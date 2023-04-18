Güneşli havanın tadını çıkaran ünlüler geçidi!





MİSS GİBİ TERAPİ

2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, 'doğal terapi' yaptı... Önceki gün gittiği Çeşme'deki bir çiftlikte atlardan kuzulara, köpeklerden kuşlara kadar tüm hayvanlara sarılan ünlü model, kalpleri ısıtan bu kareler için de şöyle yazdı: "Benim terapi tarzım... Hiçbir şey kalbimi hayvanlarla bağlantı kurmaktan daha fazla ısıtmıyor. onları hak etmek için ne yaptığımızı bilmiyorum!"