Diplomasız halde diyet listeleri hazırlayan Şeyda ile Tuğba Coşkun’un kazancı şoke ediyor!

ŞÖHRET OL, PARAYI BUL!

Tüm bu gelişmelerin ardından Şeyda Coşkun, bu kez yine diyetisyenlik konusunda diploması bulunmayan kardeşi Tuğba Coşkun'la ortak hareket etmeye başladı.

Üç haftalık programlarla birçok kişiye 'formda ve zayıf bir vücut' vaat eden iki kardeş, karşılığında ise 17 bin 500 TL ücret alıyor.