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    Ünlü rapçi Sefo'nun gülümsemesi pahalıya patladı!

    Sefo, kendisini bakıma aldı. Ünlü rapçi, güzel bir gülümseme için uyguladığı ‘diş pırlantası’nı da kapsayan tedavisi için 600 bin TL harcadı. İşte sizler için derlediğimiz 15 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    600 Bin TL’lik gülümseme

    Son dönemin en popüler isimlerinden rapçi Sefo, güzel bir gülümseme için kesenin ağzını açtı. Sahnelerin en çok kazanan isimlerinden olan Sefo, estetik bir gülüşe sahip olmak için tam 600 bin TL değerindeki operasyon geçirdi.

    Sefo'nun doktoru Ömer Ekiz, servet değerindeki tedaviyle ilgili en son teknolojileri ve güncel yöntemleri kullandıklarını belirtti. Başarılı rapçinin pırlantalı dişleri, önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Bu arada diş pırlantası yapay kristal taşların ya da pırlantaların özel bir teknikle diş yüzeyine yapıştırılması ile işlem gerçekleştirilir.



    CANDAN TEŞEKKÜR
    Ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi, 2001 yılında hasta ve hasta yakınlarının kurduğu ALS & MNH Derneği'nin websitesi için özel röportajlarına devam ediyor. Özel röportaj için Hasan Can Kaya ile bir araya gelen güzel oyuncu, ünlü komedyene şöyle övgü yağdırdı: "Bugün als hastalığının tedavisine dair bir umut ışığı doğsa, gözünü kırpmadan destek olacağına eminim."



        BAYRAM HEDİYESİ
        Ünlü sanatçı Sibel Can, yeni şarkısı 'Karakol'u beğeniye sunuyor... Hüsnü Şenlendirici'nin klarnetiyle renk kattığı şarkı, tüm dinleyicilere bayram hediyesi olacak. Sibel Can, yıl sonuna kadar da yeni şarkılar, televizyon programı ve konserleriyle yoğun bir yıla imza atacak.

        İKİ KADIN BİR ADAM
        Başrollerini Tolga Güleç, Cansu Tosun ve Özlem Maden'in paylaştığı merakla beklenen romantik-dram filmi 'Beni Sev'in çok konuşulacak afişi ve fragmanı yayınlandı. Çekimleri Yalova'da tamamlanan sinema filmi, iki kadın arasında kalmış bir adamın aşk hikayesini konu alıyor.



        SES GETİRECEK!
        Ömür Gedik, 2002 yılında Mustafa Sandal'ın çıkardığı "Pazara Kadar" şarkısını yeniden yorumladı. Tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkının sözü ve müziği Yalçın Polat'a aitken, klip yönetmenliğini Polat Sezen üstlendi. Sinema tadında çekilen klipte Ömür Gedik, Barış Avcı imzasını taşıyan sahne elbiselerini giydi.



            SANKİ MODA ÇEKİMİ!
            Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist eşi Başak Dizer, önceki gün bir AVM'deydi. Tatlıtuğ, çocuğuyla ilgili gelen sorular üzerine şöyle dedi: "Çok güzel bir duygu baba olmak. Allah herkese nasip etsin." Gözde çift, mütevazı tavırlarının yanı sıra moda çekiminden fırlamış gibi duran tarzlarıyla da tam not aldı.



            PRİM TAŞI!
            Önceki gün 'Feryat' ile sevenleriyle buluşan Hadise, yeni şarkısı için sosyal medyasında "Okyanusa açılmayı hayal edip hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesi" dedi. Bu paylaşımdan dakikalar sonra da eski eşi Mehmet Dinçerler sahilden bir paylaşım yaptı. Dinçerler, 'reklam' eleştirileri gelince fotoğrafını sildi. Önceki akşam eski eşinin bu hamlesi sorulan Hadise, şu sözleriyle 'prim' göndermesi yaptı:


            'BENİM GÜNDEMİMDE YOK'
            "Benim için kapanan bir konunun hala gündem olması enteresan. Yorum yapacağım bir konu artık değil; gündemimde yok." Ünlü popçu, muhabirlerin "Kimse Hadise üzerinden prim yapmaya çalışmasın" demesi üzerine de "Bu güzeldi, sevdim" diyerek kahkaha attı. (Doğan SAVAŞ)



                ACELECİ ŞAHİN
                Podyumların ve ekranların başarılı ismi Tülin Şahin, önceki gün alışveriş için gittiği İstinye'de görüntülendi. Tüm profesyonelliği ve güzelliği ile objektiflere poz veren Şahin, "Daha sonra konuşalım, acil gitmem gerekli diyerek" hızla AVM'den ayrıldı.



                BİR DÜNYA HAZIRLIK
                İş dünyasının tanınan simalarından Murat Cevahir, önceki gün sevgilisiyle birlikte alışverişteydi. Kız arkadaşının doğum günü için Paris'e gideceklerini söyleyen başarılı iş insanı Cevahir, oradan da kendi işleri için Miami'ye gideceklerini sözlerine ekledi.



                YALNIZ ALIŞVERİŞ
                Ekranların güzel oyuncusu Dolunay Soysert, geride bıraktığımız günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına aracını beklerken objektiflere yansıyan güzel ve başarılı oyuncu, kısa süre kaldığı AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.



                    PARASI OLAN VERİR!
                    Başarılı model Simge Ünal, geride bıraktığımız günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünal, ünlü model Çağla Şıkel'in geçtiğimiz günlerde 200 bin TL'lik ayakkabıyı pahalı bulduğu için almaması hatırlatılınca "Parası olan verir diye düşünüyorum. Ama ben kendimi mutlu etmek için alırdım, kesinlikle vazgeçmezdim" dedi.



                    MUTLULUĞUN RESMİ!
                    ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Ateş Kuşları'nın sevilen oyuncusu Hande Soral'ın oğlu Ali ile Instagram'dan verdiği poz oldukça beğenildi. Çiçeklerin arasında oğluyla fotoğrafını yayınlanan güzel oyuncu, gönderisine "Uyuyunca özlenir mi birisi? Özlenirmiş..." notunu düştü.



                    TATLI İKİLİ
                    Bensu Soral, hayvanlara olan düşkünlüğünü yine gösterdi. Sosyal medyasından minik köpeğiyle poz veren güzel oyuncu, yüzleri gülümsetti. Bensu Soral'ın güzelliği kadar can dostunun ona olan bakışları da "Tatlı ikili" yorumları yaptırdı.

                        B'EŞ'ROLDE VURGUN
                        Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'in çete kurduğu iddia edildi. Piyasayı 150 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Ayrıca KKTC üzerinden yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Türkiye'ye iade edilmesi için harekete geçildi.

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                        Haberler Saklambaç Ünlü rapçi Sefo'nun gülümsemesi pahalıya patladı!
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