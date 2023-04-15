Ünlü rapçi Sefo'nun gülümsemesi pahalıya patladı!

Son dönemin en popüler isimlerinden rapçi Sefo, güzel bir gülümseme için kesenin ağzını açtı. Sahnelerin en çok kazanan isimlerinden olan Sefo, estetik bir gülüşe sahip olmak için tam 600 bin TL değerindeki operasyon geçirdi.
Sefo'nun doktoru Ömer Ekiz, servet değerindeki tedaviyle ilgili en son teknolojileri ve güncel yöntemleri kullandıklarını belirtti. Başarılı rapçinin pırlantalı dişleri, önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Bu arada diş pırlantası yapay kristal taşların ya da pırlantaların özel bir teknikle diş yüzeyine yapıştırılması ile işlem gerçekleştirilir.
CANDAN TEŞEKKÜR
Ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi, 2001 yılında hasta ve hasta yakınlarının kurduğu ALS & MNH Derneği'nin websitesi için özel röportajlarına devam ediyor. Özel röportaj için Hasan Can Kaya ile bir araya gelen güzel oyuncu, ünlü komedyene şöyle övgü yağdırdı: "Bugün als hastalığının tedavisine dair bir umut ışığı doğsa, gözünü kırpmadan destek olacağına eminim."