Özge Borak'ın eski eşleri Bülent Şakrak ve Ata Demirer için yaptığı itiraf şoke etkisi yarattı! Ayıp olmasın diye...

"Hep çok istedim ama olmadı. Yaşadığım ilişkilere baktığımda, kimseyi suçlamak için de söylemiyorum, o noktada bazı şeylerin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp sırf sadece istiyorum diye çocuk yapmadım!"

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