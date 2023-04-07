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    Diplomasız halde diyet listeleri hazırlayan Şeyda ile Tuğba Coşkun’un kazancı şoke ediyor!

    Diyetisyenlik diploması olmadığı için hakkında dava açılan Şeyda Coşkun, bir süre önce kardeşi Tuğba ile el ele verdi. Bilgilerinden çok şöh retlerini kullanan iki kız kardeş, üç haftalık programları sayesinde ayda ortalama 525 bin TL kazanıyor

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    Kazanç coşkunları!

    Şeyda Coşkun, yıllardır 'diploma' tartışmalarıyla gündemde yer alırken bir yandan da cebini doldurmaya devam ediyor.

    Gülben Ergen'den Deniz Seki'ye, İrem Derici'den Hacı Sabancı'ya kadar birçok ünlü isme diyet programları uygulayan Şeyda Coşkun, Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine uygun diploması olmadığı için diyetisyenler tarafından eleştiriliyordu.

    Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne şikayet edilen Coşkun'un izinsiz ve yetkisiz sağlık hizmeti verdiği ileri sürülmüş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

    Coşkun, hakkındaki davadan beraat etmiş ardından Sağlık Bakanlığı, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak Coşkun'un beraatinin kaldırılmasını talep etti.

    ŞÖHRET OL, PARAYI BUL!
    Tüm bu gelişmelerin ardından Şeyda Coşkun, bu kez yine diyetisyenlik konusunda diploması bulunmayan kardeşi Tuğba Coşkun'la ortak hareket etmeye başladı.

    Üç haftalık programlarla birçok kişiye 'formda ve zayıf bir vücut' vaat eden iki kardeş, karşılığında ise 17 bin 500 TL ücret alıyor.

        Bu ücrete ise günlük olan gönderilen diyet listesine uygun yemekler ile 21 günde iki kere yapılan internet görüşmesi dahil. Her ay en az 30 kişiye hizmet veren Coşkun kardeşlerin aylık kazancı ise ortalama 525 bin TL!

        Coşkun kardeşlerin şöhretleri sayesinde elde ettikleri bu kazanç ise "Türkiye'de ekmek, aslanın değil 'popülerliğin' ağzında" dedirtiyor!

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        Haberler Saklambaç Diplomasız halde diyet listeleri hazırlayan Şeyda ile Tuğba Coşkun’un kazancı şoke ediyor!
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