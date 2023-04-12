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    Heidi Lushtaku yıldız futbolcuyla buzları eritti!

    Merih Demiral’le evliliğindeki krizi sosyal medyasından ilan eden Heidi Lushtaku, yıldız futbolcuyla barıştı. Çift, çocuklarıyla beraber Türkiye’de buzları eritti...




    2021'de evlenip bir çocukları olan Merih Demiral ile Heidi Lushtaku, evliliklerini krizi kısa sürede çözdü.

    Arnavut asıllı İsviçreli fotomodel, kısa süre önce Instagram profilinde İngilizce olarak yazılı olan "Anne ve evli" yazısını silip yıldız futbolcuyu takipten çıkmıştı..

    32 yaşındaki güzel yengeden önceki gün "Barıştık" paylaşımları geldi.
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        Haberler Saklambaç Heidi Lushtaku yıldız futbolcuyla buzları eritti!
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