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    Sabancı'nın sabrı taştı: Dilay Korkmaz ve Faruk Sabancı aşkında para krizi!

    Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı’nın üç yıllık aşkı bitti. İddiaya göre sevgilisine bugüne dek değeri 5 milyon TL’yi aşan hediyeler alan Sabancı’nın sabrı, güzel sunucunun yüklü miktarda borç istemesiyle taştı.

    Tamamen ’duygusal’ ayrılık!

    Üç yıllık beraberliklerinde sayısız kez ayrılıp barışan Dilay Korkmaz ve Faruk Sabancı, yaklaşık üç hafta önce bir kez daha aşka nokta koydu. Birbirlerini sosyal medyada da takipten çıkan ikiliden Sabancı'nın ilişkiyi bitiren taraf olduğu iddia edildi.

    Snob Magazin'in haberine göre, ayrılığın gerekçesi "para" krizi oldu. Beraberlikleri boyunca Dilay Korkmaz'a milyonlarca TL'lik hediyeler alan Faruk Sabancı, iddiaya göre son olarak sunucu sevgilisinin Londra'daki dil eğitimi kursu masrafını da karşıladı.

    Sabancı'nın güzel sunucuya aldığı sadece dört çantanın değeri ise yaklaşık 5 milyon TL'ydi.
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        Emlak Konut
        Haberler Saklambaç Sabancı'nın sabrı taştı: Dilay Korkmaz ve Faruk Sabancı aşkında para krizi!
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