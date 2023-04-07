Sarp Apak'tan itiraf: "Televizyon bağımlısı olmuşuz"

Sarp Apak ve eşi Bengisu Uzunöz, geçtiğimiz akşam Etiler'deydi. Soruları yanıtlayan Apak, "Yakın zamanda 'Ölümlü Dünya'nın ikincisi çekilecek, onun heyecanı var" dedi.
Muhabirlerin, "Televizyonda bir projede görebilecek miyiz sizi?" sorusuna Apak, "Televizyon bağımlısı olmuşuz. Açıkça söyleyeyim daha iyi şartlar ve senaryolar ile TV'de olmak isterim" dedi. (Doğan SAVAŞ)
BAŞKA BİR ALEMDE
Şafak Sezer ve Serdar Ortaç, geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekandaydı. Muhabirlerin, eski eşi Chloe'nin, annesinin Instagram gönderisini beğenmesi ile ilgili soru sorması üzerine Ortaç, "Oraya hiç dönme, başka bir alemdeyiz" dedi. (Doğan SAVAŞ)
İLK DURAK AZERBAYCAN
Edis, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz hafta sağ ayak bileğini burkan şarkıcının konserleri iptal olmuştu. Bununla ilgili konuşan Edis, şunları söyledi: "Bu dönemde çok zorlandım. İşlerim aksadı ve konserlerim iptal oldu. Ama şu an gayet iyiyim, konserlerimize de başlıyoruz. Hatta ilk durak Azerbaycan olacak" (Doğan SAVAŞ)