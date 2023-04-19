Usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan şok 'uzaylı' açıklaması!

Şarkının klibindeki doğal görüntüsü hakkında konuşan güzel şarkıcı, yeni bir polemiğin de fitilini ateşledi: "Kliplerde tek giyinen kadın olabilirim. Türkiye'de bunun ucuzlatıldığını ve biraz daha mahremiyetin olması gerektiğini düşünüyorum. Geleneklerimiz, göreneklerimiz var. Ben bu yolu seçmiyorum."