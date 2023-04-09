Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın İspanya çıkarması!

"Aşkın Olayım" ve "Öpücem" gibi şarkılarının yer aldığı "Ben Bazen" albümü ile fırtınalar estiren ve yeni teklisi "Harcandıkça" ile "EQUAL Türkiye" listesinin bu ayki kapak yıldızı olan Simge, şimdi de Barcelona'nın Camp Nou Stadı'nda yeni single'ı "Harcandıkça" ile yer alacak.
Yarın akşam gerçekleşecek olan Barcelona – Girona maçında stadın içerisinde yer alan ledlerde yeni single tanıtımı yer alacak olan Simge geçtiğimiz gün Barcelona'ya gitti. Camp Nou Stadı'nın ledlerinde yer alan ilk Türk sanatçı olan Simge, maçı da tribünden canlı olarak izleyecek.
GECELERİN YILDIZLARI
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Juan Mata ve eşi Evelina Kamph, önceki gece Bebek'te bir mekandaydı. Birlikte yemek yemeye gelen çift, çıkışta gazetecilere görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti. Korumalar tarafından önleri kapatılan Mata ve eşi, hızlı adımlar ile arabalarına bindi.