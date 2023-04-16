Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin itirafı: "Şimdi bana gel dese..."

Serenay Sarıkaya'nın samimi açıklamaları gündem oldu. Sarıkaya, Youtube'da yayınlanan bir programa katıldı.
Güzel oyuncu, program esnasında geçmiş dönemde oyunculuğu bırakacak kadar aşık olduğunu itiraf edip şu sözleri söyledi: "Her şeyi bırakıp gideceğim ve şimdi bana gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese gelirim dediğim bir dönem oldu" Bu ifadelerin ardından kullanan Sarıkaya'nın en uzun soluklu ilişkisi olan Kerem Bürsin akıllara geldi. Pek çok kişi, o ismin Çağatay Ulusoy veya Cem Yılmaz olabileceğine de ihtimal verdi.
ANNE-KIZ GEZMESİ
Oyuncu Aslı Tandoğan, geçtiğimiz gün kızı Arya ile Etiler'de bir AVM'den çıkarken görüntülendi. Çıkışta gazetecilerle ayak üstü sohbet eden güzel oyuncu, "Arya ile alışveriş yaptık. İçeride arkadaşlarınızla uzun uzun konuştum. Sizle de sonra konuşalım olur mu?" diyerek evinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)