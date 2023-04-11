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    Naomi Campbell Bodrum'dan vazgeçemiyor!

    Her yaz Bodrum'a gelen 52 yaşındaki efsane model, Naomi Campbell, yine gelenek bozmayacak. Her sezon başında Türkbükü'ndeki bir detoks merkezine gelip arınan dünyaca ünlü top model, Mayıs ayı için rezervasyon yaptırdı. İşte sizler için derlediğimiz 11 Nisan tarihli saklambaç haberleri...

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    Top-Turist

    Uzun senelerdir her yaz Bodrum'a gelen Naomi Campbell, yine gelenek bozmayacak. Her sezon başında Türkbükü'ndeki bir detoks merkezine gelip arınan dünyaca ünlü top model, Mayıs ayı için rezervasyon yaptırdı.

    Kızıyla beraber geleceği ülkemizde sekiz gün kalmayı planlayan Naomi Campbell, sadece otele 20 bin Euro ödeyecek. Bu arada İngiliz modelin, detoks programından sonra kiralayacağı bir yatla Ege'nin diğer koylarını da gezmeyi planladığı söyleniyor.

    BAYRAM HEDİYESİ
    Sanatçı Linet, Hakkı Yalçın ve Ayla Çelik imzalı "Söz" isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının sözünü ve melodisini çok beğendiği için seslendirdiğini belirten Linet, "Benim kulağıma hoş gelen beni başka diyarlara götüren bu melodiyi hayranlarıma sunmak istedim" diye konuştu.

    SAĞLIĞINA KAVUŞTU
    Pelin Karahan önceki gün eşi Bedri Güntay ve oğlu Can'la Zincirlikuyu'daydı. Karahan, "Can'ı gezdirmeye geldik, her şey yolunda" dedi. Pelin Karahan'a eşinin sağlık durumu sorulunca Güntay, yardımına koşup şunları söyledi: "2'ci ameliyatta gayet başarılı geçti. İkinci kaburga kemiğini de aldılar ve şu an sağlıklıyım" (Aydın Hamza)


        MANÇO ESİNTİSİ
        Sinan Güleryüz, önceki gün Etiler'deydi. Arkadaşının yanına gittiğini söyleyen Güleryüz, "Deprem bizleri çok üzdü. Zor günler geçirdik ama her şeyin güzel olması için elimizden geleni yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Güleryüz, bir Barış Manço şarkısı için hazırlık yaptığını ve yakın zamanda yayınlayacağını söyledi.

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        EVLİLİK YAKIN
        Geçtiğimiz yıl kardeşi ile eski eşi Tolga Karakaş'ın yasak aşkıyla sarsılan Emine Ün, gönlünü işadamı Ayk Karakulakyan'a kaptırmıştı. Eski manken ile sevgilisi Karakulakyan, hafta sonunda aile ziyaretinde bulundu. Paskalya Bayramı'nı aşkının ailesiyle beraber kutlayan Emine Ün'e takipçilerinden "Ufukta evlilik mi var?" soruları geldi...

        GEZGİN ÇİFT!

        İvana Sert ve eşi Sezer Dermenci, geçtiğimiz gün Etiler'de bir AVM'deydi. Alışverişe geldiklerini söyleyen modacı, "Yoğun bir çekim programım var. Onun dışında vaktimi ailemle geçiriyorum" dedi. Geçtiğimiz hafta gittikleri Dubai tatilinden de bahseden Sert, şunları söyledi: "Dubai, kış aylarındaki en güzel tatil rotası... Oralar hep çok sıcak. Bayramda da Alanya'ya tatile gideceğiz" (Doğan SAVAŞ)


        KUZU KUZU POZ VERDİ
        Şevval Şahin, hafta sonunu sevgilisi Murat Kazancıoğlu ve kendisi gibi model Buse İskenderoğlu ile beraber Çeşme'de geçirdi. Güneşli havayı fırsat bilip çevrede yürüyüş yapan güzel modeller, gördükleri kuzuyu sevmeden geçemedi. Bu anları da Instagram'da paylaşan Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu, kalpleri sıcacık yaptı.


            FOTO-TEBESSÜM

            ATV'nin fenomen dizilerinden Hercai'de Yaren Şadoğlu karakterini canlandırarak şöhreti yakalayan İlay Erkök, Instagram'ı renklendirdi. Fritz isimli minik köpeğiyle sosyal medyasından bu kareyi paylaşan güzel oyuncu, yüzleri gülümsetti.


            ARADAKİ FARKI BULUN
            Müge Boz, önceki gün basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve kızlarıyla bu renkli karesini paylaştı. Sosyal medyada Vina'nın kime benzediğiyle ilgili tartışma başladı. Güzel oyuncunun birçok takipçisi ise şöyle yazdı: "Vina, hem anneye hem babaya benziyor. Bu üçlü arasındaki farkı bulmak çok zor."


            LOGO DEMETİ!
            Geçtiğimiz gün İspanya'ya giden Demet Akalın, sosyal medyadan tatil paylaşımlarına hız verdi. Güneşli Malaga'dan yaptığı paylaşımlarla kıskandıran ünlü popçu, dünyaca ünlü markalara olan tutkusunu da yine konuşturdu. Demet Akalın, her zamanki gibi yürüyen bir logoyu andırdı...


                SABAH 5 POZU!
                Son dönemde Amerika'da katılacağı moda konusundaki seminerlerin heyecanını yaşayan Tülin Şahin, yaptığı doğal güzellik vurgusunun arkasında durdu. Önceki sabah 5'te bindiği uçaktan bu fotoğrafını paylaşan ünlü model, özgüvenini de konuşturdu.


                BOMBA GİBİ GELİYOR!
                Türk pop müziğinin güçlü yorumcusu Deniz Seki, hayranlarını çok heyecanlandıran stüdyo paylaşımları ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Sözleri kendisine ait olan yeni şarkısının hazırlıklarını sürdüren Seki, çok iddialı bir çalışmanın yakında sevenleriyle buluşacağını müjdeledi. Stüdyoda çekilen karelerle heyecanını sevenlerine aktaran sanatçı, "Yeni şarkım yolda, yaşasın kavuşmalar" notuyla beğeni yağmuruna tutuldu.


                EN ANLAMLI GÖSTERİ!

                Yazar ve psikolog Aşkım Kapışmak, "İlişkiler Komedisi" isimli stand-up gösterisiyle Maslak'ta sevenlerine "merhaba" dedi. Gecede, kadın ve erkek doğasındaki farklılıkları mizahi bir dille anlatan Kapışmak, ile ilgi odağı oldu. Ünlü yazar, gösteriden elde edilen gelirin tümünü deprem bölgesinde ailesini kaybetmiş, 0-3 yaş aralığındaki çocuklara bağışladı.

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                Bu FETÖ’ye ışık yakmak değilse nedir?
                Haberler Saklambaç Naomi Campbell Bodrum'dan vazgeçemiyor!
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