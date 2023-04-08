Dünyaca ünlü yönetmen yeni filminin çekimleri için yeniden Antalya'ya geliyor!

"ÜLKENİZ BİR VAHİY"

"Türkiye bir vahiy; güzel yemekler, ülke, oteller ve insanlar... Türkiye oldukça sofistike ve eski dünyanın cazibesine sahip bir ülke... Bu ülkeyi çok seviyorum ve ekip olarak da seviyoruz. Ve burada daha fazla film yapmak mümkün olursa, bunu yapacağız."

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