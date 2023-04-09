Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın İspanya çıkarması!

SAYGI KALMADI!

Bora Gencer geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Müzik piyasasında vefanın ve saygının kaybolduğundan dert yanan Gencer, "Yıllar geçtikten sonra seninle alakalı bir ürün konuşuluyorsa o zaman zaten sanatçı oluyorsun. Yoksa sen bugün çıkarsın, bir ay sonra kaybolursun, kimse yüzüne bakmaz... Önemli olan final... Bu iş yüz metre değil. Bu iş bir maraton. Ben de uzun mesafe koşucusuyum" ifadelerini kullandı.