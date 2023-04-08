Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dünyaca ünlü yönetmen yeni filminin çekimleri için yeniden Antalya'ya geliyor!

    Yeni filminin çekimleri için yeniden Antalya’ya gelen dünyaca ünlü yönetmen, bölgede gayrimenkul arayışlarına başladı. Öte yandan ünlü yönetmenin ilerleyen yıllarda Türkiye’ye yerleşeceği iddia ediliyor.

    Takvim
    Yıldızlı yatırım

    Son olarak 'Servet Operasyonu' filminin çekimlerini Antalya'da yapan İngiliz yönetmen Guy Ritchie, kentteki ikinci filmi için de "motor" dedi. Hollywood yapımı 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' filminin çekimlerini Antalya'da sürdüren dünyaca ünlü yönetmen çok sevdiği Antakya'da gayrimenkul almak için kolları sıvadı. Ülkemize övgüler yağdıran İngiliz yönetmen Guy Ritchie, şöyle dedi:

    "ÜLKENİZ BİR VAHİY"
    "Türkiye bir vahiy; güzel yemekler, ülke, oteller ve insanlar... Türkiye oldukça sofistike ve eski dünyanın cazibesine sahip bir ülke... Bu ülkeyi çok seviyorum ve ekip olarak da seviyoruz. Ve burada daha fazla film yapmak mümkün olursa, bunu yapacağız."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Açılışı Başkan Erdoğan yapacak!
    Haberler Saklambaç Dünyaca ünlü yönetmen yeni filminin çekimleri için yeniden Antalya'ya geliyor!
        loading
        SON DAKİKA