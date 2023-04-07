Diplomasız halde diyet listeleri hazırlayan Şeyda ile Tuğba Coşkun’un kazancı şoke ediyor!

Şeyda Coşkun, yıllardır 'diploma' tartışmalarıyla gündemde yer alırken bir yandan da cebini doldurmaya devam ediyor.
Gülben Ergen'den Deniz Seki'ye, İrem Derici'den Hacı Sabancı'ya kadar birçok ünlü isme diyet programları uygulayan Şeyda Coşkun, Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine uygun diploması olmadığı için diyetisyenler tarafından eleştiriliyordu.
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne şikayet edilen Coşkun'un izinsiz ve yetkisiz sağlık hizmeti verdiği ileri sürülmüş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.
Coşkun, hakkındaki davadan beraat etmiş ardından Sağlık Bakanlığı, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak Coşkun'un beraatinin kaldırılmasını talep etti.
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Tüm bu gelişmelerin ardından Şeyda Coşkun, bu kez yine diyetisyenlik konusunda diploması bulunmayan kardeşi Tuğba Coşkun'la ortak hareket etmeye başladı.
Üç haftalık programlarla birçok kişiye 'formda ve zayıf bir vücut' vaat eden iki kardeş, karşılığında ise 17 bin 500 TL ücret alıyor.