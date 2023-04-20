Yeni şarkısı Feryat ile gündemde olan Hadise'den 1 milyon TL'lik ayaklı reklam!





İSRAİL'DE AŞKA GELDİ

Yağmur Ünal, bayram tatili için gittiği İsrail'de kural bozdu. Bir süredir dünyaca ünlü Kohen Ailesi'nin fertlerinden Serhan Mark Kohen ile aşk yaşayan güzel yapımcı, önceki gün İsrail'in yolunu tuttu. Yağmur Ünal ile Kohen'e dostları Sanem Kardıçalı ile Ralf Tezman da eşlik etti. Türkan Şoray'ın güzel kızı Ünal, Tel Aviv'deki tatili de fırsat sosyal medyasından da ilk kez sosyetik aşkıyla romantik bir pozunu paylaştı.