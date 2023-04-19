Usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan şok 'uzaylı' açıklaması!

Usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, "Canım Seni Çekiyor" isimli şarkısıyla müzik dünyasına 'merhaba' dedi.
Şarkının klibindeki doğal görüntüsü hakkında konuşan güzel şarkıcı, yeni bir polemiğin de fitilini ateşledi: "Kliplerde tek giyinen kadın olabilirim. Türkiye'de bunun ucuzlatıldığını ve biraz daha mahremiyetin olması gerektiğini düşünüyorum. Geleneklerimiz, göreneklerimiz var. Ben bu yolu seçmiyorum."
Dün 2. Sayfa programına da katılan Beste Açar, yaptığı 'uzaylı' açıklamalarıyla da Mustafa Topaloğlu'na rakip çıktı: