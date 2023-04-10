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    Hadise sözünü tuttu: 12 Nisan'da UNICEF ile beraber deprem bölgesinde

    Depremdeki maddi yardımlarından sonra ‘Bölgeye gideceğim’ diyen Hadise, sözlerinin arkasında durdu. Ünlü popçu, 12 Nisan’da UNICEF ile beraber bölgeye gidiyor. İşte sizler için derlediğimiz 10 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Sözünü tuttu

    Asrın felaketinin ardından maddi ve manevi elinden gelen tüm desteği veren Hadise, sözünü tuttu. Sadece Türkiye değil Hollanda ve Belçika'da depremzedeler için düzenlenen bağış kampanyalarına katılan ünlü popçu, "Deprem bölgesine gidip oradakilere bir nebze de olsa moral vermek istiyorum" demişti.



    Sözlerinin arkasında duran Hadise, iyi niyet elçisi olduğu UNICEF ile birlikte yola düşecek. Ünlü popçu, 12 Nisan'da 12 Nisan'da Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesini ziyaret edecek.

    GÜLBEN KLASİĞİ
    Ünlü sanatçı Gülben Ergen, fan kulüp üyeleriyle önceki akşam Ataşehir'deki bir kebapçıda iftar yemeğinde buluştu. 20 yıldır her yıl sevenleriyle bir araya gelen Ergen'i Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayranları yalnız bırakmadı. "Sözde değil, özde aileyiz" diyen Ergen, geçtiğimiz hafta geçirdiği ameliyatın ardından da toparladığını söyledi. Doğan SAVAŞ



        DOSTUM SEFO
        Yalın'ın önceki akşam Harbiye'de depremzede kız çocuklarının eğitimi için verdiği konseri Rabia Soytürk de izledi. Adının sık sık anıldığı rapçi Sefo için "Arkadaşım" diyen güzel oyuncu, ekledi: "Hayatımda kimse yok."

        DOĞAL GÜZEL
        Özge Gürel, önceki gün evinin balkonundan böyle poz verdi. Doğal güzelliğini gözler önüne süren ünlü oyuncu, bu karesiyle de geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan "Makyajsız görüntülenmek istemedi" haberlerine de açıklık getirmiş oldu.



        AŞK MİRASI
        Merhum sanatçı Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca ile yaklaşık bir aydır aşk yaşayan Doğu Demirkol, önceki gece Bebek'teydi. Ünlü komedyen, sevgilisiyle ilgili sorular karşısında "Ayşe Hanım, değerli bir insan. Levent Kırca'mızın bize mirası. Her şey yolunda, güzel, çok tatlı" demekle yetindi.
        Doğan SAVAŞ



            HUZURUN KARESİ
            Merve Özbey, 2020 yılında evlendiği Kenan Koçak'tan ikinci bebeğini Eylül 2022'de kucağına almıştı. Önceki gün minik oğlu Emir'le kanepede keyif süren başarılı şarkıcı, bu anını da sosyal medya hesabından paylaştı. Merve Özbey'in bu karesine "Huzurun fotoğrafı" yorumları yapıldı.

            KEYİF DEMETİ
            Eski manken Demet Şener, hafta sonunu uzun süredir aşk yaşadığı Tolga Arman'la İtalya'da geçirdi. Aşkın simge yerlerinden Venedik'te baş başa romantik zaman geçiren çiftten Şener, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Demet Şener'in keyifli halleri ve güzelliğine beğeni yağdı.
            Uzun süredir mimar eşi Adnan Aksoy ile İtalya'da yaşayan Güzide Duran, eşiyle 15. evlilik yıldönümü için erken kutlama yaptı. Floransa'daki geceliği yaklaşık 2 bin Euro olan lüks bir otele giden eski manken ile eşi, baş başa romantik anlar yaşadı. Güzide Duran, otelinden de bol bol paylaşım yaptı.



            YÜRÜYORUM
            İrem Derici, Survivor yarışmasıyla ünlenen sevgilisi Atakan Işıktutan sayesinde spor aşığı olup çıktı. Neredeyse her gün spor hocası olan sevgilisiyle antrenmanlar yapan ünlü popçu, önceki gün de bu kareyi paylaştı. İrem Derici, Işıktutan'la olan karesine "Spor hocama yürüyorum. Çok seksi çocuk" notu düştü.



                18 KİLOMETRE PEDAL
                Kasım 2021'DE anne olan Özge Özpirinçci, doğumdan hemen sonra eski haline dönerek şaşırtmıştı. Dengeli beslenme ve düzenli spor konusunda disiplinli olan güzel oyuncu, dün de tam 18 kilometre pedal çevirdi; ardından da bu karesini paylaştı.



                BARBİE VE KEN
                Efsane karakter Barbie'nin filmi vizyona girmeden önce sosyal medyada çılgınlığı başladı. Birçok ünlü kendisini 'Barbie'ye benzetirken Seda Sayan da akıma farklı bir şekilde ayak uydurdu! Kendisinden genç eşi Çağlar Ökten'le bu pozunu paylaşırken Instagram filtrelerine başvuran 60 yaşındaki Sayan'a "İşte Barbie ve Ken" esprileri yağdı.



                CENTİLMEN
                Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu, önceki gece İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Deniz'in oynadığı 'Amadeus' tiyatrosunun Ankara turnesine beraber giden aşıklardan Deniz, "Çok güzel geçti" dedi. Yazıcıoğlu ise "Oyunu oynadılar. Geldiler" diyerek güldü. Yazıcıoğlu'nun sevgilisinin valizini taşıması da "Centilmen aşık" dedirtti. Doğan SAVAŞ

                    VIP KUTLAMA
                    Uzun süredir mimar eşi Adnan Aksoy ile İtalya'da yaşayan Güzide Duran, eşiyle 15. evlilik yıldönümü için erken kutlama yaptı. Floransa'daki geceliği yaklaşık 2 bin Euro olan lüks bir otele giden eski manken ile eşi, baş başa romantik anlar yaşadı. Güzide Duran, otelinden de bol bol paylaşım yaptı.

                    AŞI İZLERİNE ÇİÇEKLİ DOKUNUŞ
                    Ece Seçkin'e pandemi döneminde yaptırdığı aşılar kabusu yaşattı. "Ağustos 2021'de ikinci doz COVID- 19 aşısı oldum ve vücudumda döküntüler oluştu" diyen Seçkin, sıkıntıyı şöyle ifade etmişti: "Bana 'İdiyopatik Alerji' (sebebi bilinmeyen) tanısı koydular. 18 doz aşı oldum. Sonunda alerjimin tedavi edilebilir değil, sadece bastırılabilir olduğu anlaşıldı."

                    Yaşadığı sıkıntıyı yeni teklisi 'Masum'da dile getiren popçu, kapak görselinde iğne izlerini çiçeklerle kapattı. "Hayatımın bir dönemini sürekli kollarımdan iğne olarak geçirmek zorundayım ve bu durumla barışık olmayı öğrendim" diyen Seçkin, ekledi: "Klibime her baktığımda bugünkü sabrımı hatırlayacağım."

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                    Emlak konut
                    Haberler Saklambaç Hadise sözünü tuttu: 12 Nisan'da UNICEF ile beraber deprem bölgesinde
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