Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin itirafı: "Şimdi bana gel dese..."





HER ŞEY YOLUNDA

Aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, önceki gün menajerlik ofisinden çıkarken görüntülendi. Siyah şıklığı ve fit görünümü ile göz kamaştıran Erçel, proje görüşmelerinin olduğunu ve netleşen bir işin olmadığını belirtti. "Takip ettiğiniz bir dizi projesi var mı?" sorusuna da içtenlikle cevap veren oyuncu, "Yoğun bir dönemden geçiyorum. Hiçbir projeyi takip edemiyorum, televizyon izleyebilecek bir dönemde değilim" dedi. Aşk hayatıyla ilgili kendisine sorular yöneltilince hızla aracına yönelen güzel oyuncu, "Her şey güzel ve yolunda, çok teşekkür ederim" demekle yetindi. Hakan Sabancı ile ilişkisi son sürat devam eden Erçel'in evlenmek istediğini de dedikodular arasında yer alıyor. (DOĞAN SAVAŞ)