak üstü muhabirlerle sohbet etti. Her zamanki gibi neşeli olan Avşar Kızı, herkesin bayramını kutladı.



        AİLE PLANI
        ATV'nin sevilen dizisi "Ateş Kuşları"nın başarılı ismi Hande Soral, önceki gün kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci ile İstinye'de objektiflere yansıdı. Çift, oğulları Ali ile beraber bayram için alışverişe geldiklerini belirtti. Hande Soral, bayramda ailece bir arada olacaklarını söyledi.



            GÖZÜ TELEFONDA
            Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi. İki köpeği ile beraber sahilde yürüyüş yapan Bekiroğlu, kendisini çeken gazetecileri fark etmedi. Elinde cep telefonu ile vakit geçiren güzel oyuncu, uzun süre telefonuna bakarak yürürdü. (Doğan SAVAŞ)



            CEVAPSIZ SORULAR
            Buçe Buse Kahraman, önceki gün Aşiyan'daydı. Arkadaşları ile birlikte görüntülenen Kahraman, selfie çekmek için yoğun çaba sarf etti. Gazetecilerin sorularına yanıt vermeyen güzel oyuncunun adı geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Karya Candar ile aşk dedikodularına karışmıştı. (Doğan SAVAŞ)



            SÜRPRİZ ŞARKI
            Şarkıcı Faruk K, yeni şarkısı "İyiki Doğdun" için kamera karşısına geçti. Klip sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan sanatçı, "Hızlı ve hareketli bir doğum günü şarkısı oldu. Herkes bu şarkı ile doğum gününü kutlasın istiyorum" dedi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Size nefes olacak ’Yaren’iniz var
            Haberler Saklambaç Kara 'Sevda': Güzel oyuncu Sevda Erginci siyahlara büründü!
                loading
                SON DAKİKA