Bir umut Dilan Çiçek Deniz'i bekliyordu! Thor Saevarsson'un inadını Mert Yazıcıoğlu kırdı

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'le uzunca bir süre birliktelik yaşamıştı.
Hatta bu ilişki biraz daha ileriye taşınmış ve evlilik kararı almışlardı. Herkesin evlenmesini merakla beklediği çift, nazara gelmişti.
İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'le uzunca bir süre birliktelik yaşamıştı.
Hatta bu ilişki biraz daha ileriye taşınmış ve evlilik kararı almışlardı. Herkesin evlenmesini merakla beklediği çift, nazara gelmişti.
Sosyal medyada İzlandalı'ya ait ne varsa ne yoksa silen Deniz, kararından dönmeyeceğini açık açık göstermişti.
Barışmak için aylarca çaba sarf eden Thor, eski aşının fotoğraflarını da sosyal medyasında tutmaya devam etmişti.
ÜMİTLERİ BİTTİ!
Dilan Çiçek Deniz yakın arkadaşları vasıtasıyla İzlandalı'ya haber yollayıp Instagram'daki fotoğrafları kaldırtmak istemiş ancak başarılı olamamıştı.
İnatçı Thor'un inadını ise Mert Yazıcıoğlu kırdı.
Deniz'in yakışıklı oyuncu Yazıcıoğlu'yla yeni aşka yelken açması Thor'un ümitlerinin bitmesine neden oldu.
İzlandalı yönetmen sosyal medyada Deniz'e ait ne var ne yok sildi.