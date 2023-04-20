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    Yeni şarkısı Feryat ile gündemde olan Hadise'den 1 milyon TL'lik ayaklı reklam!

    Murda ile yemekte buluşan ünlü popçu Hadise'nin boynundaki pırlanta kolye dikkat çekti. Güzel popçunun taktığı yaklaşık 23 karatlık ve değeri 1 milyon TL civarında olan pırlanta kolyesi, 12 milyon TL'ye yüzü olduğu mücevher markasına aitti. İşte sizler için derlediğimiz 20 Nisan tarihli saklambaç haberleri...

    Ayaklı reklam

    Son günlerde yeni şarkısı 'Feryat' ile gündemde olan Hadise, önceki gece Bebek'teydi. Daha önce de ortak çalışmalara imza attığı Murda ile yemekte buluşan ünlü popçu, çıkışta "Murda ile yeni bir şarkı çalışması başlattık" dedi.

    İkili, yemeğin ardından da Kuruçeşme'deki bir kulübe gitti. Bu arada Hadise'nin boynundaki pırlanta kolye de dikkat çekti.

    Güzel popçunun taktığı yaklaşık 23 karatlık ve değeri 1 milyon TL civarında olan pırlanta kolyesi, 12 milyon TL'ye yüzü olduğu mücevher markasına aitti. (Doğan SAVAŞ)



        23 NİSAN MÜJDESİ
        Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'teki kuaförü çıkışı görüntülendi. Deprem bölgesine yapacağı ziyaret için çok heyecanlı olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Kahramanmaraş ve Gaziantep'e gidiyorum. 23 Nisan'da çocuklarla birlikte olacağım. Çok mutluyum" dedi. (Aydın HAMZA)



        BAYRAM HEDİYESİ
        Şarkıcı Selen Görgüzel, önceki akşam basın mensupları ve radyocularla iftar yemeğinde bir araya geldi. Bayramın ilk günü çıkaracağı 'İyisin' isimli şarkısının heyecanını yaşayan Görgüzel, "Yeni projemi bayram hediyesi olarak sevenlerimle buluşturuyorum" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        MİLYONLUK KARE
        Ekranların popüler isimlerinden Melis Sezen, geçtiğimiz yıl bir ayakkabı markasının yüzü olmuştu. Reklam karşılığında 15 milyon TL aldığına dair haberler çıkan güzel oyuncu, markanın İlkbahar-Yaz koleksiyonu için yeniden objektif karşısına geçti. Melis Sezen'in birbirinden iddialı pozları, büyük beğeni topladı.



            DUBAİ KEYFİ
            Sosyetenin en gezgin ve şık simalarından Burcu Şendir, bayram tatiline erken çıktı. Kızıyla Dubai'nin yolunu tutan Burcu Hanım, deniz keyfi yaptığı sırada paylaştığı bu karesiyle de hiçbir zaman şıklığından ödün vermediğini ilan etti.



            MİAMİ GÜNELİ
            Şarkıcı Günel Zeynalova, bayramı fırsat bilip soluğu ABD'de aldı. Şimdilerde hava sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu Miami'den renkli karelerini sosyal medyasından paylaşan Azeri şarkıcı, yüzündeki değişimle de yine dikkat çekti.



            ALANYA'DA SEZONU AÇTI
            Sık sık verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin, tatil için Alanya'nın yolunu tuttu. 22 derecelik sıcaklıkta deniz keyfi yapan ünlü oyuncu, takipçilerini kıskandıran paylaşımına da "Sezonu açtım" yazdı.



                LONDRA HAVASI
                Seda Bakan da bayram tatiline erken çıkan ünlülerden... Eşi Ali Erel ve iki kızıyla İngiltere'nin yolunu tutan ünlü oyuncu, şanslıydı. Genellikle yağmurlu olan Londra'da bulutlu bir havaya denk gelen Seda Bakan, bu aile pozuyla da mutluluğunu gözler önüne serdi.



                İSRAİL'DE AŞKA GELDİ
                Yağmur Ünal, bayram tatili için gittiği İsrail'de kural bozdu. Bir süredir dünyaca ünlü Kohen Ailesi'nin fertlerinden Serhan Mark Kohen ile aşk yaşayan güzel yapımcı, önceki gün İsrail'in yolunu tuttu. Yağmur Ünal ile Kohen'e dostları Sanem Kardıçalı ile Ralf Tezman da eşlik etti. Türkan Şoray'ın güzel kızı Ünal, Tel Aviv'deki tatili de fırsat sosyal medyasından da ilk kez sosyetik aşkıyla romantik bir pozunu paylaştı.



                BODRUM'A DEMİR ATTI
                Yasemin Özilhan da tatil için İstanbul'a kısa süreliğine veda eden isimlerdendi. Ailesiyle Bodrum yakınlarındaki lüks villasına giden sosyetik güzel, önceki gün de yat sefası yaptı. Yasemin Özilhan, Bodrum koylarına demir attığı yatından paylaştığı karesinde ise son derece sportif ve sadeydi.



                    MISIR İŞE YARADI
                    Fenomen Eylül Öztürk, geçtiğimiz günlerde boşanacağını ima ederek yaptığı paylaşımlardan pişman oldu. Her evlilikte olan krizleri Instagram'dan ilan ettiği için özeleştiri yapan Öztürk, çıktıkları Mısır tatilinden eşi Kenan Öztürk ve çocuklarıyla bu karesini paylaşıp "Krizi aştık" mesajı verdi.

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                    Hastane yolu açılışa hazırlanıyor
                    Haberler Saklambaç Yeni şarkısı Feryat ile gündemde olan Hadise'den 1 milyon TL'lik ayaklı reklam!
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