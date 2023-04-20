Yeni şarkısı Feryat ile gündemde olan Hadise'den 1 milyon TL'lik ayaklı reklam!

Son günlerde yeni şarkısı 'Feryat' ile gündemde olan Hadise, önceki gece Bebek'teydi. Daha önce de ortak çalışmalara imza attığı Murda ile yemekte buluşan ünlü popçu, çıkışta "Murda ile yeni bir şarkı çalışması başlattık" dedi.
İkili, yemeğin ardından da Kuruçeşme'deki bir kulübe gitti. Bu arada Hadise'nin boynundaki pırlanta kolye de dikkat çekti.
Güzel popçunun taktığı yaklaşık 23 karatlık ve değeri 1 milyon TL civarında olan pırlanta kolyesi, 12 milyon TL'ye yüzü olduğu mücevher markasına aitti. (Doğan SAVAŞ)