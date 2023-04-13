Ünlü yönetmen Thor Saevarsson'ın çapkınlık turunda yakalandı!

Geçtiğimiz aylarda Dilan Çiçek Deniz ile ayrılık kararı alan ünlü yönetmen Thor Saevarsson, önceki gece çapkınlık turundaydı. Yanındaki gizemli kadınla Bebek'teki bir kafede yemek yiyen Saevarsson, hesabı öderken sevgilisini öpücüklere doğdu. O esnada gazetecileri fark etmeyen ünlü yönetmen, dışarı çıktıklarında ise gazetecilerden kaçtı.
İzlandalı Thor, mekan çıkışında gazetecileri fark edince yanındaki sevgilisini yalnız bırakıp kaçtı. Reklamcı olduğunu söyleyen gizemli sevgilisi ise suratını gizleyerek bir apartman kapısının önünde saklandı. Daha sonra gazetecilerin yanına gelen hanımefendi, "Biz arkadaşız... Lütfen zora sokmayın! Öpüştük ya da öpüşmedik ne fark eder?" diyerek sitem etti. (Doğan SAVAŞ)
AYRILIĞI DUYURDU
Seren Serengil, sosyal medya hesabından imalı paylaşımlar yaptıktan sonra sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile ayrılık kararı aldığını açıkladı. Evli ve iki çocuk annesi bir kadın tarafından Serengil, sevgilisi Tohma ile yollarını ayırdığını söyleyip şöyle dedi: "Bu sefer beklemediğim yerden geldi. Namus kavramı olmayan kadınlar anne oluyor da ben neden olamadım!"