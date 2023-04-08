Dünyaca ünlü yönetmen yeni filminin çekimleri için yeniden Antalya'ya geliyor!

Son olarak 'Servet Operasyonu' filminin çekimlerini Antalya'da yapan İngiliz yönetmen Guy Ritchie, kentteki ikinci filmi için de "motor" dedi. Hollywood yapımı 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' filminin çekimlerini Antalya'da sürdüren dünyaca ünlü yönetmen çok sevdiği Antakya'da gayrimenkul almak için kolları sıvadı. Ülkemize övgüler yağdıran İngiliz yönetmen Guy Ritchie, şöyle dedi:
"ÜLKENİZ BİR VAHİY"
"Türkiye bir vahiy; güzel yemekler, ülke, oteller ve insanlar... Türkiye oldukça sofistike ve eski dünyanın cazibesine sahip bir ülke... Bu ülkeyi çok seviyorum ve ekip olarak da seviyoruz. Ve burada daha fazla film yapmak mümkün olursa, bunu yapacağız."