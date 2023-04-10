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    Yengeden kırmızı kart! Merih Demiral ile Heidi Lushtaku arasında öyle bir kriz çıktı ki...

    2021’de evlenip bir çocukları olan Merih Demiral ile Heidi Lushtaku cephesinde kriz çıktı. İsviçreli dünyaca ünlü model, yıldız futbolcuyu takipten çıktı. İddiaya göre krizin nedeni ise Demiral’ın Türkiye’ye transfer isteğini yengenin kabul etmemesi...

    Yengeden kırmızı kart!

    A Milli Takım ve İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın stoperi Merih Demiral ile Arnavut asıllı İsviçreli fotomodel Heidi Lushtaku cephesinden kötü haber... 2021 yılında oğlunun babası Demiral ile evlenen dünyaca ünlü model, geçtiğimiz günlerde Instagram profilinde İngilizce olarak yazılı olan "Anne ve evli" yazısını silmişti.

    32 yaşındaki güzel yengeden önceki gün ise şaşırtan bir hamle geldi. Heidi Lushtaku, Merih Demiral'ı Instagram'da takipten çıktı. Şimdilik eşiyle olan fotoğraflarını silmeyen güzel modelle ilgili İtalyan basını da ortaya iki iddia attı.

    İtalya'daki magazin sitelerine göre Heidi Lushtaku ile Merih Demiral, evliliklerinde yaşadıkları kültürel farklılıklar nedeniyle anlaşmazlıklar yaşamaya başladı.



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        Bunun üzerine de evlilik çatırdı. Bir diğer iddiaya göre ise Merih Demiral, futbol kariyerine Türkiye'de devam etmek istedi.

        Ancak güzel yengenin, "İtalya da Fransa dışında başka bir ülkede yaşamam" restini Demiral kabul etmedi.

        Yine İtalyan basınına göre ise eşini halen takip eden yıldız futbolcu, anlaşmazlıkları çözmenin yollarını arıyor.

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        Emlak konut
        Haberler Saklambaç Yengeden kırmızı kart! Merih Demiral ile Heidi Lushtaku arasında öyle bir kriz çıktı ki...
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