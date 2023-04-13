Ünlü yönetmen Thor Saevarsson'ın çapkınlık turunda yakalandı!





KIRGINLIK ŞARKISI

Furkan Anıl, "Geri Dönme" adlı single şarkısıyla beğeni topladı. Sözleri kendisine ait olan şarkısı için "Bu şarkı, benim hayatımın kırılma noktasında yazdığım bir şarkı. Hem çok kırdığım hem de çok kırıldığım ve hiçbir zaman olamayacağını bildiğim bir insan için yazdım" diyen Anıl, gördüğü ilgiden de hayli mutlu...

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