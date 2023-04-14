Şevval Şahin son yaptığı hareketle ağızları açık bıraktı! Son paylaşımını görenler beğeni yağmuruna tuttu

Verdiği pozlar ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Şevval Şahin bu kez sınırları zorladı. Yoga, spor ve düzgün beslenme ile fit kaldığını söyleyen ünlü model, yaptığı son hareketle ağızları açık bıraktı. Şahin'in böyle görenler, "Biz yapsak kesin bir yerimizi kırardık", "Ne kadar esnek bir yapıya sahipsin!" diyerek güzel modeli beğeni yağmuruna tuttu.