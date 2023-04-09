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    Bir umut Dilan Çiçek Deniz'i bekliyordu! Thor Saevarsson'un inadını Mert Yazıcıoğlu kırdı

    Dilan Çiçek Deniz’le ayrıldıktan sonra ısrarla birlikte çekildikleri fotoğrafları Instagram hesabından kaldırmayan Thor Saevarsson, sonunda pes etti. Güzel oyuncunun, Mert Yazıcıoğlu ile aşkını ilan etmesi İzlandalı’nın ümitlerini bitirdi.

    Yak bütün fotoğrafları!

    İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'le uzunca bir süre birliktelik yaşamıştı.



    Hatta bu ilişki biraz daha ileriye taşınmış ve evlilik kararı almışlardı. Herkesin evlenmesini merakla beklediği çift, nazara gelmişti.

    Deniz'le bir mekanda tartışan Thor sevgilisine sert çıkınca ayrılığın fitilini de ateşlemişti. Sonrasında ise nişan yüzüğünü atan güzel oyuncu, İzlandalı ile ayrıldığını duyurmuştu.

        Sosyal medyada İzlandalı'ya ait ne varsa ne yoksa silen Deniz, kararından dönmeyeceğini açık açık göstermişti.

        Barışmak için aylarca çaba sarf eden Thor, eski aşının fotoğraflarını da sosyal medyasında tutmaya devam etmişti.

        ÜMİTLERİ BİTTİ!
        Dilan Çiçek Deniz yakın arkadaşları vasıtasıyla İzlandalı'ya haber yollayıp Instagram'daki fotoğrafları kaldırtmak istemiş ancak başarılı olamamıştı.

            İnatçı Thor'un inadını ise Mert Yazıcıoğlu kırdı.

            Deniz'in yakışıklı oyuncu Yazıcıoğlu'yla yeni aşka yelken açması Thor'un ümitlerinin bitmesine neden oldu.

            İzlandalı yönetmen sosyal medyada Deniz'e ait ne var ne yok sildi.
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