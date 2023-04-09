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    Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın İspanya çıkarması!

    Güzel şarkıcı Simge Sağın’ın İspanya çıkarması... Hem Barcelona-Girona maçını izleyecek hem de son şarkısının Camp Nou Stadı’nda reklamı yapılacak. İşte sizler için derlediğimiz 9 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Barcelona’nın simgesi!

    "Aşkın Olayım" ve "Öpücem" gibi şarkılarının yer aldığı "Ben Bazen" albümü ile fırtınalar estiren ve yeni teklisi "Harcandıkça" ile "EQUAL Türkiye" listesinin bu ayki kapak yıldızı olan Simge, şimdi de Barcelona'nın Camp Nou Stadı'nda yeni single'ı "Harcandıkça" ile yer alacak.

    Yarın akşam gerçekleşecek olan Barcelona – Girona maçında stadın içerisinde yer alan ledlerde yeni single tanıtımı yer alacak olan Simge geçtiğimiz gün Barcelona'ya gitti. Camp Nou Stadı'nın ledlerinde yer alan ilk Türk sanatçı olan Simge, maçı da tribünden canlı olarak izleyecek.

    GECELERİN YILDIZLARI
    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Juan Mata ve eşi Evelina Kamph, önceki gece Bebek'te bir mekandaydı. Birlikte yemek yemeye gelen çift, çıkışta gazetecilere görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti. Korumalar tarafından önleri kapatılan Mata ve eşi, hızlı adımlar ile arabalarına bindi.

        Mata'nın mekandan çıkmasının hemen ardından, bu kez de Lucas Torreira geldi. Girişte gazetecileri gören Torreira, yarım saat boyunca aracından inmedi. Torreira, sonunda inmeye karar verince koşar adımlarla içeri girdi. Sabah saatlerine kadar eğlenen Torreira, günün ilk ışıklarında mekanı terk etti. (Doğan Savaş)

        SEVİNDİREN HABER
        Bağırsak kanserine yakalanan ve ameliyat olan Hüsnü Şenlendirici sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu. Usta sanatçı, "Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım" ifadelerini kullandı.

        AŞKIN KATİLİ BURAK
        Bulut ve Eda Sakız, "Bu Aşkın Katili Kim" isimli yeni şarkıları ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Şarkının söz ve müziği Bulut'a, aranjesi ise Mustafa Ceceli'ye ait. "Bu Aşkın Katili Kim", aşkın karmaşıklığını ve içinde bulunulan duygu yoğunluğunu anlatıyor. Şarkının sözleri, aşkın içinde kaybolanların hikayesini anlatırken, sıra dışı bestesi ile dinleyicileri etkilemeyi başarıyor.

            SAYGI KALMADI!
            Bora Gencer geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Müzik piyasasında vefanın ve saygının kaybolduğundan dert yanan Gencer, "Yıllar geçtikten sonra seninle alakalı bir ürün konuşuluyorsa o zaman zaten sanatçı oluyorsun. Yoksa sen bugün çıkarsın, bir ay sonra kaybolursun, kimse yüzüne bakmaz... Önemli olan final... Bu iş yüz metre değil. Bu iş bir maraton. Ben de uzun mesafe koşucusuyum" ifadelerini kullandı.

            GÖBEĞİ KAPADI!
            İş insanı Berkin Gökbudak ile Kasım 2022'de dünyaevine giren ünlü oyuncu Aslı Enver'in nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde 6,5 aylık hamile olan oyuncunun kız bebek beklediği de öğrenilmişti. Kızını kucağına almak için gün sayan oyuncudan yeni paylaşımlar geldi. Geçtiğimiz günlerde karnı burnunda paylaşım yapan Enver bu kez karnını saklamayı tercih etti.

            ROMANTİK POZ!
            ATV ekranlarının sevilen dizisi "Kuruluş Osman"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'le adeta düşman çatlattı. İkinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan çiftten aşk pozu geldi. Sosyal medyada yeni fotoğraf paylaşarak takipçilerinin ilgi odağı olan ünlü çift, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Siyah beyaz giyindikleri kıyafetle uyumlu bir şekilde poz veren çift öz çekimleriyle gündeme geldi.



                SEVENLERİNİ İKİYE BÖLDÜ
                2000'Li yılların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan Arda Kural, uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Yaşadığı sıkıntılı günleri geride bırakıp setlere dönme kararı alan oyuncu, yeni görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Kural'a, bazı kullanıcılar "Bebek surat geri gelmiş" yorumları yapsa da, bazı kullanıcılar da çok zayıfladığını belirten mesajlar attı.



                MUTLULUĞUN KARESİ
                Anıl Altan, ikiz kızlarıyla hafta sonunu değerlendirdi. Yoğun işlerine kısa bir mola veren oyuncu, soluğu ailesiyle Kaz Dağları'nda aldı. Altan, ikiz kızları Alin ve Lina ile hem çok sayıda poz verdi hem de doyasıya oyunlar oynadı.

                Güzel havayı fırsat bilen Altan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla beğeni topladı. Paylaştığı fotoğraflara, "Baba-kızlar kaçtık" notunu düşen Altan, çok sayıda yorum da aldı.

                    KASLARINI SERGİLEDİ
                    Barış Arduç ortaya bir çıktı pir çıktı! Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Eylül ayında kızı Jan Asya'yı kucağına alan Arduç kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Kaslarını sergileyen ünlü oyuncu binlerce de beğeni aldı.

                    BU NASIL ODA
                    Stil ikonu Yasemin Özilhan sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Kıyafet tutkusuyla bilinen Özilhan, mağazayı andıran giyim odasından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi yine başardı. Özilhan'a "Bu nasıl oda?" yorumları yapıldı.

                    EBRU ŞALLI
                    Uğur Akkuş boşanacağı haberleriyle gündemden düşmeyen Ebru Şallı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Ünlü model sosyal medya hesabından tenis kortunda verdiği pozları art arda yayınladı. Üstüne aldığı şalla fotoğraflarını paylaşan Şallı, "Çok üşüdüm" notunu düştü. Şallı'nın yüzündeki değişime de dikkat çeken takipçileri, "Senin yüzüne ne olmuş?" yorumlarıyla da şaşkınlığını gizleyemedi.

                        YÖNETMEN OLUYOR
                        Ünlü yazar Muhammed Gömük, önceki akşam kız arkadaşı tasarımcı Cansu Çiftçi ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Mağazaları dolaşan çift, önce alışveriş yaptı. Daha sonra gazetecilerle sohbet eden Gömük, "Haziran ayında bir film projemiz başlayacak. Bende yardımcı yönetmenliğini yapacağım. Filmimizin konusu ve oyuncuları sürpriz" diyerek oradan ayrıldı.

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                        Haberler Saklambaç Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın İspanya çıkarması!
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