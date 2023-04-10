Gayrimenkul kraliçesi Sibel Can gözünü İsviçre'ye dikti!





ÇANAKKALE'NİN YARDIM GÖNÜLLÜSÜ

Uzun süredir Çanakkale'de sakin bir hayat yaşayan Ata Demirer, burada en son "Bursa Bülbülü" filmini çekmişti. Çanakkale için "Burası çok özel bir şehir, çok özel bir coğrafya. Benim şahsen sevdalı oluğum bir bölge" ifadelerini kullanan Demirer, tam bir yardım severmiş. Burada bulunan bazı köy okullarının ihtiyaçlarını karşılayan usta oyuncu, birçok öğrenciye de burs veriyormuş. Bu yardımları elinden geldiğince duyurmak istemediği için bu yazıyı yazdım diye bana kızabilir ama ben kendisiyle gurur duyduğumu belirtmek isterim. Helal olsun.

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