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    Usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan şok 'uzaylı' açıklaması!

    Babası Kayahan’dan kalan Gönül Köşkü’nü ‘bir kısmı müze olması’ şartıyla satışa çıkartan Beste Açar, 70 milyon TL fiyat biçti. Yeni şarkısını beğeniye sunan Açar, “12-13 yaşındayken uzay aracına bindim” diyerek de şoke etti.

    Şok ’beste’

    Usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, "Canım Seni Çekiyor" isimli şarkısıyla müzik dünyasına 'merhaba' dedi.

    Şarkının klibindeki doğal görüntüsü hakkında konuşan güzel şarkıcı, yeni bir polemiğin de fitilini ateşledi: "Kliplerde tek giyinen kadın olabilirim. Türkiye'de bunun ucuzlatıldığını ve biraz daha mahremiyetin olması gerektiğini düşünüyorum. Geleneklerimiz, göreneklerimiz var. Ben bu yolu seçmiyorum."



    Dün 2. Sayfa programına da katılan Beste Açar, yaptığı 'uzaylı' açıklamalarıyla da Mustafa Topaloğlu'na rakip çıktı:

        'UZAYDA TEMASLAR KURDUM'
        "Benim uzaylılarla ilgili yaşadığım bazı deneyimler var" diyen Açar, şok sözlerini sürdürdü:

        "12-13 yaşlarımda odamda uyurken panjurumdan dışarıya doğru bir ışık görüp o yöne doğru gittim. Uzay aracının içine girdim, orada bazı temaslar kuruldu. Sonra tekrar araçtan çıktım eve gittim."

        Bu arada babasıyla özdeşleşen Balıkesir Gömeç'teki Gönül Köşkü'nün de resmi olarak geçen ay satışa çıktığını söyleyen Beste Açar, "Alan kişiden tek şartım, köşkün bir bölümünün müze olarak korunması" dedi.
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