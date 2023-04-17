Dört kişiyle dini nikah kıydığını itiraf eden Sinan Akçıl gelen eleştiriler üzerine noktayı koydu!

YÜREĞİ TÜRK!

İzmirli spor eğitmeni Burak Gacemer ile evlenip ülkemize yerleşen ve Türk vatandaşı olan Larissa Gücemer'den üzen haber.... Brezilyalı oyuncu, dün sosyal medyasından asrın felaketi sonrasında yaşadığı üzüntü nedeniyle 'Gül Hastalığı'na yakalandığını duyurdu.



Sırtında başlayıp tüm vücuduna yayılan kırmızı lekeler sonucu hastalığını fark eden Larissa Gacemer, şöyle dedi: "Bu bulaşan bir hastalık değil, nedeni stres ve üzüntü. Çok kişi bunu yaşıyor ve utanıyor, utanacak hiçbir şey yok! Bu da geçer."