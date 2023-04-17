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    Özge Borak'ın eski eşleri Bülent Şakrak ve Ata Demirer için yaptığı itiraf şoke etkisi yarattı! Ayıp olmasın diye...

    Güzel oyuncu Özge Borak, eski eşleri Bülent Şakrak ve Ata Demirer için “Doğru yolda olmadığına inandım evliliklerimden ayıp olmasın diye vazgeçemedim” dedi.

    Ayıp olmasın diye evlendim

    İlk evliliğini 2006'da Bülent Şakrak ile yapan Özge Borak, 2010'da boşandı.

    2012'de evlendiği Ata Demirer'den de 2014'te ayrılan güzel oyuncu, yıllar sonra yaptığı itiraflarla gündem oldu.

    ÖNGÖRMÜŞ...
    Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu TV programına katılan 41 yaşındaki Borak, "Sen kendi doğrularına göre yaşıyor musun?" sorusu karşısında şöyle dedi:

    "Eski evliliklerime gidebiliriz... Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim, ama ayıp olmasın 'Şimdi o kadar da adım attık' diyerek yapamadım."

        ANNELİĞİ TADAMADI
        Özge Borak, annelik hayaline neden kavuşamadığını da şöyle açıkladı:

        "Hep çok istedim ama olmadı. Yaşadığım ilişkilere baktığımda, kimseyi suçlamak için de söylemiyorum, o noktada bazı şeylerin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp sırf sadece istiyorum diye çocuk yapmadım!"

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        Karmod
        Haberler Saklambaç Özge Borak'ın eski eşleri Bülent Şakrak ve Ata Demirer için yaptığı itiraf şoke etkisi yarattı! Ayıp olmasın diye...
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