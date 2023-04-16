Ateş Kuşları'nda nefesler tutuldu: Kuş yuvadan uçuyor mu!

ELLERİNDEN BİR ŞEY GELMEDİ!

Hacer, Lara'ya halası olduğunu haykıracağını, isminin Gülayşe değil Lara olduğunu, Lara'nın Ateş Kuşları'nın hiçbir şeyi olmadığını ve karşı koyarlarsa bu işin kötü biteceğini söyledi.