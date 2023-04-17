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    Dört kişiyle dini nikah kıydığını itiraf eden Sinan Akçıl gelen eleştiriler üzerine noktayı koydu!

    Bugüne dek dört kişiyle dini nikah yaptığını itiraf eden Sinan Akçıl, gelen eleştiriler üzerine “Bundan gocunmuyorum. Herkesin inancı kendine. Nokta” açıklaması yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Noktayı koydu!

    Her söylediği gündem olan Sinan Akçıl, yaptığı 'imam nikahı' itirafıyla da olay yarattı. Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip boşanan ve Hadise, Ebru Şallı ile İzel Çeliköz ile aşklarıyla hafızalara kazınan Akçıl'ın şu cümleleri çok konuşuldu:

    "Dört tane eşim var imam nikahlı. 'Boş ol' diyemedim, konuşmuyorlar hiçbiri benimle." Bu sözlerinin eleştiri alması üzerine dün bir açıklama yapan Sinan Akçıl, şu ifadeleri kullandı:

    'HERKESİN KENDİ TERCİHİ'
    "İşin esprisi ile söylediğim laflar niyetini aşmasın; hiç kimsenin kalbini kırmak istemem. Çok şükür ki laik bir ülkede yaşıyoruz. İnancım gereği birisi resmi nikahlı eski eşim olmak üzere toplam 4 kişiyle bunu yaptık. Bundan da gocunmuyorum. Herkesin inancı ve değer verdiği kişiyle yaşamayı tercih ettiği yol kendine aittir. Nokta."

        AMERİKA YOLCUSU ALEYNA
        Tilki, önceki gün alışveriş için gittiği İstinye'de objektiflere poz verdi. Kendine özgü tarzıyla dikkat çeken genç popçu, "Çok yakında şarkı yapmak ve üretmek için Amerika'ya gideceğim. Uzun bir süre dönmemek gibi bir planım var" dedi.



        BAYRAM ALIŞVERİŞİ
        ATV'nin başarılı sunucusu Esra Erol, İstinye'de objektiflere yansıdı. Çocukları için bayram alışverişine geldiğini söyleyen Erol, "Bayramda İstanbul'da olacağım malum çalışan insanım. Bayramda da ekranlarda olacağım" diyerek müjdeyi verdi.



        BİR GARİP POZ!
        Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, geçtiğimiz gün ev için çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Her zamanki gibi rengarenk kıyafetiyle dikkat çeken Sönmezer'in elindeki tuvalet kağıdıyla verdiği poz ise bugüne dek görülmemiş bir görüntüyü ortaya çıkardı.



            ESKİ EŞE TAŞ ATTI!
            Kısa süre önce Metin Şen'le 23 yıllık evliliğini bitiren Aslı Şen, boşanmanın ardından soluğu Avusturya'daki bir detoks merkezinde aldı. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak arınmayı amaçlayan sosyetik, dün bornozlu fotoğrafına yazdığı şu notla eski eşine gönderme yapar gibiydi: "Halbuki kimsenin sizi üzdüğü yok. İnsanlara fazla anlam yüklüyorsunuz, olay bu kadar basit."



            USTA ŞEF ECOT
            Pop müziğin ünlü ismi Ece Seçkin, kısa bir tatil için İtalya'nın yolunu tuttu. Roma'nın altını üstüne getiren ünlü şarkıcı, İtalyan bir şeften pizza dersleri de aldı. Ece Seçkin, pizza yapımı sırasında paylaştığı karelere ise "Usta şef Ecot Prenses" diye not düşerek güldürdü.



            TATLI B'ELA'
            Magazin dünyasının en renkli isimlerinden Seda Bakan, son paylaşımıyla yine güldürdü. Küçük kızı Ela ile fotoğraflarını beğeniye sunan güzel oyuncu, minik kızının da ablası Leyla gibi yaramaz olduğunu ima etti. Ela'nın fotoğraf çekilirken sürekli hareket etmesi karşısında Seda Bakan'ın takındığı yüz ifadesi de gülümsetti.



                PAMUK GİBİ OLDUK!
                Fulya Zenginer, oğlunun fotoğraflarıyla sosyal medyada yüzleri gülümsetmeyi sürdürüyor. Dün Milan'ın uykudan yeni uyanmış halini paylaşan güzel oyuncu, "Yüzünün üstüne yatmış iki gözümün çiçeği" notu düştüğü paylaşımıyla kalpleri ısıttı.



                KAHVENİN TARZ HALİ
                Oyunculuğu ve güzelliği kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni toplayan Hatice Şendil Sağyaşar, kural bozmadı. Dün elinde kahve fincanıyla bu karesini paylaşan 39 yaşındaki bir çocuk annesi oyuncunun tarzına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.



                BAŞLADIKLARI YERDELER
                Son dönemin en gözde çiftlerinden biri İrem Derici ile Atakan Işıktutan... Hafta sonunu geçirmek için aşklarının başladığı Çeşme'nin yolunu tutan ünlü popçu ile sevgilisi, sosyal medya paylaşımlarıyla da bir kez daha "Maşallah" dedirtti.

                    YÜREĞİ TÜRK!
                    İzmirli spor eğitmeni Burak Gacemer ile evlenip ülkemize yerleşen ve Türk vatandaşı olan Larissa Gücemer'den üzen haber.... Brezilyalı oyuncu, dün sosyal medyasından asrın felaketi sonrasında yaşadığı üzüntü nedeniyle 'Gül Hastalığı'na yakalandığını duyurdu.

                    Sırtında başlayıp tüm vücuduna yayılan kırmızı lekeler sonucu hastalığını fark eden Larissa Gacemer, şöyle dedi: "Bu bulaşan bir hastalık değil, nedeni stres ve üzüntü. Çok kişi bunu yaşıyor ve utanıyor, utanacak hiçbir şey yok! Bu da geçer."



                    ÇİÇEK GİBİ POZ
                    Son olarak atv'nin fenomen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da rol olan Melike İpek Yalova, baharı getirdi. Dün Instagram hesabından paylaştığı bu karesiyle doğal güzelliğini gözler önüne seren güzel oyuncuya, "Çiçek gibi fotoğraf" şeklinde yorumlar yağdı.



                    BOĞAZ KEYFİ!
                    ATV'nin sevilen programı 'Mutfak Bahane'nin başarılı sunucusu Derya Taşbaşı, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Kardeşiyle köpeğini gezintiye çıkartan sunucu, "Setten fırsat buldukça kendimi buralara atıyorum. Boğazı izlemek hem beni motive ediyor, hem de bana huzur veriyor" dedi. Aydın HAMZA



                        'KONYALIM'A GÜNCEL YORUM
                        Yıllardır dillere pelesenk olan geleneksel halk türküsü 'Konyalım'a, TRT İstanbul Radyosu Türk halk müziği ses sanatçısı Merve Kayacan'dan yeni yorum geldi... Kayacan; şarkıda güncel müzik ile geleneksel müzik arasında köprü kurmayı hedefledi. Merve Kayacan'ın özgün yorumuyla yeniden hayat bulan 'Konyalım'ın klip çalışması ise İstanbul'da Oyuncak Müzesi'nde gerçekleştirildi.

                        İŞTE SOSY'ETİK'
                        Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Ceylan Çapa, birçok sosyetik ismin aksine lüks hayatıyla değil duyarlılığıyla dikkat çekiyor... Cumartesi gününde Darülaceze'ye giden sosyetik güzel, buradaki büyüklerine biraz da olsun moral verdi. Ceylan Çapa, buradan yaptığı paylaşıma da "Kah güldük kah eğlendik, mis gibi havanın tadını çıkardık En yakın zamanda tekrar görüşeceğiz" notu düştü.

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                        Haberler Saklambaç Dört kişiyle dini nikah kıydığını itiraf eden Sinan Akçıl gelen eleştiriler üzerine noktayı koydu!
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