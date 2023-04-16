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    Ateş Kuşları'nda nefesler tutuldu: Kuş yuvadan uçuyor mu!

    Atv’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nda, Hacer’in Gülayşe’yi almak için gelmesi ve yaşananların ardından Sabit’in kamyonun önüne atlaması bölüme damga vurdu.

    Kuş yuvadan uçuyor mu!

    Ateş Kuşları'nın on iknci bölümünde şunlar yaşandı; Hacer Eyüboğlu, Mola Yeri'ne Gülayşe'yi öz babası Nizam'la tanıştırmak niyetiyle geldi.

    Ancak Gülayşe'ye Nizam Eyüboğlu'nun da bir hayırsever olduğunu söyledi.

    Ali ve Mercan'dan izin alan Gülayşe, iftara kalmadan döneceğini söyledi. Fakat Gülayşe hariç herkes o'nun bir daha geri dönmeyeceğini biliyordu.

        ELLERİNDEN BİR ŞEY GELMEDİ!
        Hacer, Lara'ya halası olduğunu haykıracağını, isminin Gülayşe değil Lara olduğunu, Lara'nın Ateş Kuşları'nın hiçbir şeyi olmadığını ve karşı koyarlarsa bu işin kötü biteceğini söyledi.

        Ellerinden hiçbir şey gelmeyen Ateş Kuşları, Gülayşe ve Hacer giderken arkalarından bakakaldı.

        Sabit ise yaşananların ardından kendisini kamyonun önüne attı.

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