Şevval Şahin son yaptığı hareketle ağızları açık bıraktı! Son paylaşımını görenler beğeni yağmuruna tuttu

Verdiği pozlar ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Şevval Şahin bu kez sınırları zorladı. Yoga, spor ve düzgün beslenme ile fit kaldığını söyleyen ünlü model, yaptığı son hareketle ağızları açık bıraktı. Şahin'in böyle görenler, "Biz yapsak kesin bir yerimizi kırardık", "Ne kadar esnek bir yapıya sahipsin!" diyerek güzel modeli beğeni yağmuruna tuttu.
BAMBAŞKA TUĞÇE!
Tuğçe Kandemir'in yeni teklisi "Yana Yana" bugün müzikseverlerle buluştu. Söz ve bestesinde kendi imzası bulunan Kandemir, klibinde bugüne kadar görmeye alışık olmadığımız bir imaj ile karşımızda çıktı. Müzikseverlere kısa film izliyor duygusunu yaşatacak klibin yönetmenliğini ise Metin Boyraz üstlendi.
BABASININ KIZI
Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar "Canım Seni Çekiyor" isimli yeni tekli çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Babasının tarzında bir yol izleyen Beste Açar, parçanın arasında okuduğu şiirle herkese Kayahan'ın sesinden dökülen o unutulmaz şiirleri hatırlatıyor.