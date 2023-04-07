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    Sarp Apak'tan itiraf: "Televizyon bağımlısı olmuşuz"

    Sarp Apak ve eşi Bengisu Uzunöz, geçtiğimiz akşam Etiler'deydi. Soruları yanıtlayan Apak, "Yakın zamanda 'Ölümlü Dünya'nın ikincisi çekilecek, onun heyecanı var" dedi. Muhabirlerin, "Televizyonda bir projede görebilecek miyiz sizi?" sorusuna Apak, "Televizyon bağımlısı olmuşuz. dedi. İşte sizler için derlediğimiz saklambaç magazin haberleri...

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    TV bağımlısı

    Sarp Apak ve eşi Bengisu Uzunöz, geçtiğimiz akşam Etiler'deydi. Soruları yanıtlayan Apak, "Yakın zamanda 'Ölümlü Dünya'nın ikincisi çekilecek, onun heyecanı var" dedi.

    Muhabirlerin, "Televizyonda bir projede görebilecek miyiz sizi?" sorusuna Apak, "Televizyon bağımlısı olmuşuz. Açıkça söyleyeyim daha iyi şartlar ve senaryolar ile TV'de olmak isterim" dedi. (Doğan SAVAŞ)

    BAŞKA BİR ALEMDE
    Şafak Sezer ve Serdar Ortaç, geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekandaydı. Muhabirlerin, eski eşi Chloe'nin, annesinin Instagram gönderisini beğenmesi ile ilgili soru sorması üzerine Ortaç, "Oraya hiç dönme, başka bir alemdeyiz" dedi. (Doğan SAVAŞ)


    İLK DURAK AZERBAYCAN
    Edis, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz hafta sağ ayak bileğini burkan şarkıcının konserleri iptal olmuştu. Bununla ilgili konuşan Edis, şunları söyledi: "Bu dönemde çok zorlandım. İşlerim aksadı ve konserlerim iptal oldu. Ama şu an gayet iyiyim, konserlerimize de başlıyoruz. Hatta ilk durak Azerbaycan olacak" (Doğan SAVAŞ)

        DÖRT DÖRTLÜK AŞK!

        Sosyetik iş insanı Alican Ulusoy ile mutlu bir birliktelik yaşayan Hande Subaşı'nın ayakları yere değmiyor. Sık sık sevgilisine sürprizler yaparak heyecanlandıran Ulusoy, bu kez de ilişkilerinin 4. yılı şerefine Subaşı'nı Paris'e götürdü. Eyfel Kulesi'nin önünde aşk pozu veren çift, sosyal medya hesabından bu anlarını paylaştı. Aşıkların fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum aldı.

        Eyfel Kulesi'nin önünde aşk pozu veren çift, sosyal medya hesabından bu anlarını paylaştı. Aşıkların fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum aldı.

        DİVA'DAN MÜJDE
        Bülent Ersoy'un hayranlarına müjde... Diva'nın şimdiye kadar kendi sesinden yayınlanmayan, yıllar önce kayıt ettiği şarkıları gün yüzüne çıkıyor. Birbirinden değerli eserleri "Bir İhtimal Daha Var" isimli albümde toplayan Ersoy, performansıyla hayranlarını mest edecek.

        YALNIZ ALIŞVERİŞ
        Dilan Çicek Deniz, geçtiğimiz gün siyahlar içinde İstinye'de görüntülendi. Bir süredir kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan güzel oyuncu, mağazaları tek başına dolaştı ve yaklaşık 3 saat boyunca alışveriş yaptı. Tarzıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

            "KİLO VER" BASKISI
            Oyuncu Esra Sönmezer, önceki gün Beşiktaş'ta görüntülendi. Renkli giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Depremler sonrası uzun bir süre evden çıkamadığını söyleyen Sönmezer, psikolojik olarak zor bir dönem geçirdiğini ifade etti. Aldığı kilolardan dolayı dert yanan Sönmezer, yeniden diyete başladığını söyledi. Gittiği bir iş görüşmesinde yapımcının "Esra kilo vermen lazım" sözleri karşısında, kötü hissettiğini de sözlerine ekledi. (Aydın HAMZA)

            EKİP BULUŞMASI
            Melisa Sözen, Birand Tunca ve Eylül Tumbar önceki gün Etiler'de bir restoranda yemek yedi. Dijital bir platformda yer alan projeleri hakkında konuşan oyuncular "Bu akşam birlikte oturmak istedik. Zaten uzun süredir de bir araya gelememiştik. Harika bir projede yer aldığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

            ZİYNET'İN TSM HALİ!
            Ziynet Sali, konservatuvarda eğitimini aldığı Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi. 'Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın' , 'Geçmesin Günümüz', 'Fikrimin İnce Gülü' gibi önemli eserlerin yer aldığı seri, Ramazan ayı boyunca tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

                BAMBAŞKA YORUM
                Aydilge, kendi eserlerini söyleme geleneğini Sezen Aksu'nun kült eseri Keskin Bıçak ile bozuyor. Aksu'nun en sevilen eserlerinden birini cover'ladığı için büyük sorumluluk hissettiğini dile getiren Aydilge, ''Keskin Bıçak bana Sezen Aksu'nun emaneti ve keşke ben yazsaydım dediğim, çok değerli bir eser'' diyor.

                EVLİLİK YOK!
                Ekin Koç, sevgilisi İrina Lankova ile geçtiğimiz gün Taksim'de düzenlenen bir ödül törenine katıldı. Soruları yanıtlayan Koç, "Şu an bir filme hazırlanıyoruz. Temmuz ayında çekilecek. Tam Türkçe adından emin değilim ama 'Öldürdüğüm Şeyler' diye kodladık biz" dedi. Ukraynalı modelle doludizgin bir aşk yaşayan yakışıklı oyuncu ilişkisi hakkında şunları söyledi: "Gayet iyi gidiyor. Şimdilik evlilikle alakalı bir durum yok."


                GELENEK BOZULMADI
                Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 120. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. atv'nin fenomen dizisi, önceki akşam ekrana gelen bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,73 reyting, %19,55 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %6,33 reyting, %15,36 izlenme payı elde ederek, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorisinin en çok izlenen yapımı oldu.

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                Haberler Saklambaç Sarp Apak'tan itiraf: "Televizyon bağımlısı olmuşuz"
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