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    Şevval Şahin son yaptığı hareketle ağızları açık bıraktı! Son paylaşımını görenler beğeni yağmuruna tuttu

    Verdiği pozlar ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Şevval Şahin bu kez sınırları zorladı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Yoga artık!

    Verdiği pozlar ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Şevval Şahin bu kez sınırları zorladı. Yoga, spor ve düzgün beslenme ile fit kaldığını söyleyen ünlü model, yaptığı son hareketle ağızları açık bıraktı. Şahin'in böyle görenler, "Biz yapsak kesin bir yerimizi kırardık", "Ne kadar esnek bir yapıya sahipsin!" diyerek güzel modeli beğeni yağmuruna tuttu.

    BAMBAŞKA TUĞÇE!
    Tuğçe Kandemir'in yeni teklisi "Yana Yana" bugün müzikseverlerle buluştu. Söz ve bestesinde kendi imzası bulunan Kandemir, klibinde bugüne kadar görmeye alışık olmadığımız bir imaj ile karşımızda çıktı. Müzikseverlere kısa film izliyor duygusunu yaşatacak klibin yönetmenliğini ise Metin Boyraz üstlendi.



    BABASININ KIZI
    Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar "Canım Seni Çekiyor" isimli yeni tekli çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Babasının tarzında bir yol izleyen Beste Açar, parçanın arasında okuduğu şiirle herkese Kayahan'ın sesinden dökülen o unutulmaz şiirleri hatırlatıyor.



        DÖNÜŞ MÜJDESİ
        Pandemiden beri sahneye çıkmayan Şebnem Ferah, 51.yaş gününde sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla dönüş sinyali verdi. Ferah, paylaştığı fotoğrafın altına "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli 3 yıldan fazla zaman oldu. Geç olsun, güç olmasın diyelim. Sizi çok seviyorum" diye yazdı.



        ÖRNEK DAVRANIŞ
        Faruk K önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Deprem bölgesine gideceğini söyleyen şarkıcı, öncesinde ise Tuzla Marina'da depremzedelere konser vereceğini dile getirdi. Ünlü şarkıcı, daha sonra da tiyatro ekibiyle birlikte 11 ili dolaşıp afetzede çocuklar için ücretsiz gösteri yapacağını da belirtti.
        Doğan SAVAŞ

        HAYALİ GERÇEK OLDU!
        Pelin Karahan ve geçtiğimiz hafta 2. kez ameliyat olan eşi Bedri Güntay, kötü günleri unutup, stres atıp moral bulmak için tatile çıktı. Ünlü çiftin rotası Finlandiya'nın Lapland bölgesi oldu. "En büyük hayallerimden biri Kuzey Işıkları'nı görmekti" diyen Karahan, hayalini gerçekeleştirdi. Tatil karelerini Instagram'dan tek tek yayınlayan oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağdı.



            HEDİYE ALIŞVERİŞİ
            Demet Şener, önceki gün İstinye'deydi. Her zaman olduğu gibi spor ama zarif tarzıyla görüntülenen Şener, muhabirlerle ayak üstü sohbet etti. Kızına hediye bakmaya geldiğini söyleyen Şener, "Her bayram olduğu gibi bu bayram tatilinde de ailece istanbul'da olacağız" dedi.



            BAHARI GETİRDİ
            Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, yeni single çalışması 'Sahi'yle müzikseverlerle bir kez daha buluştu. 'Sahi'nin tam bir bahar şarkısı olduğunu belirten Özbey, "Sahiden bahar ve yaz aylarına çok uygun hareketli ve iyi hissettiren bir şarkı oldu" dedi.



            ZİRVENİN TEK SAHİBİ
            Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 121. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. atv'nin fenomen dizisi önceki akşam erkana gelen bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,06 reyting, %20,43 izlenme payı, AB kategorisinde %5,72 reyting, %16,34 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %6,98 reyting, %17,00 izlenme payı elde ederek, en çok izlenen yapım oldu.

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            Emlak Konut
            Haberler Saklambaç Şevval Şahin son yaptığı hareketle ağızları açık bıraktı! Son paylaşımını görenler beğeni yağmuruna tuttu
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