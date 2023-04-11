Naomi Campbell Bodrum'dan vazgeçemiyor!

Uzun senelerdir her yaz Bodrum'a gelen Naomi Campbell, yine gelenek bozmayacak. Her sezon başında Türkbükü'ndeki bir detoks merkezine gelip arınan dünyaca ünlü top model, Mayıs ayı için rezervasyon yaptırdı.
Kızıyla beraber geleceği ülkemizde sekiz gün kalmayı planlayan Naomi Campbell, sadece otele 20 bin Euro ödeyecek. Bu arada İngiliz modelin, detoks programından sonra kiralayacağı bir yatla Ege'nin diğer koylarını da gezmeyi planladığı söyleniyor.
BAYRAM HEDİYESİ
Sanatçı Linet, Hakkı Yalçın ve Ayla Çelik imzalı "Söz" isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının sözünü ve melodisini çok beğendiği için seslendirdiğini belirten Linet, "Benim kulağıma hoş gelen beni başka diyarlara götüren bu melodiyi hayranlarıma sunmak istedim" diye konuştu.
SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Pelin Karahan önceki gün eşi Bedri Güntay ve oğlu Can'la Zincirlikuyu'daydı. Karahan, "Can'ı gezdirmeye geldik, her şey yolunda" dedi. Pelin Karahan'a eşinin sağlık durumu sorulunca Güntay, yardımına koşup şunları söyledi: "2'ci ameliyatta gayet başarılı geçti. İkinci kaburga kemiğini de aldılar ve şu an sağlıklıyım" (Aydın Hamza)