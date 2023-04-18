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    Güneşli havanın tadını çıkaran ünlüler geçidi!

    Sıcak hava ünlüleri sokağa döktü. Havaların ısınmasını fırsat bilen ünlüler, geçtiğimiz gün Bebek’teydi. Kimi yemek yedi, kimi de arkadaşlarıyla sohbet etti. İşte sizler için derlediğimiz 18 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Güneşi fırsat bildiler!

    Bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yiyen Büşra Cebe, "Semt Oturuşu" ile dikkat çekti. Sportif tarzıyla dikkat çeken oyuncu, giydiği kısa şort ve beyaz çoraplarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başardı.

    Aslı Şen ile 23 yıllık evliliğini bitiren cemiyet hayatının tanınan simalarından Metin Şen, dostlarıyla birlikte sohbetteydi. Bir ara uzaklara dalan Şen, daha sonra yanındakilerle uzun uzun konuştu.



    Dolunay Soysert de kendini sokağa atan ünlüler arasındaydı. Yazı getiren güzel oyuncu, bembeyaz giyindi. Arkadaşlarıyla bol bol sohbet eden Soysert'in keyfi oldukça yerindeydi. (Aydın HAMZA)



        SOSYETİK SEYYAHLAR
        Cemiyet hayatının en gezgin çifti Şebnem ile Celal Çapa, yerlerinde durmak bilmiyor. Kısa süre önce çıktıkları Paris seyahatinden dönen ünlü çift, şimdi ise soluğu Güney Afrika'da aldı. Şebnem Hanım ile Celal Bey, Cape Town'da da kural bozmayarak sabah saatlerinde uzun yürüyüşler yaparak fit görüntülerini korudu.



        KÖYLÜ GÜZELİ
        Kısa süre önce ikinci çocuğunu kucağına alan Burcu Kara, önceki gün Bursa'ya gitti... Baba ocağında doğayla kucaklaşan güzel oyuncu, bir köpeği severken çekilmiş karesine de şöyle not düştü: "Köylü güzeli sezonu açıyor. Özgürlük. Herkes mutlu."



        SONSUZA DEK BEBEĞİNİM
        Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in eski evliliklerinden olan kızı Yasmin, aşk sarhoşu olup çıktı. Bir süredir Yiğit Poyraz ile beraber olan genç kız, sevgilisiyle İtalya tatilinden bu karesini paylaştı. Yasmin Erbil, Poyraz'la yaptığı romantik paylaşımına da İngilizce olarak "Sonsuza dek senin bebeğinim" diye yazdı.



            KENDİNE ÖZGÜ POZLAR
            Ekranların güzel oyuncularından Özgü Kaya, dizi çekimlerinden fırsat bulur bulmaz sahil keyfi yaptı. Cunda Adası'ndaki çekimleri fırsat bilen güzel oyuncu, sandalyesine oturup denizi izledi. Özgü Kaya, bu anlarda da çektiği selfie'leri sosyal medyasında yayınladı.



            HANDE'YE YAKIŞIKLI PARTNER
            Hande Erçel, uzun süredir reklam yüzü olduğu bir moda markasının İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonu için yeniden objektif karşısına geçti. Can dostu Azul'la fotoğraf sanatçısı Mehmet Erzincan'ın objektifine poz veren güzel oyuncu, yine göz kamaştırdı. Marka, Hande Erçel'in de desteğiyle Azul adına Melekler Şehri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne bağışta bulundu.



            MİSS GİBİ TERAPİ
            2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, 'doğal terapi' yaptı... Önceki gün gittiği Çeşme'deki bir çiftlikte atlardan kuzulara, köpeklerden kuşlara kadar tüm hayvanlara sarılan ünlü model, kalpleri ısıtan bu kareler için de şöyle yazdı: "Benim terapi tarzım... Hiçbir şey kalbimi hayvanlarla bağlantı kurmaktan daha fazla ısıtmıyor. onları hak etmek için ne yaptığımızı bilmiyorum!"



                HAYALLER DİYARI
                Oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan'ın ikiz kızları, 20 Nisan'daki yaş günlerini bayram nedeniyle erken kutladı. Rengarenk geçen kutlamada neşeli halleriyle yüzleri gülümseten Lina ve Alin'le verdiği pozları sosyal medyasından paylaşan güzel oyuncu, şunları yazdı: "Rengarenk mercanlarla dolu tertemiz bir denizin içindeydik sanki. Ve orada uçsuz bucaksız hiçbir şey düşünmeden sadece hayaller kuran ve akışta kalan renkli iki deniz kızı..."



                'DÖVME SEVİYOR'
                Aslı Tandoğan ve kızı Arya önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, Kızı Arya'nın muhabirin kolundaki dövmelere bakması sonrası, "Dövmeleri çok seviyor. Bacağını çizmiş, ne yaptın diye sorduğumda ise 'Dövme yaptım' cevabını verdi" dedi.



                EZBER BOZACAK
                Ertunç, 2 yıllık suskunluğunu yeni single çalışması 'Geç Kaldın'la bozdu. Şarkının söz, müzik ve aranjesine Ersay Üner imza attı. Şarkıcı, ezber bozacağını söyledi.



                    ÖYLE BIRAKAMAZSIN!
                    Selim Bayraktar, önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerin, "Eski sevgiliniz ile denk gelseniz neler hissedersiniz?" sorusuna Bayraktar şöyle cevap verdi: "30 yıllık bir ilişkin varsa ve unutamadıysan mutlaka ulaşırsın. Öyle bırakamazsın" (Aydın HAMZA)



                    YOĞUN İLGİ
                    2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan "Rally Bodrum", yoğun ilgi gören start seremonisi ile başladı. Yarışa sanat ve iş dünyasından pek çok isim katılım gösterdi. Co pilot olarak start alan oyuncu Çağrı Çıtanak'ın startını yine çok sevilen bir oyuncu olan eşi Başak Gümülcünelioğlu Çıtanak verdi.



                    ANTALYAWOOD!
                    Dünyaca ünlü aktör Jason Statham, Antalya aşığı olup çıktı. ABD'li aktör, 2021 yılında Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie'nin büyük bölümüni Antalya'da çektiği "Servet Operasyonu" filmi için ülkemize gelip hayran kalmıştı. Şimdi ise üçüncü kez Antalya'daki lüks bir otele ailesiyle gelen Jason Statham, burada tam bir hafta tatil yaptı. Çocukları ve model eşi Rosie Huntington- Whiteley ile geldiği Antalya'ya yine övgüler yağdıran ünlü yıldız, "Bundan sonra artık devamlı buradayım" dedi.



                        HIZLI LEO!
                        Çapkınlığın kitabını yazan Leonardo DiCaprio, önceki gün Irina Shayk ile samimi bir şekilde görüntülendi. Coachella Festivali'nde görüntülenen çiftle ilgili görgü tanıkları "çok yakınlardı" yorumu yaptı. Bir diğer yakışıklı aktör Bradley Cooper ile aşkını 2019'da bitiren 37 yaşındaki Rus modelin, kızının babası Cooper ile yeniden barıştığı iddiaları gündeme gelmişti. 25 yaşından büyüklerle birlikte olmayan Leonardo DiCaprio'nun adı bir süredir Gigi Hadid ile 48 yaşındaki ünlü anılıyordu.

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                        Haberler Saklambaç Güneşli havanın tadını çıkaran ünlüler geçidi!
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