Demet Özdemir ile boşanma aşamasında olan Oğuzhan Koç kendi yolunda!

2022 Ağustos'ta evlendiği Demet Özdemir'le mutluluğu sadece sekiz ay süren Oğuzhan Koç, önceki gün Etiler'de elektrikli scooter üzerinde görüntülendi. Boşanma aşamasında olan ünlü popçu, görüntülendiğini fark edince objektiflere gülücükler saçtı. Muhabirlerin büyük ilgi gösterdiği Oğuzhan Koç, ısrarlı sorular karşısında "Sonra" dedikten sonra yoluna devam etti. (Aydın HAMZA)
HAYIRLISI OLSUN
Şimdilerde yeni filmiyle gündemde olan İbrahim Büyükak, önceki gün Etiler'de görüntülendi. 10 günlük tatilin ardından yeni film için çalışmaya başlayacağını söyleyen Büyükak, "Çalışan demir ışıldar derler" şeklinde konuştu. Yakın arkadaşı Oğuzhan Koç'la Demet Özdemir'in boşanma kararı hatırlatılan Büyükak, "Bu konunun muhatabı ben değilim. İkisi için de hayırlısı olsun" yorumu yaptı. (Aydın HAMZA)
HEYECANLI BEKLEYİŞ!
Yasemin Allen, önceki akşam Etiler'deydi. Bir arkadaşı ile birlikte kafede oturan Allen, bir ara eczaneye girerek alışveriş yaptı. Çıkışta gazetecileri fark edip poz veren Allen, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Haziran'da Haluk Bilginer'le bir projede yer almaya hazırlanan oyuncu, oldukça heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi. (Doğan SAVAŞ)