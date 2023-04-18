Güneşli havanın tadını çıkaran ünlüler geçidi!

Bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yiyen Büşra Cebe, "Semt Oturuşu" ile dikkat çekti. Sportif tarzıyla dikkat çeken oyuncu, giydiği kısa şort ve beyaz çoraplarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başardı.
Aslı Şen ile 23 yıllık evliliğini bitiren cemiyet hayatının tanınan simalarından Metin Şen, dostlarıyla birlikte sohbetteydi. Bir ara uzaklara dalan Şen, daha sonra yanındakilerle uzun uzun konuştu.
Dolunay Soysert de kendini sokağa atan ünlüler arasındaydı. Yazı getiren güzel oyuncu, bembeyaz giyindi. Arkadaşlarıyla bol bol sohbet eden Soysert'in keyfi oldukça yerindeydi. (Aydın HAMZA)