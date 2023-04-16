Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin itirafı: "Şimdi bana gel dese..."

    Bir Youtube programına katılan Serenay Sarıkaya, geçmiş ilişkilerinden birinde oyunculuğu bırakacak kadar aşık olduğunu itiraf etti. Bu açıklama, akıllara Kerem Bürsin’i getirdi. İşte sizler için derlediğimiz 16 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Takvim
    Şimdi bana gel dese

    Serenay Sarıkaya'nın samimi açıklamaları gündem oldu. Sarıkaya, Youtube'da yayınlanan bir programa katıldı.

    Güzel oyuncu, program esnasında geçmiş dönemde oyunculuğu bırakacak kadar aşık olduğunu itiraf edip şu sözleri söyledi: "Her şeyi bırakıp gideceğim ve şimdi bana gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese gelirim dediğim bir dönem oldu" Bu ifadelerin ardından kullanan Sarıkaya'nın en uzun soluklu ilişkisi olan Kerem Bürsin akıllara geldi. Pek çok kişi, o ismin Çağatay Ulusoy veya Cem Yılmaz olabileceğine de ihtimal verdi.



    ANNE-KIZ GEZMESİ
    Oyuncu Aslı Tandoğan, geçtiğimiz gün kızı Arya ile Etiler'de bir AVM'den çıkarken görüntülendi. Çıkışta gazetecilerle ayak üstü sohbet eden güzel oyuncu, "Arya ile alışveriş yaptık. İçeride arkadaşlarınızla uzun uzun konuştum. Sizle de sonra konuşalım olur mu?" diyerek evinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)



        YORGUN VE ŞAŞKIN!
        Cemiyet hayatının zarif ismi Yasemin Özilhan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Kızları Ela ve Emine ile birlikte alışveriş turuna çıkan Özilhan, alışveriş turunda yorgun düşünce bir mekana geçerek soluklandı. Çocuklarıyla yakından ilgilenen sosyetik, görüntülendiğini fark etmesiyle şaşkınlığını gizleyemedi. (Doğan SAVAŞ)



        DESTEK SÜRÜYOR
        Ülkemizde yaşanan deprem ve sel felaketleri üzerine ünlü sanatçılar dayanışma etkinliklerine devam ediyor. Bu etkinlikler kapsamında Rubato, Mehmet Erdem, İlyas Yalçıntaş, Can Gox ve Bora Duran geçtiğimiz gece Harbiye sahnesindeydi. Soğuk havaya rağmen Harbiye'yi dolduran binlerce İstanbullu, ünlü sanatçıların şarkılarına eşlik etti.



        HER ŞEY YOLUNDA
        Aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, önceki gün menajerlik ofisinden çıkarken görüntülendi. Siyah şıklığı ve fit görünümü ile göz kamaştıran Erçel, proje görüşmelerinin olduğunu ve netleşen bir işin olmadığını belirtti. "Takip ettiğiniz bir dizi projesi var mı?" sorusuna da içtenlikle cevap veren oyuncu, "Yoğun bir dönemden geçiyorum. Hiçbir projeyi takip edemiyorum, televizyon izleyebilecek bir dönemde değilim" dedi. Aşk hayatıyla ilgili kendisine sorular yöneltilince hızla aracına yönelen güzel oyuncu, "Her şey güzel ve yolunda, çok teşekkür ederim" demekle yetindi. Hakan Sabancı ile ilişkisi son sürat devam eden Erçel'in evlenmek istediğini de dedikodular arasında yer alıyor. (DOĞAN SAVAŞ)



            EĞLENCE GECESİ
            Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ve yakın dostları Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekandaydı. Gece yarısına kadar birlikte vakit geçirip eğlenen arkadaş grubu, evlerine giderken de İmirzalıoğlu ailesinin arabasıyla gitti. Sorulara yanıt vermeyen ünlü isimler, daha sonra Terzioğlu'nun evine geçerek eğlencelerine orada devam etti. (Doğan SAVAŞ)



            SEMPATİK KARDEŞLER!
            Melisa Döngel, önceki gün kız kardeşi Elif Döngel ile birlikte Zincirlikuyu'da görüntülendi. Set arasında kız kardeşi ile buluşan ve vaktini kardeşine ayırdığını söyleyen oyuncu, "Bugün birkaç saat boşluğum vardı. Bende kız kardeşimle buluştum. Beraber alışveriş yapıp bir şeyler yedik. Şimdide sete geçiyorum" açıklamasında bulundu.



            HEYECANLI BEKLEYİŞ
            Beşiktaş'ta forma giyen ve başarılı bir performans ortaya koyan İngiliz futbolcu Nathan Redmond ve eşi Blaise, önceki gün İstinye'de görüntülendi. İkinci kez baba olmaya hazırlanan ünlü futbolcu ve eşi, gün boyu yeni doğacak olan bebekleri için alışveriş yaptı.



                TARZ KADIN!
                Ekranların başarılı ve güzel oyuncularından Nesrin Cavadzade, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Set arasında alışverişe geldiğini söyleyen oyuncu, kısa süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Ayak üstü yanına gelen sevenleriyle sohbet eden ve onların fotoğraf isteklerini kırmayan Cavadzade, her zaman olduğu gibi tarzıyla da göz kamaştırdı.



                BAYRAM TELAŞI
                Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz gün İstinye'deydi. Oğlu Birbey Akbaş ile alışveriş yaparken görüntülenen Yeşilmen, muhabirlerle ayak üstü sohbet etti. Yeşilmen, "Bayrama az kaldı, çocuklar ile bayram alışverişi yapıyoruz tatilde İstanbul'da olacağız gibi duruyor" dedi.



                YEMEK MOLASI
                Melisa Sözen, önceki gün Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi. Erkek arkadaşı Harun Tekin ile birlikte alışverişe çıkan güzel oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünleri inceledi. Ardından meydan katında bulunan bir mekanda baş başa yemek yiyen çift, keyifli ve neşeli halleriyle dikkat çekti.



                    KENDİNİ YENİLEDİ!
                    Ebru Polat, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi. Kombiniyle dikkat çeken şarkıcı, mağazaları gezdi. Yüzündeki değişimin fark edilmesi üzerine Polat, "Kendi güzellik merkezimde bişektomi ve çenemi yaptırdım. Şimdi şiş olduğuna bakmayın, 10 gün sonra güzel olacak" dedi.



                    FİLM HEYECANI!
                    Başrollerini Aslıhan Karalar ve Selçuk Kılıç'ın paylaştığı "Money Talks" (Para Konuşur) filminin çekimleri tamamlandı. Karalar ve Kılıç, önceki akşam afiş çekimi için objektiflerin karşısına geçti. Sinemaseverlere aksiyon dolu bir film vaat ettiklerini ifade eden Kılıç, filmin hazırlık sürecininde çok iyi geçtiğini söyledi.



                    KISA VE NET!
                    Tolga Sarıtaş, önceki gece sevgilisi Zeynep Mayruk ile Etiler'deydi. Sarıtaş, dinlenme modunda olduğunu söyledi. Teklifleri değerlendirme aşamasında olduğunu da dile getiren oyuncu, "Gönlümüze göre bir proje olur ve anlaşırsak başlarız" dedi.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    • Paylaş
                    • Tweet
                    • Paylaş
                    • Sitene Ekle
                    •  
                    Emekçiye CHP zulmü
                    Haberler Saklambaç Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin itirafı: "Şimdi bana gel dese..."
                        loading
                        SON DAKİKA