Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ünlü yönetmen Thor Saevarsson'ın çapkınlık turunda yakalandı!

    Dilan Çiçek Deniz ile ayrılık kararı alan ünlü yönetmen Thor Saevarsson'ın gizemli aşkı ile çapkınlık turundaydı. O esnada gazetecilere yakalanan yönetmenin gizemli aşkı kaçacak yer aradı. İşte sizler için derlediğimiz 13 Nisan tarihli Saklamabaç haberleri...

    Çapkınlık turu

    Geçtiğimiz aylarda Dilan Çiçek Deniz ile ayrılık kararı alan ünlü yönetmen Thor Saevarsson, önceki gece çapkınlık turundaydı. Yanındaki gizemli kadınla Bebek'teki bir kafede yemek yiyen Saevarsson, hesabı öderken sevgilisini öpücüklere doğdu. O esnada gazetecileri fark etmeyen ünlü yönetmen, dışarı çıktıklarında ise gazetecilerden kaçtı.

    İzlandalı Thor, mekan çıkışında gazetecileri fark edince yanındaki sevgilisini yalnız bırakıp kaçtı. Reklamcı olduğunu söyleyen gizemli sevgilisi ise suratını gizleyerek bir apartman kapısının önünde saklandı. Daha sonra gazetecilerin yanına gelen hanımefendi, "Biz arkadaşız... Lütfen zora sokmayın! Öpüştük ya da öpüşmedik ne fark eder?" diyerek sitem etti. (Doğan SAVAŞ)



    AYRILIĞI DUYURDU
    Seren Serengil, sosyal medya hesabından imalı paylaşımlar yaptıktan sonra sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile ayrılık kararı aldığını açıkladı. Evli ve iki çocuk annesi bir kadın tarafından Serengil, sevgilisi Tohma ile yollarını ayırdığını söyleyip şöyle dedi: "Bu sefer beklemediğim yerden geldi. Namus kavramı olmayan kadınlar anne oluyor da ben neden olamadım!"



        MEST ETTİ!
        Bir süredir Yiğit Poyraz ile birlikte olan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyadan paylaştığı son pozuyla dikkat çekti. Instagram'dan farklı farklı kıyafetlerle sürekli fotoğraflar paylaşan Erbil, bu kez derin göğüs dekoltesiyle hayranlarını mest etti.

        ROMANTİK KUTLAMA!
        Geçtiğimiz aylarda Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturan ve şimdilerde hamilelik heyecanı yaşayan Aslı Enver, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutladı. Gökbudak ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Enver, "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.



        KARA SEVDA
        Çiçeği burnunda çift, İrem Derici ve Atakan Işıktutan geçtiğimiz akşam bir galaya katıldı. Soruları yanıtlayan şarkıcı, sevgilisinin kendisine sert bir spor yaptırdığını söyledi. Derici, "1 aydır tayttan başka bir şey giyinmiyorum. Sağ olsun deli gibi spor yaptırıyor bana... İlişkimiz de gayet güzel gidiyor. Aşkımı haykırmak hoşuma gidiyor" mutluluğunu dile getirdi.



            KARADAĞ GÜZELİ
            ATV'nin heyecanla takip edilen dizisi "Aldatmak"ın güzle oyuncusu Defne Samyeli, çıktığı Karadağ tatilinden verdiği pozlara dudak uçuklattı. Instagram hesabından paylaşımlar yapan ve her zaman olduğu gibi yine fit haliyle dikkatleri üzerine çeken Samyeli için "Kim der 2 çocuk annesi..." yorumları yapıldı.



            İNSTAGRAM'IN KRALİÇESİ!
            İnstagram hesabından her paylaştığı fotoğrafla milyonlarca beğeni alan Hande Erçel, yine beğeni rekoru kırdı! Sosyal medyadan kolaj halinde yayınladığı son kareler takipçilerini mest etti! Takipçilerinin yorum yarışına girdiği bu gönderi, 1.5 milyona yakın beğeni alırken, 10 bine yakın da yorum aldı.



            ZİRVE GÜNEŞLİ
            "Benim Yolum" adlı albümü ile adından bolca söz ettiren Burcu Güneş, 2 şarkısıyla da radyolarda ve müzik kanallarında zirvede! Anıları Yak ve Kör Kuyular isimli iki şarkısını ardı ardına kliplendiren Güneş, Pınar Kerimoğlu imzası taşıyan ve kendisi için özel olarak tasarlanan klip kostümleri ile de ayrıca beğeni toplamaya devam ediyor.

                GENÇLİK ZAMANI
                Songül Karlı, geçirdiği operasyonların ardından hayranlarının karşısına gençleşerek çıkmaya hazırlanıyor. Karlı, dudak ve kol için kendisini Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Malik Abacı'ya teslim etti. Karlı, "Göz altları çizgilerimden kurtulacağım. Küçük yaşlarda kilolu olduğumdan ve spor yapsam bile sağlıklı beslenemediğim için kollarımda sarkmalar oluyordu. Onlar da güzel olacak" dedi.



                KONSER ŞAMPİYONU
                Ünlü sanatçı Buray, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta düzenlenen turizm ve etkinlik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen "Masters of Events ACE of MICE"in ödül töreninde Buray yine sahnedeydi. Ünlü popçu, hit şarkılarını geceye katılanlarla birlikte hep bir ağızdan söyleyerek doyasıya eğlendirdi.



                KIRGINLIK ŞARKISI
                Furkan Anıl, "Geri Dönme" adlı single şarkısıyla beğeni topladı. Sözleri kendisine ait olan şarkısı için "Bu şarkı, benim hayatımın kırılma noktasında yazdığım bir şarkı. Hem çok kırdığım hem de çok kırıldığım ve hiçbir zaman olamayacağını bildiğim bir insan için yazdım" diyen Anıl, gördüğü ilgiden de hayli mutlu...

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Emlak Konut
                Haberler Saklambaç Ünlü yönetmen Thor Saevarsson'ın çapkınlık turunda yakalandı!
                    loading
                    SON DAKİKA