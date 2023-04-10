Hadise sözünü tuttu: 12 Nisan'da UNICEF ile beraber deprem bölgesinde

Sözlerinin arkasında duran Hadise, iyi niyet elçisi olduğu UNICEF ile birlikte yola düşecek. Ünlü popçu, 12 Nisan'da 12 Nisan'da Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesini ziyaret edecek.
GÜLBEN KLASİĞİ
Ünlü sanatçı Gülben Ergen, fan kulüp üyeleriyle önceki akşam Ataşehir'deki bir kebapçıda iftar yemeğinde buluştu. 20 yıldır her yıl sevenleriyle bir araya gelen Ergen'i Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayranları yalnız bırakmadı. "Sözde değil, özde aileyiz" diyen Ergen, geçtiğimiz hafta geçirdiği ameliyatın ardından da toparladığını söyledi. Doğan SAVAŞ