Naomi Campbell Bodrum'dan vazgeçemiyor!

Kızıyla beraber geleceği ülkemizde sekiz gün kalmayı planlayan Naomi Campbell, sadece otele 20 bin Euro ödeyecek. Bu arada İngiliz modelin, detoks programından sonra kiralayacağı bir yatla Ege'nin diğer koylarını da gezmeyi planladığı söyleniyor.



BAYRAM HEDİYESİ

Sanatçı Linet, Hakkı Yalçın ve Ayla Çelik imzalı "Söz" isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının sözünü ve melodisini çok beğendiği için seslendirdiğini belirten Linet, "Benim kulağıma hoş gelen beni başka diyarlara götüren bu melodiyi hayranlarıma sunmak istedim" diye konuştu.