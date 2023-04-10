Hadise sözünü tuttu: 12 Nisan'da UNICEF ile beraber deprem bölgesinde

AŞI İZLERİNE ÇİÇEKLİ DOKUNUŞ

Ece Seçkin'e pandemi döneminde yaptırdığı aşılar kabusu yaşattı. "Ağustos 2021'de ikinci doz COVID- 19 aşısı oldum ve vücudumda döküntüler oluştu" diyen Seçkin, sıkıntıyı şöyle ifade etmişti: "Bana 'İdiyopatik Alerji' (sebebi bilinmeyen) tanısı koydular. 18 doz aşı oldum. Sonunda alerjimin tedavi edilebilir değil, sadece bastırılabilir olduğu anlaşıldı."



Yaşadığı sıkıntıyı yeni teklisi 'Masum'da dile getiren popçu, kapak görselinde iğne izlerini çiçeklerle kapattı. "Hayatımın bir dönemini sürekli kollarımdan iğne olarak geçirmek zorundayım ve bu durumla barışık olmayı öğrendim" diyen Seçkin, ekledi: "Klibime her baktığımda bugünkü sabrımı hatırlayacağım."

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