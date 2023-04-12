Heidi Lushtaku yıldız futbolcuyla buzları eritti!

2021'de evlenip bir çocukları olan Merih Demiral ile Heidi Lushtaku, evliliklerini krizi kısa sürede çözdü.
32 yaşındaki güzel yengeden önceki gün "Barıştık" paylaşımları geldi.
2021'de evlenip bir çocukları olan Merih Demiral ile Heidi Lushtaku, evliliklerini krizi kısa sürede çözdü.
32 yaşındaki güzel yengeden önceki gün "Barıştık" paylaşımları geldi.
Evliliklerini krizi kısa sürede çözen ünlü çift, barışın ardından Türkiye'ye geldi.
Heidi Lushtaku, eşinin Kocaeli'ndeki ailesine ait evden bu paylaşımları yaptı.
Oğluyla Merih Demiral'ın anneannesi ve dedesiyle Karamürsel'den paylaşımlar yapan Heidi Lushtaku, eşini de Instagram'da yeniden takibe aldı.