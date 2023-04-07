Sarp Apak'tan itiraf: "Televizyon bağımlısı olmuşuz"



İLK DURAK AZERBAYCAN

Edis, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz hafta sağ ayak bileğini burkan şarkıcının konserleri iptal olmuştu. Bununla ilgili konuşan Edis, şunları söyledi: "Bu dönemde çok zorlandım. İşlerim aksadı ve konserlerim iptal oldu. Ama şu an gayet iyiyim, konserlerimize de başlıyoruz. Hatta ilk durak Azerbaycan olacak" (Doğan SAVAŞ)