Dört kişiyle dini nikah kıydığını itiraf eden Sinan Akçıl gelen eleştiriler üzerine noktayı koydu!

Her söylediği gündem olan Sinan Akçıl, yaptığı 'imam nikahı' itirafıyla da olay yarattı. Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip boşanan ve Hadise, Ebru Şallı ile İzel Çeliköz ile aşklarıyla hafızalara kazınan Akçıl'ın şu cümleleri çok konuşuldu:
"Dört tane eşim var imam nikahlı. 'Boş ol' diyemedim, konuşmuyorlar hiçbiri benimle." Bu sözlerinin eleştiri alması üzerine dün bir açıklama yapan Sinan Akçıl, şu ifadeleri kullandı:
'HERKESİN KENDİ TERCİHİ'
"İşin esprisi ile söylediğim laflar niyetini aşmasın; hiç kimsenin kalbini kırmak istemem. Çok şükür ki laik bir ülkede yaşıyoruz. İnancım gereği birisi resmi nikahlı eski eşim olmak üzere toplam 4 kişiyle bunu yaptık. Bundan da gocunmuyorum. Herkesin inancı ve değer verdiği kişiyle yaşamayı tercih ettiği yol kendine aittir. Nokta."