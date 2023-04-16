Ateş Kuşları'nda nefesler tutuldu: Kuş yuvadan uçuyor mu!

Ateş Kuşları'nın on iknci bölümünde şunlar yaşandı; Hacer Eyüboğlu, Mola Yeri'ne Gülayşe'yi öz babası Nizam'la tanıştırmak niyetiyle geldi.
Ancak Gülayşe'ye Nizam Eyüboğlu'nun da bir hayırsever olduğunu söyledi.
Ateş Kuşları'nın on iknci bölümünde şunlar yaşandı; Hacer Eyüboğlu, Mola Yeri'ne Gülayşe'yi öz babası Nizam'la tanıştırmak niyetiyle geldi.
Ancak Gülayşe'ye Nizam Eyüboğlu'nun da bir hayırsever olduğunu söyledi.
ELLERİNDEN BİR ŞEY GELMEDİ!
Hacer, Lara'ya halası olduğunu haykıracağını, isminin Gülayşe değil Lara olduğunu, Lara'nın Ateş Kuşları'nın hiçbir şeyi olmadığını ve karşı koyarlarsa bu işin kötü biteceğini söyledi.