Özge Borak'ın eski eşleri Bülent Şakrak ve Ata Demirer için yaptığı itiraf şoke etkisi yarattı! Ayıp olmasın diye...

İlk evliliğini 2006'da Bülent Şakrak ile yapan Özge Borak, 2010'da boşandı.
2012'de evlendiği Ata Demirer'den de 2014'te ayrılan güzel oyuncu, yıllar sonra yaptığı itiraflarla gündem oldu.
ÖNGÖRMÜŞ...
Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu TV programına katılan 41 yaşındaki Borak, "Sen kendi doğrularına göre yaşıyor musun?" sorusu karşısında şöyle dedi:
"Eski evliliklerime gidebiliriz... Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim, ama ayıp olmasın 'Şimdi o kadar da adım attık' diyerek yapamadım."