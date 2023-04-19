Demet Özdemir ile boşanma aşamasında olan Oğuzhan Koç kendi yolunda!





DOĞAL GÜZEL YAĞMUR

Tanrısevsin, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Bir süredir ekranlara ara veren oyuncu, şu sıralar yeni bir dizi projesiyle görüşmeler yaptığını müjdeledi. Tanrısevsin'in, spor tarzdaki şıklığı ve makyajsız doğal güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.





BABA BENZERLİK

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Ateş Kuşları' ile adından sıkça söz ettiren oyuncu Hande Soral ve kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci, önceki gün objektiflere takıldı. Mayas 2022'de oğullarına kavuşan çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Minik Ali'nin yüzünü kısa süre önce ilk kez gösteren ikiliden Demirci, "Bebek kime benziyor?" sorusuna "Bu konuda çok fazla yorum var ama daha çok bana benzetiyorlar" cevabını verdi.