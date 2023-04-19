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    Demet Özdemir ile boşanma aşamasında olan Oğuzhan Koç kendi yolunda!

    Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, ilişkilerini Ağustos 2022'de nikah masasına taşımıştı. Gösterişli bir düğün ile evlenen çift, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Oğuzhan Koç, Etiler'de elektrikli scooter üzerinde görüntülendi. Boşanma aşamasında olan ünlü popçu, görüntülendiğini fark edince objektiflere gülücükler saçtı. İşte sizler için derlediğimiz 19 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Takvim
    Artık kendi yolunda

    2022 Ağustos'ta evlendiği Demet Özdemir'le mutluluğu sadece sekiz ay süren Oğuzhan Koç, önceki gün Etiler'de elektrikli scooter üzerinde görüntülendi. Boşanma aşamasında olan ünlü popçu, görüntülendiğini fark edince objektiflere gülücükler saçtı. Muhabirlerin büyük ilgi gösterdiği Oğuzhan Koç, ısrarlı sorular karşısında "Sonra" dedikten sonra yoluna devam etti. (Aydın HAMZA)



    HAYIRLISI OLSUN
    Şimdilerde yeni filmiyle gündemde olan İbrahim Büyükak, önceki gün Etiler'de görüntülendi. 10 günlük tatilin ardından yeni film için çalışmaya başlayacağını söyleyen Büyükak, "Çalışan demir ışıldar derler" şeklinde konuştu. Yakın arkadaşı Oğuzhan Koç'la Demet Özdemir'in boşanma kararı hatırlatılan Büyükak, "Bu konunun muhatabı ben değilim. İkisi için de hayırlısı olsun" yorumu yaptı. (Aydın HAMZA)



    HEYECANLI BEKLEYİŞ!
    Yasemin Allen, önceki akşam Etiler'deydi. Bir arkadaşı ile birlikte kafede oturan Allen, bir ara eczaneye girerek alışveriş yaptı. Çıkışta gazetecileri fark edip poz veren Allen, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Haziran'da Haluk Bilginer'le bir projede yer almaya hazırlanan oyuncu, oldukça heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi. (Doğan SAVAŞ)



        BEBEK TURU
        Hakan Meriçliler, önceki gün sevgilisi ile Bebek'teydi. Sahilde el ele yürüyüş yapan Meriçliler ile kız arkadaşı, kendilerini çeken gazetecileri görünce hızlandı. Rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan İspanyol sevgili, şapkası uçmasın diye elinden geleni yaptı.



        ARTIK DJ'LİK YAPMIYORUM
        Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt geçtiğimiz gün Hz. Yüşa Türbesi'ndeydi. Kurt, "Dua etmeye geldim" dedi. Akalın'ın sahnelerinin başlayacağını söyleyen Kurt, "Sahneleri var ama ben artık DJ'lik yapmıyorum" şeklinde konuştu.



        BENİM ÇOCUKLARIM
        Asena Tuğal önceki gün Etiler'deydi. İki köpeğiyle parka giren oyuncu "Evde rahat bırakmadılar, parka getirdim. Benim çocuklarım da bunlar" dedi. Tuğal, yaz sezonu için teklifleri değerlendireceğini sözlerine ekledi. (Doğan SAVAŞ)



        AŞK PEDAL ÇEVİRDİ
        Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Harun Tan, önceki gün kız arkadaşıyla Rumelihisarı ve Bebek arası pedal çevirdi. 58 yaşındaki sosyetik iş insanı, görüntülendiğini fark edince rahatlığını bozmazken kız arkadaşı önce yüzünü gizlemeye çalıştı. Görüntü vermekten kurtulamayacağını fark eden gizemli güzel, Tan'ın arkasından pedal basmaya devam etti. (Aydın HAMZA)



            OĞLU BOYUNU GEÇTİ!
            Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren, Sema Şimşek, sosyal medya hesabından Burak Hakkı ile evliliğinden olan oğlu Rüzgar ile pozunu paylaştı. Rüzgar eski manken annesinin bile boyunu geçti. Şimşek'i görenler ise "Hiç yaşlanmıyorsun" yorumları yaptı.



            MİS GİBİ KARE
            Eşi Bedri Güntay'la Finlandiya tatilinden dönen Pelin Karahan, İstanbul'a ayak basmadan soluğu Bodrum'da aldı. Yaz sezonunu yavaş yavaş ünlüler kervanına katılan Karahan, geçtiğimiz gün Bodrum'dan fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Kahveyle poz veren oyuncu şu notu düştü: "Bodrum'da mis gibi bir gün... Uyanınca bir kahve, ardından da yağmurlu havada bir yürüyüş..."



            SEVİMLİ İKİLİ
            Hayvanseverliği ile bilinen güzel oyuncu Nehir Erdoğan, sevimli kedisi "Bambino" ile art arda pozlarını paylaştı. Kedisini omzuna alan Erdoğan, gözlükleri ve tarzıyla çok beğenildi. Eğlenceli anlarını yayınlamayı seven güzel oyuncu, binlerce beğeni aldı. Ünlü oyuncunun renkli karelerini görenler, "İkiniz de çok tatlısınız" yorumunda bulundu.



                YENİ PROJE YOLDA
                Ünlü oyuncu ve sunucu Ebru Destan, önceki gün Florya'daydı. İran ve Türk ortak yapımı bir proje için anlaşmak üzere olan Destan, "İran sinemasını çok seviyor ve takip ediyorum. Yeni sinema filmimiz her şey yolunda giderse festivalde yayınlanmaya hazır olacak" dedi.



                DOĞAL GÜZEL YAĞMUR
                Tanrısevsin, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Bir süredir ekranlara ara veren oyuncu, şu sıralar yeni bir dizi projesiyle görüşmeler yaptığını müjdeledi. Tanrısevsin'in, spor tarzdaki şıklığı ve makyajsız doğal güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.



                BABA BENZERLİK
                ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Ateş Kuşları' ile adından sıkça söz ettiren oyuncu Hande Soral ve kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci, önceki gün objektiflere takıldı. Mayas 2022'de oğullarına kavuşan çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Minik Ali'nin yüzünü kısa süre önce ilk kez gösteren ikiliden Demirci, "Bebek kime benziyor?" sorusuna "Bu konuda çok fazla yorum var ama daha çok bana benzetiyorlar" cevabını verdi.

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                Haberler Saklambaç Demet Özdemir ile boşanma aşamasında olan Oğuzhan Koç kendi yolunda!
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