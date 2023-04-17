Ünlü fenomen Eylül Öztürk ile eşi Kenan Özkan arasında ayrılık çanları çalıyor!

Sosyal medya fenomeni, oyuncu ve güzellik merkezi sahibi Eylül Öztürk'ün mutlu giden evliliğine nazar değdi.
2017 yılında evlendiği Kenan Özkan'dan iki çocuğu olan ünlü fenomen, her zamanki mutlu aile tablosunun aksine bir süredir boşanmayı ima ediyordu.
Önceki gün eşi ve çocuklarıyla Mısır tatiline çıkan Eylül Öztürk, şu paylaşımıyla ise ayrılık çanlarının çaldığını açıkladı:
'ATLATACAĞIM'
"Her şey olacağını varır, ben nelerden sağ çıkmadım! Bunu da atlatacağım. Eskisinden çok çok daha iyi olacağım.